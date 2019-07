Žluté autobusy bez stevardů: Změny se nebojte, uklidňuje Regiojet

Z většiny tuzemských autobusů RegioJetu zmizí stevardky a stevardi. Od minulého týdne už je nenajdeme mezi Prahou, Mostem a Chomutovem, od srpna nebudou mezi Prahou, Jihlavou a Brnem (kromě autobusů, které jsou součástí linek do zahraničí), v dalších dvou týdnech zmizí mezi Prahou a Libercem, Prahou a Plzní a z linek mezi Brnem, Zlínem, Olomoucí a Ostravou.

Na mezinárodních linkách a ve vlacích se dosavadní systém nezmění. Stevardi zůstanou i na vnitrostátních spojích Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov a Praha – Karlovy Vary, které jsou hodně využívány zahraničními turisty.

„Stejně jako ostatní zaměstnavatelé máme dlouhodobě problém najít odpovídající zaměstnance. Není proto dlouhodobě možné obsadit všechny spoje stevardy,“ vysvětlila Ivana Kašická, ředitelka autobusové a vlakové dopravy v RegioJetu.

Firma ujišťuje, že o bezplatnou kávu nebo čaj cestující nepřijdou. Stevarda nahradí samoobslužný servis. Lidé si budou moci připravit nápoje v automatu, k dispozici budou mít i stojan s denním tiskem.

Cestující při nástupu do autobusu odbaví řidič, který má nově načítat jízdenky elektronickým zařízením přes QR kód. „To dále zrychlí odbavení a nástup cestujících. V Praze a v Brně bude u nástupu přítomen staniční koordinátor odbavení,“ dodala Kašická.

Snižujeme se k Flixbusu

Během července jsme mluvili s pěti stevardy na liberecké a plzeňské lince, další se pak přes své kolegy ozvali písemně. Jejich pocity můžeme shrnout jedním slovem: lítost.

„Nabídli nám jinou práci v rámci firmy – třeba dělat stevardy ve vlacích, nebo něco na centrále, při prodeji letenek a podobně. Jenže žiju v Liberci a tyhle náhradní možnosti jsou pro mne daleko,“ říká stevardka Monika, která si přivydělává při studiu (většinu jmen jsme na jejich přání změnili).

Anketa Budou vám chybět? Ano, byla to velká výhoda žlutých. Stačí, když zůstanou dosavadní služby. Hlavně, že žlutí neskončí úplně. Stevardi? Je mi to jedno. Ne, spíš mne otravovali. Už dávám přednost zeleným. Nejezdím autobusem. A když výjimečně jedu, tak u nás stejně není RegioJet.

„Práci někde jinde seženu snadno, to není problém. Zvlášť v dnešní době. Ale jezdit v RegioJetu mne bavilo. Je to něco, co dává smysl, lidi mají tuhle firmu rádi. Byli jsme tu výborný kolektiv,“ vysvětluje Monika.

Podobně mluví i Jana. „Na Student Agency jsme viděli hrdost i u cestujících. Jsme česká firma, která postupně vyrostla z ničeho. Ať už si o Jančurovi myslíme cokoliv, tak dokázal něco velkého. A lidi nám fandili, i když přišel Flixbus. Je škoda, že to teď vlastně sami vzdáváme.“

„Já v RegioJetu zůstávám, po Česku jezdím jenom občas. Mám ještě tři zahraniční linky, tam je práce dost. Díky příplatkům si i víc vydělám. Ale přijde mi to líto. Lidi nám proti Flixbusu drželi palce. A teď se vlastně snižujeme na jeho úroveň,“ říká stevard Milan.

Firmu mají rádi i přesto, že se všichni shodnou: Nedokázali nás pořádně ocenit. „Nejde jenom o peníze. Samozřejmě, za těch plus minus dvacet tisíc měsíčně moc lidí neseženou – takže není úplně pravda, že by byl nedostatek lidí. RegioJet je prestižní zaměstnavatel, dobrý i do životopisu. Zájemců by bylo dost, jenom je trochu zaplatit,“ myslí si stevardka Soňa.

V čem byl problém kromě peněz? „Vedení nás prudilo kvůli každé drobnosti. Cestující třeba vyplňují dotazník spokojenosti. My to pak schytali i za věci, které jsme nemohli ovlivnit, nebo které se vůbec nestaly. Nikdo to moc neověřoval, často nám prostě strhli peníze. Přitom jsme pro firmu žili – fakt jsme tu práci měli rádi, překousli jsme čím dál častější nečekané záskoky, ale ocenění skoro žádné,“ dodává Soňa.

Polití, zranění a žádný doplňkový prodej?

Bez nás to nepůjde – myslí si většina odcházejících zaměstnanců skoro v jakékoliv firmě. Jasně. Argumenty stevardů zní ale věcně a shodují se i s obavami některých cestujících.

„Noviny si lidi při nástupu vezmou bez problémů. Ale nedokážu si představit, jak si budou během jízdy sami chodit pro kafe. I nám dost trvalo, než jsme se v autobuse naučili chodit. A nebezpečné to bylo pořád. Jenom v minulém týdnu se dvě stevardky zranily, když autobus prudce zabrzdil,“ zdůrazňuje Milan.

Srovnání cestovního pojištění Srovnáme cestovní pojištění, aby skákalo, jak budete pískat. A když budete chtít, můžete si ho u nás i objednat. Stačí říct, jakým způsobem byste ho nejraději kupovali: chcete ho objednat přes počítač, s přítelem na telefonu, nebo si pro něj chcete dojít osobně. Online Call Centrum Osobně Chci také ušetřit

„Šli jste někdy s kelímkem pití ve vlaku? A teď si představte, že vlak jede oproti autobusu docela plynule. To kafe prostě skončí na spolucestujících. Někdo ho vylije na oblečení, jiný na notebook. Když někdo polije sebe, můžeme ještě říct, že si za to může sám. Ale co člověk, který sedí připoutaný, nikam nechodí, a přesto se mu během cesty něco zničí?“ přidává se stevard Petr.

V ohrožení je prý i takzvaný doplňkový prodej – tedy možnost koupit si během jízdy vodu, masovou tyčinku, croissant a podobně. „Řidič to možná zvládne prodávat před odjezdem, ale spíš bude kontrolovat jízdenky. A při řízení už těžko něco prodá. Tahle oblíbená služba prakticky skončí, přitom lidi ji brali jako výhodu proti konkurenci,“ čeká Monika.

„Upřímně, jsem rád, že tahle práce je pro mne jenom drobný přivýdělek,“ říká řidič Tomáš. „Bez stevarda bude úklid a doplňování zásob na mě, místo abych si trochu odpočinul. Pak budu kontrolovat jízdenky a zároveň hlídat kufr se zavazadly, no dobře. Ale neustále během jízdy sledovat, jestli se uvnitř něco neděje? Řešit konflikty, škody, zranění? Buď budeme často stavět a nabereme zpoždění, nebo budou řidiči méně pozorní. A to všechno nám zhorší pověst – přitom právě v tomhle jsme nad konkurencí vyhrávali,“ myslí si.

Nejde jenom o kafe zadarmo

Zklamání je vidět i u cestujících. „Jezdím se žlutým ráda. Kafe zadarmo si tu už ani nedávám, přece jenom za ty roky se moje nároky trochu zvedly. Ale bylo příjemné vědět, že je tu někdo, kdo řidiči pomůže. Často vidím zmatky s místy, drobné problémy během jízdy, lidi se občas na něco ptají, řeší se třeba i navazující spoje při zpoždění. Tohle teď zmizí a bude to jako v jiných autobusech,“ bojí se asi šedesátiletá paní Eva, prý pravidelná cestující.

„Asi už nebude větší rozdíl oproti Flixbusu. Nejezdí se s ním špatně, dost se zlepšili, ale v RegioJetu jsem se vždycky cítil líp. Když se v zeleném autobuse něco stane, tak pomůže jedině řidič – to znamená, že během řízení ho buď nechcete otravovat, nebo to stejně nemůže řešit. Ve žlutém byl vždycky ještě někdo k dispozici. Asi dám RegioJetu ještě šanci, chci podpořit českou firmu, ale těch důvodů ubyde,“ říká Mirek, pravidelně dojíždějící z Liberce do Prahy.

„Teď už půjde jenom o cenu nebo o to, kdo zrovna pojede dřív a bude volný. Ve žlutém jsem se cítila bezpečněji, ale tahle výhoda teď skončí,“ myslí si Jana, matka dvou předškoláků. „Klidně bych si za ten servis připlácela. Ne moc, ale třeba deset korun navíc za jízdenku zvládnu,“ dodává.

„Já zůstanu u RegioJetu. Říká se, že Flixbus má pro nás (s vyšší postavou – pozn. red.) víc místa na nohy. Ale zase si tam vůbec neopřu hlavu, což je nepohodlné i nebezpečné. RegioJet má vyšší opěrky a ani s nohama to není tak hrozné,“ vysvětluje cestující Radek.

Všechno jsme vyzkoušeli, věří RegioJet

Vedení společnosti ale ujišťuje, že jde o promyšlenou změnu, která úroveň cestování nesníží.

„Při zavádění samoobslužného režimu vycházíme z osvědčeného konceptu, který od začátku – tedy od roku 2011 – funguje na linkách IC Bus provozovaných pro Deutsche Bahn, a to bez jakýchkoli problémů, dříve dokonce v poschoďových autobusech,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

I bez stevardů zůstane lidem možnost, aby si v automatu zadarmo připravili jeden ze tří nápojů. Půjde o přesně vymezené úseky, především dálnice. Při jízdě městem nebo po objízdné trase se kávovar vypne, rozhodující slovo bude mít řidič.

„Cestující si zavíčkuje kelímek tak, aby nedošlo k vylití nápoje. Hladina je upravena tak, aby nechávala v kelímku dostatečný volný prostor,“ reaguje na obavy. Mluvčí připomíná, že žluté autobusy díky místenkám nepřepravují stojící cestující, zatímco třeba u dopravců na městských či meziměstských linkách můžou lidé stát. V RegioJetu prý tedy nehrozí větší riziko než jinde.

„Naše bezpečnostní principy překračují běžnou praxi na autobusových linkách jiných dopravců, kterých denně na českých silnicích jezdí desítky,“ říká mluvčí. Základní pravidla se cestující dozví na začátku cesty z instruktážního videa nebo hlášení.

„Pokud cestující v našem autobuse sedí, má povinnost být připoután pásem. V určených úsecích se mohli pohybovat po autobuse i dříve, například za účelem návštěvy toalety,“ připomíná Ondrůj.

Zmíněný doplňkový prodej podle něj skutečně skončí – tam, kde bude k dispozici samoobslužný servis. „Nicméně s ohledem na charakter linek – většinou kratší vnitrostátní spoje – bylo jeho využití spíše okrajové,“ říká.

Vedle nápojů zdarma zůstane lidem možnost vybrat si noviny a časopisy, půjčit si sluchátka, připojit se k wi-fi a využívat zábavní systém Fun & Relax – tedy obrazovky v sedačkách s nabídkou filmů nebo hudby.

RegioJet věří, že dál dokáže nabízet lepší služby než konkurence. Mezi výhodami zůstane třeba automatická kompenzace při zpoždění nebo bezplatná rezervace konkrétního místa v autobuse (Flixbus ho přiděluje automaticky, konkrétní umístění jenom za příplatek).

„A například péče o zákazníky se od stevardky během cesty přenáší na help linku, která s nimi – byť na dálku – bude aktivně řešit veškerou asistenci a pomoc, kterou budou potřebovat,“ ujišťuje mluvčí.

Firma zdůrazňuje, že práce stevardů si hodně váží. „Všem jsme nabídli možnost uplatnění – buď na dalších linkách, nebo na jiných pozicích. Všem zároveň patří obrovské poděkování za práci a všechno, co pro RegioJet či Student Agency a zákazníky udělali. I v tomto ohledu jsme se snažili o maximálně aktivní a lidský přístup. Víme, že pro řadu z nich je to smutný okamžik – chápeme to a je nám to také líto,“ dodává Ondrůj.

Autorem ilustrační fotky v úvodu článku je RegioJet.