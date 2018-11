Advokát a pojištění odpovědnosti. Kdy vám právník platí za své chyby

Když máte s někým potíže, vezmete si na něj advokáta. A co když vás pak do potíží dostane advokát-patlal? Dobrá zpráva: advokát má odpovědnost za škody, které vám při své práci způsobí. Jen je potřeba vědět, že když klient neuspěje, neznamená to vždycky, že advokát pracoval špatně.

Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta. Při tom má využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta všechno, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Ne vždycky to tak ale je. Výjimečně se sice stanou i takové extrémní případy, že advokát zmizí s penězi klienta, většinou jde ale spíš o to, že se prostě advokátovi jen nepovede udělat, co je potřeba, že udělá chybu nebo něco zanedbá, třeba pozdě uplatní opravný prostředek. Pak advokát klientovi odpovídá za újmu, kterou mu v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Pro tyto případy musí být advokát povinně pojištěný, škoda na majetku a financích klienta může být v některých případech i obrovská.

Takhle pojištěni ovšem nejsou různí pokoutní právníci, kteří se za advokáty jen vydávají. Proti tomu je jednoduchá pomoc: všichni advokáti jsou povinně členy České advokátní komory. Na jejím webu můžete právníka v seznamu advokátů vyhledat.

Advokát je pojištěný vždy

Pozor ale: to ještě neznamená, že dobrý právník je výhradně advokát a že člověku nemůže dobře pomoci právník jiné profese. Stejně dobrý nebo třeba i lepší v nějakém oboru může být právník úřadu, učitel práva nebo firemní právník. Jsou, jako v jiných profesích, dobří advokáti, i špatní advokáti, kterým je nejlepší se vyhnout, jenže laik zpravidla nemá šanci jejich neschopnost rozeznat. Chyba zdravotníka nebo řemeslníka se zpravidla odhalí rychle, chyba právníka se může projevit až po mnoha letech.

Výběr právníka, který bude hájit zájmy klienta, je potřeba pečlivě uvážit, podle specializace, zkušeností a referencí – pro obyčejného člověka bývá těžké se zorientovat. Nezapomínejte, že kromě surfování po internetu může vždycky pomoct dobrá rada od někoho z vašeho okolí. Ptejte se a zjišťujte, kdo má dobrou zkušenost v podobném případě, jako je ten váš. Každopádně ale advokáti – členové České advokátní komory – poskytují nejširší okruh právních služeb a mají zmíněné povinné pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by mohli klientovi způsobit.

Značnou roli budou většinou samozřejmě hrát i peníze, které si právník za svou pomoc bude účtovat. A advokáti bývají drazí, obrázek si můžete udělat třeba v našem starším článku:

Za škodu ale advokát odpovídá, i když radil zdarma a nechtěl za svou pomoc nebo radu peníze.

Za co advokát neručí

Aby se dalo mluvit o odpovědnosti advokáta za škodu, musí být splněny tři podmínky

škoda musí vzniknout škodu advokát způsobil při výkonu advokátní činnosti, tedy poskytování právních porad, sepisování smluv, zastupování nebo obhajobě před soudem a podobně musí se prokázat příčinná souvislost mezi výkonem advokacie a vznikem škody.

Potíž s prokazováním chyby advokáta ovšem bývá v tom, že poškozený klient se zpravidla se to neobejde bez toho, aby si na onoho advokáta vzal dalšího advokáta…

Z odpovědnosti za škodu je advokát venku, když prokáže, že klientově újmě se nedalo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm lze požadovat. Za pochybení advokáta se například nepovažuje, když má nějakou představu v dosud autoritativně nevyložené otázce, ale soud ve výsledku zaujme jiný právní názor.

Za neúspěch klienta a vzniklou škodu advokát taky neodpovídá, když na jeho pokyn a v jeho zájmu volil strategií, kterou si klient po vysvětlení věci sám vybral. Bohužel, právo je tak složité, že ani zkušený advokát nemůže předjímat výsledek nějakého sporu, který lze navíc řešit vícero způsoby. Využít všechny možnosti a postupy by bylo nad finanční možnosti klienta. Za porušení povinností advokáta se nepovažuje, když na pokyn klienta, jemuž vysvětlil možné důsledky, zvolí z postupů, které přicházejí v úvahu a které všechny nesou určitá rizika, ten, který v soudním sporu nevedl k úspěchu.

Návod k použití nutný

Advokát je vždycky povinen klienta poučit, zákon mu to sice výslovně neukládá, ale vyplývá to ze škály jeho povinností samo o sobě. Pokud advokát pro klienta něco udělá, třeba sepíše nějaký dokument, ale nevysvětlí mu, co s ním má dál klient dělat sám, třeba kam listinu doručit, je pak odpovědný za škodu, když klient něco opomene a přijde o majetek nebo peníze.