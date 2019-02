Bylinky ze supermarketu? Bazalku vypěstujete i na parapetu

Bazalka nebo pažitka ze supermarketu dobře ilustrují konzumní dobu. Rychle vyrůst, rychle sníst. Za oknem dlouho nevydrží, často domů nesete rostlinu těsně před uvadnutím. Nic proti, pokud hned potřebujete hrst lístků do těstovin. Jde to ovšem lépe.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 19. 2. 2019

Bylinky ze supermarketu se sice prodávají v květináči, ale ten je spíš pro parádu. Počítá se s tím, že je co nejdříve sníte. Většinou jsou rychlené, pěstované k okamžité spotřebě. „Když si je prohlédnete, tak uvidíte, že květináčky jsou těsné a malé, bylinky nemají pořádný kořenový bal ani dostatek živin, aby vydržely časté zastřihávání a dál se rozrůstaly,“ říká Michaela Makulová, šéfredaktorka magazínu Kouzlovůní.cz.

Bazalku s několika lístky koupíte v supermarketu za třicet korun, ve slevě za pětadvacet. Pokud si ji chcete šetřit a sem tam odkroutit lístek jako ozdobu na vrchovatý talíř těstovin, za několik dní vám pravděpodobně celá rostlinka uvadne.

Podobné je to i s petrželkou nebo s pažitkou, která by po každém zastřižení měla zesílit a znovu rychle obrazit – jen tu ze supermarketu to nějak nenaučili. V zahradnictví můžete sazenici pažitky pořídit za polovic a většinou si domů přinesete silnou rostlinu předpěstovanou tak, aby vydržela a po přesazení ještě povyrostla a zesílila.

Už je čas Už začátkem února se v zahradnictvích objevují první semínka. Nedočkavci začínají předpěstovávat sazenice rajčat a paprik. Dobrý čas je i na první bylinky. Mezi sáčky najdete semínka bazalky, řeřichy i dalších bylin. Mezi prvními sazenicemi můžete najít třeba rychlenou pažitku. Bylinkovou zahrádku za oknem si tak můžete založit třeba hned. Ale pozor – zatím jen uvnitř, bylinky nejsou kopřiva, kterou mráz nespálí. Čas na přesun za okno teprve přijde.

I supermarketové byliny potřebují péči

Bylinka, která není rychlená a pěstovaná k okamžité spotřebě vám po přesazení a správné péči vydrží na parapetu několik týdnů až měsíců (podle druhu). Pokud už bylinku v květináči v supermarketu koupíte, nejdříve ze všeho ji zbavte slídového obalu a přesaďte ji do většího květníku.

Žádnou speciální zeminu používat nemusíte, ale rostlině se bude dobře dařit, pokud přidáte trochu perlitu na provzdušnění. „Bylinku zalévejte rovnoměrně, každý den trochu, a postavte ji na slunné místo. Na rostlinu by ale nemělo pražit slunce a neměla by být v průvanu,“ přidává další tipy bylinkářka Anna Krutová.

Bylinkám, které si přinesete k rychlé spotřebě, rozhodně nesvědčí skladování v lednici. Některé bylinky, třeba právě bazalka a další středomořské rostliny, chlad přímo nesnášejí, takže je pro ně nejlepší uchovávat je v pokojové teplotě. Pokud vidíte, že bazalka už uvadá a vy ji nestačíte sníst, nevyhazujte ji – vyrobte třeba pesto nebo lístky zamrazte.

Klíčení téměř zadarmo

Jestli rádi vaříte z čerstvého, zkuste pěstování vlastních bylinek na parapetu. Není to tak těžké, jak se na první pohled zdá. Po prvotní investici do semínek a květináčů, budete už jen šetřit. Bazalku si doma vypěstujete minimálně za polovic. Sice na ni budete několik týdnů čekat, ale přirozenější cestou vám vyroste silná rostlina, z níž užijete několikanásobnou sklizeň. To samé platí o pažitce nebo petrželce, které se dobře hodí pro pěstování v bytě.

Vůbec nejjednodušší je pěstovat řeřichu. Jemná bylinka se hodí do salátů, na těstoviny, do rizota nebo na chleba s máslem. Semínka řeřichy pořídíte asi za deset korun. Potřebovat budete už jen misku a vodu. Semínka rozprostřete v miste, navlhčete a postavte na teplé světlé místo. Každý den znovu zavlažujte. Na bylinku by nemělo přímo pražit slunce a nesmí vyschnout. Po pěti až sedmi dnech sklízíte. Řeřichu je nejlepší zastřihnout nůžkami, sklizeň je jednorázová, proto si můžete vysít více mističek třeba v pětidenním odstupu. Na parapetu tak budete mít pořád něco zeleného.

Jednoduché je také klíčení fazolek mungo. „Nasypejte je do prázdné zavařovačky tak, aby byla na dně asi dvoucentimetrová vrstva, zalijte vodou a na noc dejte do chladu a temna. Druhý den propláchněte a překlopte na širší misku. Tu přikryjte potravinovou fólií, aby výhonky měly dobré klima. Proplachujte třikrát denně. Ujídat můžete postupně už od čtvrtého dne,“ radí Anna Krutová.

Když už tam musíte Jestli vám jede návštěva a vy víte, že budete potřebovat čerstvé bylinky, jenže na parapetu jsou zatím jen drobné lístečky, nezbývá než zajít do supermarketu. Jak bylinky vybrat a co pak s nimi? Uvadlé bylinky ve slevě jsou v posledním tažení. Dlouho vám nevydrží.

Vyberte si raději silné rostliny bez uvadajících listů.

Bylinky doma přesaďte do většího květináče, pokud je hned nespotřebujete.

Květníky postavte na slunné místo, ale pozor na přímé paprsky.

Zalévejte raději do misky než ke kořenům.

Bazalka za oknem je za polovic

Po prvních úspěších se směle pusťte i do pěstování dalších bylinek. Třeba bazalky. V zahradnictví zjistíte, že je více druhů. Pro začátek sáhněte třeba po semínkách bazalky pravé nebo trpasličí bazalky, kterou můžete vysévat hustěji a pro pěstování na okně je jako stvořená.

Kromě květináčů budete potřebovat také substrát. Pořídit můžete bylinkový substrát nebo si prostě dojít na kompost pro zeminu. Bylinky totiž nepotřebují žádnou specialitu. Do jednoho květináče vysejte zhruba 10 semínek. Bazalka má velmi drobná semínka, což svádí k hustému výsevu, ale rostliny by pak neměly prostor pro růst. I tak budete muset později rostliny protrhat.

„Substrát se zasetými semínky kropte rozprašovačem, nikdy nezalévejte konvičkou, protože proud vody by semínka vyplavil,“ doporučuje Michaela Makulová. Až vykouknou malé rostlinky, můžete je začít opatrně zalévat. V tomto případě rovnou do odtokové misky, nikdy nezalévejte přímo substrát nebo listy, protože bazalka je citlivá na plísně.

„Bazalka je žíznivá rostlina, proto potřebuje dostatek vláhy – doplňujte vodu denně nebo aspoň obden. Bylinka potřebuje hodně světla, takže je nejlepší parapet na jižní straně. Do rostliny ale nesmí pražit slunce, nesnáší výkyvy teplot nebo průvan,“ dodává Michaela Makulová. Až rostlina povytáhne, je nutné ji zaštipovat, aby zhoustla. Ve chvíli, kdy bude mít rostlina tři patra listů, tak vrchní patro uštípněte a spotřebujte. Bazalka se začne rozvětvovat.

Dobře roste petržel i pažitka

Podobně jako bazalku můžete doma vysévat i kadeřavou petržel. Ze semínek vám vyroste také pažitka, ale snazší je koupit trs v poctivém zahradnictví, přesadit ho do většího květníku a posadit rostlinu na parapet. Stejně jako u bazalky je důležité světlo a zálivka. Čím víc budete pažitku sklízet (ustříhávat), tím silnější bude.

Doma vypěstované bylinky by vám měly vydržet mnohonásobně déle než rychlovky přinesené ze supermarketu. Je to sice práce navíc a úspory v rodinném rozpočtu jsou minimální, ale radost můžete mít z udržitelného přístupu a z rukou ušpiněných od zeminy.