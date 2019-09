Za dálnice zaplatíme nově. Projděte si podrobnosti

Víc než deset let poté, co měly skončit papírové dálniční kupony, je na světě zákon umožňující zavedení elektronických známek od roku 2021.

Papírové dálniční známky skončí a nahradí je elektronická verze. Nový systém má začít fungovat od roku 2021. Potřebná novela vyšla včera ve Sbírce zákonů, ve stejný den také ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) představil podrobnosti o prodeji elektronických známek a jejich kontrole.

Prodej začne během prosince příštího roku prostřednictvím speciálního e-shopu či mobilní aplikace. Lidem, kteří dávají přednost klasickému nákupu, zůstane možnost zajít do kamenné prodejny – tak jako doteď v čerpacích stanicích nebo na poštách. Výsledkem ale pokaždé bude virtuální známka a potvrzení o jejím nákupu. Papírovou nálepku na sklo už tedy nedostane ani ten, kdo zajde do kamenné prodejny.

Výhodou pro majitele aut má být třeba to, že známku neztratí dřív, než si ji nalepí, nebo že o ni nepřijdou při rozbití okna. Stát slibuje, že lidem pošle i upozornění na končící platnost předplatného.

Rok už nebude jenom kalendářní

Díky elektronické evidenci bude platnost roční známky pružnější než doteď. Zatímco doteď si ji můžeme pořídit jenom na kalendářní rok, nově si předplatíme dvanáct po sobě jdoucích měsíců – třeba od poloviny června 2021 do poloviny června 2022. Na druhou stranu z novely vypadlo dosavadní prodloužení platnosti na čtrnáct měsíců, díky němuž známka na rok 2019 platí od začátku prosince 2018 do konce ledna 2020.

Podobně bude platit i měsíční a desetidenní známka, kde ovšem nejde o změnu proti dosavadnímu systému. Už teď si u nich lze vybrat, kdy začnou platit, a od této doby se počítá deset nebo zhruba třicet dnů.

Na větší revoluci si ministerstvo dopravy netrouflo. Přestože by to nový systém umožňoval, nezačnou se prodávat třeba jednodenní nebo pololetní dálniční známky. Podle úřadu by to pro majitele aut bylo nevýhodné, protože cena jednodenní známky by se musela přibližovat ceně desetidenní. „Z tohoto důvodu nemají jednodenní kupóny ani v jiných evropských zemích,“ říká mluvčí Lenka Rezková. Jednodenní předplatné by bylo nevýhodné i pro stát, dodává.

Roční známka zatím nezdraží

Osobní vozy mají dál platit paušál nezávisle na tom, jak často a v jakém rozsahu dálniční síť využijí. Roční nebo kratší předplatné tedy zůstane – tak jako doteď – pro všechny stejné, nezačne se počítat podle počtu skutečně ujetých kilometrů jako u nákladních aut.

Novela měla původně umožnit zdražení roční známky z dosavadních 1500 až na 2000 korun. Dosavadní maximum, které platí od roku 2012, je totiž dáno zákonem, a ke zvýšení stropu je tedy nutná jeho změna. Na vládě by pak bylo, zda takovou možnost využije a zda se k maximální částce dostane postupně, nebo jednorázovým skokem.

Loňského návrhu ministerstva dopravy se ale vláda nakonec letos v únoru zalekla a prostor k budoucímu zdražení zatím neotevřela ani teoreticky. „Roční dálniční známka nezdraží, dokud se neopraví D1,“ slíbil v červnu ministr Kremlík. Strop pro roční předplatné tak zůstává na 1500 korunách.

Poměrně v tichosti ale schválená novela otevřela prostor pro zdražení známek na jeden měsíc (dosavadní strop se zvyšuje ze 440 na 600 korun) i na deset dnů (z 310 na 400 korun). Návrh ministerstva podpořili poslanci i senátoři. Neznamená to, že kratší předplatné zdraží hned od roku 2021, ale vláda se pro to kdyžtak může rozhodnout snadněji.

Stát vydělá díky lepší kontrole

I kdyby ke zdražení v nejbližších letech nedošlo, očekává ministerstvo o 100 milionů vyšší příjmy. Roční výnosy z dálničních poplatků se mají zvýšit o 220 milionů korun (pro představu: loni i předloni šlo o příjmy přes pět miliard), zároveň klesnou provozní náklady až o 120 milionů ročně.

K vyšším příjmům má přispět hlavně lepší kontrola. K ní ale stát nakonec nevyužije všechny mýtné brány, které od příštího roku přestanou plnit původní účel – společnost CzechToll jako nový provozovatel mýtného systému pro nákladní auta využije satelitní technologii, zatímco Kapsch potřeboval brány.

„O kontrolu se budou starat Policie ČR a Celní správa pomocí kamer umístěných ve vozidlech, případně na trojnožce vedle komunikace nebo na mýtných branách. Kamery budou snímat registrační značky projíždějících vozidel a tím se práce při dohledu výrazně zefektivní,“ říká Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury. Systém pak v databázi ihned ověří platnost známky nebo zjistí, zda je vozidlo od platby osvobozeno.

Kritici nového systému včetně některých poslanců se obávali, že plošným zapojením mýtných bran by stát mohl snadněji sledovat nejenom zaplacení známek, ale i případné další přestupky nebo třeba trasy konkrétních aut.

Stát ušetří také za tisk a distribuci papírových kuponů, odpadnou i problémy s jejich paděláním. Příjmy z prodeje známek budou – tak jako doteď – mířit do Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy na opravy a stavby silnic.

Kdo dostane slevu?

Zadarmo mají po dálnicích jezdit auta na elektřinu nebo vodík, případně hybridy používající kromě elektřiny nebo vodíku ještě jiné palivo, jestliže emise oxidu uhličitého nepřekročí 50 gramů na kilometr.

Poloviční slevu dostanou auta poháněná zemním plynem a biometanem (novela u nich nicméně stanoví strop pro roční známku 1000 korun, přestože u ostatních vozů zvýšení horní hranice z 1500 na 2000 korun neprošlo). Bez zvýhodnění nakonec zůstala auta na zkapalněný ropný plyn (LPG).

Známku nebudou potřebovat historická vozidla se zvláštní registrační značkou a průkazem. Bez poplatku dál mají jezdit auta přepravující postižené (držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud jsou provozovateli daných vozidel nebo osobami k provozovateli blízkými). Stejná pravidla zůstávají pro vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob, a také pro vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. Nic se nemění ani na osvobození pro hasiče, sanitky, policejní auta a podobně.

Nekonečný příběh

Za dálnice se v Česku prostřednictvím známek platí od roku 1995, cena ročního kuponu pro osobní auta (1500 korun) se neměnila od roku 2012.

Už v roce 2008 plánoval tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS), že papírové známky od roku 2009 nahradí elektronické viněty. Tehdy mělo jít o jakousi kartu na předním skle vozu, kterou by si lidé dobíjeli na určité časové období. Systém by byl nákladnější než čistě virtuální řešení, na druhou stranu se počítalo s jeho anonymitou a snadnou přenositelností. Řebíček pak ale takový plán vzdal.

O současné variantě se mluví přinejmenším od roku 2013. Například na konci roku 2015 plánoval ministr Dan Ťok (za ANO), že nový systém začne fungovat do tří let. Teď se počítá s rokem 2021, teprve se ale rozbíhají potřebné soutěže související s provozem systému.

Pokud jde o zmíněnou snadnější přenositelnost, v zásadě se počítá s tím, že spolu s autem prodá majitel i zbytek předplatného, protože se váže na registrační značku. Jednodušší budou jenom případy, kdy majitel dostane od úřadu novou značku, typicky kvůli její ztrátě nebo krádeži – pak se na ni převede i nevyčerpaná doba dálniční známky.

Dodejme, že pouze elektronicky lze platit za dálnice na Slovensku (to nás předběhlo už v roce 2016) nebo v Maďarsku. Některé další země – třeba Rakousko – nabízejí elektronickou i papírovou verzi. A třeba ve Slovinsku není jiná možnost než lepení na sklo.