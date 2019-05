Revoluce při volání do ciziny. Končí roamingový paradox

Co se děje

Od středy 15. května můžeme do ostatních zemí Evropské unie volat o hodně levněji. Může za to unijní nařízení, která na ceny zahraničních hovorů zavedlo stropy. Minuta volání tak nově vyjde maximálně na necelých šest korun, SMS je za necelé dvě koruny včetně DPH.

„Končí absurdní situace, kdy na jednu vzdálenost máme dvojí ceny,“ říká česká europoslankyně Dita Charanzová, která zlevnění v Bruselu prosadila. Naráží na to, že zatímco za roaming už operátoři nesmějí účtovat příplatky, u volání do zahraničí dosud žádná regulace nebyla.

Roamingem se v našem případě rozumí volání s českou SIM kartou v cizině na jiné české číslo - od poloviny roku 2017 už nesmí být dražší než tuzemský hovor. Oproti tomu jako zahraniční hovor se dál počítá volání s českou SIM kartou na zahraniční číslo (nebo ze zahraničního čísla na české).

Po dvou letech tedy končí situace nazývaná roamingový paradox: S českou SIM kartou můžeme od předloňska třeba z dovolené v Portugalsku volat do Česka za stejnou cenu jako doma. Pokud bychom však na dovolené chtěli volat do Česka z portugalského čísla (SIM karty), zaplatíme výrazně vyšší cenu – protože nejde o roaming, ale o klasický zahraniční hovor.

Když chtěl například klient O2 zavolat z Česka známému do Německa na jeho německé číslo, platil dosud za minutu hovoru 24,90 koruny. Kdyby přitom volal ze stejného českého čísla během pobytu v Německu do Česka, řídil by se podmínkami, které má s operátorem domluvené jako základní – tedy pokud třeba využívá volné minuty, spotřebovává je a nic si nepřiplácí.

I pro Island nebo Norsko

Nové cenové stropy pro zahraniční hovory se od poloviny letošního května týkají zemí Evropské unie a navíc Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Ceny klesají také pro některá zámořská území, která patří pod státy EU, jako jsou Guadeloupe, Martinik nebo Francouzská Guyana.

„Nařízení platí od 15. května 2019 a vztahuje se na spotřebitele (tedy ne podnikatele - pozn. red.). Maloobchodní ceny účtované spotřebitelům za odchozí volání v rámci EU nesmějí překročit 0,19 eura bez DPH za minutu volání a 0,06 eura bez DPH za SMS zprávu,“ říká Martin Drtina, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu.

„Spotřebitelé si mohou výslovně zvolit i jiný než regulovaný tarif, operátor je musí dopředu informovat o povaze výhod, o které touto volbou přijdou,“ dodává Drtina.

V českých zákonech zatím chybí sankce pro případ, kdy by operátoři nastavené limity nedodržovali. Ministerstvo průmyslu a obchodu nová pravidla teprve připravuje.

„Předpokládáme, že sankce bude stejná jako v obdobných kategoriích, tedy do 15 milionů korun nebo do výše pěti procent z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období – podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,“ říká mluvčí ministerstva Miluše Trefancová. Sankci zavede novela zákona o elektronických komunikacích, kterou v nejbližších týdnech čeká druhé čtení v Poslanecké sněmovně.

Jako první z trojice velkých operátorů zlevnil volání Vodafone. S dobrovolným předstihem snížil cenu hovorů do jiných zemí EU už od 7. května, a to z 11,50 na 5,80 koruny za minutu, u SMS zpráv pak z 2,52 na 1,80 koruny. Vodafone navíc tyto ceny dá i firemním zákazníkům, kteří podle operátorů volají do zahraničí nejčastěji.

Operátor O2 snižuje od 15. května spotřebitelům cenu volání na 5,89 koruny za minutu, odeslaná SMS vyjde na 1,89 koruny.

Jako poslední oznámil nové ceny T-Mobile. Jsou stejná jako u O2, tedy 5,89 koruny za minutu, SMS vyjde na 1,86 koruny. T-Mobile také sjednotí ceny zahraničního volání pro tarifní a předplacené služby. U předplacených služeb tak volání do zahraničí zlevní i u čísel mimo EU.

Nižší cenu za minutu volání na evropská čísla nabízí virtuální operátor Sazkamobil: od půlky května vybírá jenom 4,50 koruny za minutu. Cena za jednu SMS je 1,80 koruny, tedy stejně jako u Vodafonu.

Dosud se na ceny volání nevztahovala žádná regulace. Bylo tedy jen na operátorech, jak vysokou cenu si určí. Lišila se nejenom podle operátorů, ale i podle toho, kam voláte. Nejvýhodnější cenu měl T-Mobile při telefonování do sousedních států – 6,99 koruny za minutu. Další dva operátoři zvýhodňovali Slovensko (Vodafone s cenou 7,26 Kč a O2 s 11,90 Kč za minutu).

Pozor na Švýcarsko

Do dalších evropských zemí jste pak doteď mohli nejlevněji volat s Vodafonem (11,50 Kč), jen o trochu dražší byl T-Mobile (12 Kč), nejdražší pak O2 (24,90 Kč).

SMS do jiných států EU, za kterou si operátoři od půlky května nesmějí účtovat víc jak necelé dvě koruny, vyšla dosud nejlíp také u Vodafonu (2,52 Kč), následují O2 (5 Kč) a T-Mobile (5,05 Kč).

Pozor na to, že nové cenové stropy se netýkají hovorů nebo SMS mimo Evropskou unii (kromě už zmíněného Islandu, Lichtenštejnska či Norska a některých zámořských území). Pozor si tak dejte třeba při volání do Švýcarska. Ceny hovorů do "třetích" zemí budou dál záviset čistě na rozhodnutí operátorů. A i mezi nimi zřejmě zůstanou velké rozdíly.

Až bude chtít například český prezident soukromě volat do Číny, udělá nejlépe, když si vybere Vodafone. Ten má Čínu (i třeba s Ruskem) mezi zvýhodněnými zeměmi s cenou 7,26 koruny za minutu hovoru. V O2 je to 24,90 koruny a u T-Mobile dokonce 30 korun.

Také do USA se nejvýhodněji dovoláte s Vodafonem (11,50 Kč za minutu), druhé je O2 (24,90 Kč), nejvíc chce opět T-Mobile (30 Kč).

Operátoři nabízejí i zvýhodněné balíčky volání do zahraničí. Například O2 láká na Chytré volání do zahraničí. Při zaplacení měsíčního paušálu 199 korun pak můžete volat na Slovensko zadarmo a do všech ostatních zemí světa za 3,50 koruny za minutu.

Operátoři také zařazují volné minuty volání do zahraničí do „výkonnějších“ tarifů. O2 třeba nabízí za měsíční paušál 1199 korun tarif Free Zlatý s neomezeným tuzemským voláním i SMS, se 14 GB dat a s 300 minutami volání do zahraničí.

První verze článku vyšla 2. května.