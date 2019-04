Už nevolejte, šmejdi! Padla rekordní pokuta za prodej energií

Stát přitvrdil v boji proti obírání spotřebitelů v energetice. Rekordní pokutu – čtyři miliony korun – letos dostala společnost Stabil Energy. Uzavírala smlouvy po telefonu s lidmi, kteří je uzavřít nechtěli nebo prodejcům pořádně nerozuměli. Po domácnostech také chtěla zaplatit za služby, které si u ní neobjednaly. Firma podle Energetického regulačního úřadu porušila zákon 1179 případech.

Už před rokem přitom společnost Stabil Energy dostala od regulátora pokutu dva miliony za nekalé praktiky – nepoctivost, uvádění nepravdivých nebo neúplných údajů při změně dodavatele. V agresivním a neférovém prodeji ale pokračovala. Sjednávala smlouvy na dodávky elektřiny nebo plynu bez souhlasu oslovených lidí. Když se spotřebitelé chtěli bránit a převod zastavit, firma si vymyslela, že má od nich písemné vyjádření potvrzující, že dodavatele změnit chtějí. Šetření Energetického regulačního úřadu prokázalo, že nic z toho nebyla pravda.

Zamlžování, lži, vyhýbavé odpovědi

„Společnost Stabil Energy se podobného jednání dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše pokuty čtyři miliony korun,” uvedl radní ERÚ Jan Pokorný.

Rozhodnutí popisující jednotlivá pochybení dodavatele má přes sedmdesát stran. Úřad v něm na konkrétních příkladech ukazuje agresivní obchodní praktiky. Společnost například zasílala faktury za služby, ačkoli neměla uzavřené platné smlouvy.

Šmejdi u vašich dveří Víme, jak na vás líčí Jdete do aukce energií a ani si nevšimnete, že pořádající firmě podepíšete exkluzivitu. Tedy že příští roky vám bude dodavatele energií dodávat jedině ona. Běda, jestli to zkusíte sami. Nový trik energošmejdů: aukce a smlouva o exkluzivitě Vydávají se za dodavatele, regulátora, nezávislé odborníky. Lžou vám, že váš dodavatel zkrachoval. Tvrdí, že když rychle nepodepíšete smlouvu, bude z vás černý odběratel. Pět triků, na které šmejdům pořád skáčeme Ke smlouvě vám dají zdarma úspornou žárovku. Když od smlouvy cuknete, začnou vyhrožovat exekutorem. Kvůli tisícovkám za nezaplacené žárovky. Žárovky zadarmo nebrat!

V desítkách dalších případů pak firma nepravdivě tvrdila Operátorovi trhu, který zasahuje při změně dodavatele, že má písemný souhlas domácnosti k převodu. U jiných spotřebitelů zase lhala, že uzavřeli smlouvy v podnikatelských prostorách, ačkoli je podepsali doma mezi dveřmi. Místo, kde je smlouva podepsaná, přitom rozhoduje o tom, jestli od ní zákazník může do čtrnácti dnů bezplatně odstoupit.

Nejčastěji, konkrétně u více než jedenácti set odběrných míst, firma chybovala při takzvaném zrychleném převodu domácností. Ten je možný v případě, kdy dodavatelé zdražují nebo když společnost zkrachuje – lidé pak mají možnost si rychle vybrat jiného dodavatele. Ve chvíli, kdy konkurenční dodavatel nemohl dodávat energii, společnost Stabil Energy tvrdila, že má s jeho bývalými zákazníky uzavřené smlouvy, ačkoli to nebyla pravda. Těmto domácnostem přitom vůbec nedala vědět, že je k sobě převádí.

Haló, tady šmejd

Nečisté prodejní praktiky používala společnost Stabil Energy podle Energetického regulačního úřadu i při telefonickém prodeji svých produktů, což ukazují přepisy částí hovorů.

Oslovené spotřebitele před nechtěnou smlouvou nezachránila ani opatrnost nebo dotazy, jestli je pouhé zaslání podkladů k ničemu nezavazuje. Telefonující operátoři se místo toho zeptali: „Souhlasíte takhle s tou distančně uzavřenou smlouvou za těchto podmínek?“ Stačilo, když oslovený odpověděl: „Já myslím, že jo.“

Jeden z telefonátů probíhal například takto: Oslovená žena telefonistovi sdělila, že si chce ceny plynu v nejbližší době sama ověřit a prostudovat. Operátor na to uvedl, že si nemusí sama nic vyřizovat a že by jí poštou všechno poslal, aby si dokumenty mohla pročíst a nic neriskovala. Když by s tím nesouhlasila, má podle občanského zákoníku možnost do čtrnácti dnů odstoupit.

Když se zástupce firmy zeptal ženy, jestli by jí dokumenty mohl poslat, odpověděla: „Dobře, vy mi to pošlete a já, když to nebudu chtít, tak…“ Do toho zástupce doplnil: „Tak vlastně do čtrnácti dnů zvednete telefon a řeknete, že to nechcete.“ Závěrem se zeptal, jestli s tím takto souhlasí, žena pak odpověděla: „No tak můžete mi to poslat, já se na to podívám.“ Přesto k tomu firma přistoupila jako k souhlasu s uzavřením smlouvy po telefonu.

„V kontrastu s tím působí fakt, že dodavatel později některým zákazníkům neuznal odstoupení od smlouvy, které mu zaslali včas a písemně,“ dodává Jan Pokorný z Energetického regulačního úřadu.

Výhodná nabídka nepřijde sama

Tvrdší trestání nekalých obchodních praktik přivítaly spotřebitelské organizace. „Dozorový orgán svým rozhodnutím ukázal, že určitá forma jednání se spotřebiteli je nepřípustná a že je ochotný za ni uložit citelnou sankci. Pokuta ve výši čtyř milionů korun má potenciál zapůsobit na další společnosti na energetickém trhu,“ domnívá se Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Úřad podle něj vysílá jasnou zprávu: Když budete klamat zákazníky, musíte počítat s tím, že to bude mít následky.

Řežeme náklady! Účty za telefon, elektřinu, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

I když se lidé, kterým zástupci Stabil Energy telefonovali, vyptávali a přímo s uzavřením smlouvy nesouhlasili, dodavatel si všechno vyložil po svém a svérázně. Nejúčinnější obranou proto zůstává vyhnout se jakémukoliv odsouhlasení smlouvy po telefonu, stejně jako podpisu smlouvy při návštěvě podomního prodejce.

„Lidem stále opakujeme, že za nimi žádná výhodná nabídka nepřijde sama. Proto je nutná obezřetnost. Ideálně by s žádnými takovými ,nabízeči‘ neměli komunikovat. Pokud už k nějakému kontaktu dojde, je lepší nic neodsouhlasit ani nepodepsat, pokud si spotřebitel není stoprocentně jistý tím, s čím souhlasí nebo co podepisuje,“ dodává Lukáš Zelený.

Pro menší firmu to může být rána

Pokuta čtyři miliony korun se dosud nejvíce přiblížila maximu, které Energetický regulační úřad může v těchto případech uložit – pěti milionům.

Pro malého dodavatele, jakým Stabil Energy je, může být takto vysoká sankce citelná. Zvláště když už dostala zmíněnou dvoumilionovou pokutu loni v dubnu.

Společnost má sídlo na pražských Vinohradech a provozovnu v Jihlavě. Z údajů ze Sbírky listin vyplývá, že v roce 2017 dosáhla čistého zisku 15,1 milionu korun. Hospodářské výsledky společnosti za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Podle údajů Operátora trhu s elektřinou dodávala firma na konci letošního února elektřinu 2458 zákazníkům a plyn 3259 odběratelům.

Až do letoška nejvyšší pokuty dosáhly dvou milionů korun – vedle Stabil Energy (loni) ji dostala společnost Centropol Energy (v roce 2015).