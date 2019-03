Očima expertů: Data nad zlato. Dřou z nás operátoři kůži?

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková si v nedávném rozhovoru pro Českou televizi pořádně naběhla. Nešikovně zopakovala absurdní argument mobilních operátorů o tom, že Češi datové tarify málo využívají, protože radši hledají bezplatnou wi-fi, což prý ve finále vede k tomu, že operátoři nemůžou službu dostatečně zlevnit. Okamžitě se stala terčem posměchu i tvrdé kritiky.

V Česku jsou totiž – hned podle několika mezinárodních studií – ceny mobilních dat jedny z nejvyšších v celé Evropské unii. Z některých srovnání vycházíme dokonce úplně nejhůř. Mobilní internet by přitom asi dnes neměl být luxus, ale samozřejmost. Vyprávějte to tuzemským operátorům, kteří si vesele užívají takřka oligopolního postavení. Politici se sice často – zvláště před volbami – bijí do prsou a slibují, že s drahými daty zatočí, ke kloudné akci se ale nemají. V některých případech – vygooglujte si například výroky bývalého ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka o roamingu – to spíš vypadá, že je zájmy spotřebitelů vůbec nezajímají, protože zkrátka kopou za někoho jiného.

Dycky stodvacítky

„Neomezená data už nejsou nic nenormálního. Operátoři u nás sice investují do moderní dálnice v podobě 4G sítě, ale pouštějí na ni jenom škodovky stodvacítky,“ řekl na konci roku 2016 v rozhovoru pro Peníze.cz šéf Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák s tím, že dostatečné využití dat v mobilních zařízeních je u nás vzhledem k vysokým cenám takřka nemožné. Situace se od té doby bohužel moc nezměnila. Pokud nemáte s operátory domluvený tarif přes zaměstnavatele nebo zájmovou organizaci – tak je možné dosáhnout zlomku oficiální ceny – můžete na „běžné evropské ceny“ zapomenout.

Co si o problému s mobilním internetem myslí odborníci? Změní se v dohledné době v Česku cena dat, nebo zůstane dnešní neutěšený stav na delší dobu zakonzervovaný? Co by mohlo přinutit operátory k akci? A sdírají nás opravdu operátoři z kůže, nebo to (v poměru cena/výkon poskytovaných služeb) není zas tak hrozné, jak se říká?

Jiří Hlavenka

podnikatel, investor, publicista

Nevěřím, že se něco v dohledné době změní. Pro operátory je současná situace výhodná, jsou to soukromé společnosti a už z principu nebudou ustupovat, ani když na ně vyvine tlak vláda – jí ostatně nepodléhají, mezi vládou a soukromou firmou není žádný vztah. Jediný, kdo může operátory přinutit ke změně, je regulátor, tedy ČTÚ. Ten je naopak ze zákona povinen udržovat na trhu konkurenční prostředí a pestrost nabídky. ČTÚ v minulých letech příliš ochoty k regulaci nevykazoval, a i kdyby nyní na něj přes Radu ČTÚ „bylo zatlačeno“, vyhlášení regulace trvá poměrně dlouho.

Nepoužil bych výraz, že nás operátoři sdírají z kůže, ale ceny zejména dat pro rezidentní zákazníky jsou neúměrně vysoké v porovnání s prakticky všemi zeměmi Evropy. To je myslím zcela zjevné.

Tomáš Prouza

prezident SOCR, bývalý koordinátor digitální agendy ČR

Ceny mobilních operátorů jsou v Česku přehnaně vysoké – pokud patříte mezi mladé lidi, důchodce nebo nezaměstnané, kteří nemůžou těžit z korporátních tarifů, které jsou cenově úplně jinde. A to je hlavní problém českého mobilního světa – na dřeň osekaná cena korporátních tarifů, které často využívají i rodinní příslušníci (kde se žádný zajímavý zisk generovat nedá). Takže aby operátoři vydělávali, musí výrazně nadsadit ceny klientům, kteří se neumí bránit a netuší, že si můžou dupnout a výrazně si cenu srazit dolů. Dokud operátoři nenajdou odvahu přiblížit ceny korporátních a běžných zákazníků, nic se nezmění. Nevěřím totiž, že se státu podaří prosadit tak dobré podmínky pro čtvrtého operátora, aby šly ceny skutečně dolů.

Lukáš Zelený

vedoucí právního oddělení dTest

Ve srovnání se zahraničím patří mobilní služby poskytované českým zákazníkům stále k cenově nejvyšším. I ty méně výhodné nabídky poskytované zahraničními operátory většinou cenově hravě překonají tarify poskytované u nás. Pultové nabídky českých mobilních operátorů jsou patrně nejpředraženější komoditou pro českého spotřebitele ve srovnání s průměrem Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že na trhu působí tři hlavní aktéři prakticky v monopolním postavení, a nejsou tak motivováni k tomu, aby v rámci konkurence nabízeli zákazníkům lepší služby za výhodnějších podmínek, je na řadě zásah státu. Především spočívající v umožnění vstupu dalšího hráče na trh (na tom již pracuje Český telekomunikační úřad) či v zavedení takzvaných cenových stropů, což je možné až na konci poměrně složitého procesu. Čeští zákazníci si nejspíše brzy polepší alespoň v oblasti svých spotřebitelských práv. Nyní je na stole novela zákona o elektronických komunikacích, která přináší především zkrácení doby a snazší proces přenesení čísla.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Anketa Máte v mobilu neomezená data? Nemám, nechci Nemám, nemůžu si dovolit Mám – a platím si je Mám, platí mi je firma Nevím

Data jsou v Česku bezesporu drahá. Za mediánovou mzdu si Čech stáhne nižší stovky GB dat, zatímco Švýcar vyšší desetitisíce. Pravda je, že česká mobilní síť je poměrně kvalitní, ale to je ta švýcarská také. Snad ani sami zástupci operátorů, kteří svoji drahotu vysvětlují kvalitnější sítí, netvrdí, že česká síť je hned o dva řády lepší než ta švýcarská. Operátorům prostě nynější stav relativně vyhovuje. Lepší pořádný vrabčák v hrsti než holub na hodně vratké stříšce. Vždyť co nastane, když jeden z operátorů výrazně zlevní? Než k němu přejde podstatná část klientely od konkurence, než se tito lidé navíc naučí data dostatečně využívat, budou takovému smělému operátorovi celá čtvrtletí utíkat zisky – a jeho managementu pravidelné bonusy. Navíc hrozí, že konkurence rozpoutá cenovou válku.

S kartelem je to někdy tak trochu jako s korupcí. Zúčastněným stranám vyhovuje, a kde není žalobce, není ani soudce. Oligopolní struktura českého trhu mobilních služeb samozřejmě ke vzniku kartelu – nebo nějaké jemu blízké obdoby – vybízí. I pokud by platilo, že paní ministryně říká pravdu, a operátoři s vyšším objemem stahovaných dat budou moci zlevnit, jedná se až o krok „B“. Nejprve musí nastat krok „A“. Operátoři musí zlevnit za cenu vlastní ztráty a dát tak lidem podnět, aby data začali více využívat. Nikdo jiný ten podnět nedá. A lepší podnět než zlevnění neexistuje. Byť ani účinek zlevnění není okamžitý. Jsme zkrátka trochu v začarovaném kruhu, u jehož vzniku ovšem stál záměr operátorů českou ovci zase jednou oholit. Trochu se přitom přepočítali, ale i tak je vrabčák v hrsti pořád hezky vypasený. Přetnout začarovaný kruh by mohl čtvrtý operátor, avšak ani to není jisté. Z myslitelných řešení je ale zvýšení konkurence tím nejsmysluplnějším.

Ondřej Malý

bývalý radní ČTÚ a bývalý koordinátor digitální agendy ČR

Anketa S kým souhlasíte? Jiří Hlavenka Lukáš Zelený Lukáš Kovanda Ondřej Malý Tomáš Prouza

Jsem optimista, takže ano, věřím, že se trh pohne, koneckonců už to vidíme i na nabídkách operátorů, že se sice pomalu, ale přece jenom šinou k lepšímu. Myslím, že některé aspekty plánované novely zákona, tak jak se o ní mluví, budou mít na trh dobrý vliv, především pak výrazné omezení pokuty za výpověď smlouvy na dobu určitou. Právě dlouhodobé úvazky výrazně konzervují a uzamykají trh, protože přechod za případnou lepší nabídkou je spojen s vyššími náklady. Operátoři se tak víc soustředí spíš na ochranu své zákaznické báze než na získávání nových klientů. Pokud se otevře celá zákaznická báze všech najednou, trh se rozhýbe a víc se mohou zapojit i virtuální operátoři.

Co se týče onoho odírání, to vidíme na všech mezinárodních srovnáních – Češi zkrátka dostávají málo dat za hodně peněz. Tedy pokud zrovna nemají štěstí a nedostali tarif od zaměstnavatele, protože v segmentu firem a státní správy operátoři soutěží daleko více a ceny i nabídky jsou na úplně jiné úrovni. Zástupci operátorů mohou říkat, že je tu super kvalitní síť (v ostatních státech je mimochodem také kvalitní síť, jak ukazují i srovnání, které si sami operátoři platí), ale zákazník to těžko bude vnímat, když přemýšlí, jestli mu třeba zbylý půlgigabajt stačí ještě do konce měsíce a co vlastně s těmi třemi nebo pěti gigabajty dat jde nebo nejde dělat. Bojí se tak na rozdíl od zákazníků v jiných zemích sledovat video, poslouchat hudbu nebo využívat jiné datově náročnější aplikace. A to by se určitě mělo změnit.