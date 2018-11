Očima expertů: O svátcích zase otevřít?

Bude zítra otevřeno, nebo nenakoupím? Před každým svátkem se lidé ptají prodavačů, známých i internetu Zákon, podle kterého se během sedmi vybraných svátků nesmí prodávat v obchodech větších než 200 metrů čtverečních, přitom v Česku platí už přes dva roky.

Odbory si ho pochvalují, že si velká část zaměstnanců konečně dopřeje sváteční volno, obchodníci lamentují, že se jim stát nemá plést do podnikání, navíc tak, že i zaměstnance dělí podle velikosti obchodů na „šťastnější a méně šťastné“. A někteří prodejci – třeba ten s maskotem zeleného mimozemšťana – si s tím hlavu nelámou a než by zavřeli, radši inkasují tučné pokuty České obchodní inspekce.

Svátky státní a ostatní Za dny pracovního volna označuje Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu státní svátky a takzvané ostatní svátky. Jenže při tvorbě zákona o tom, kdy smí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních mít otevřeno, si poslanci vybírali tak nějak, jak je zrovna napadlo. Státní svátky Ostatní svátky smí být otevřeno musí být zavřeno smí být otevřeno musí být zavřeno 1. ledna. Den obnovy samostatného českého státu 1. ledna. Nový rok Velký pátek Velikonoční pondělí 1. května – Svátek práce 8. května. Den vítězství 5. července. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. července. Den upálení mistra Jana Husa 28. září. Den české státnosti 28. října. Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu. Den boje za svobodu a demokracii 24. prosince. Štědrý den. Otevřeno maximálně do 12 hodin 25. prosince. 1. svátek vánoční 26. prosince. 2. svátek vánoční

Opoziční pravicoví poslanci se teď snaží přesvědčit Sněmovnu, aby zákon upravila, nebo dokonce úplně zrušila. Vláda sice jejich návrh nesmetla ze stolu a zaujala k němu neutrální stanovisko, prosadit další změnu pravidel ale zřejmě jen tak nepůjde.

Co si myslí respondenti naší ankety? Osvědčilo se v posledních dvou letech zavírání obchodů o svátcích? Byli by pro úpravu stávajícího zákona, nebo snad pro jeho úplné zrušení?

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Stát nemá lidem nařizovat, kdy mohou jít nakupovat, a podnikatelům, kdy mají podnikat. Někteří obhájci zákazu se nechali dokonce slyšet, že jsme „konzumní společnost, která potřebuje, aby byly obchody zavřené i v neděli, nejen o svátcích“. Buďme ostražití před takovými lidmi, kteří nás chtějí vychovávat zákazy a zákony. Ano, někteří lidé tráví volný čas i rodinným nákupem v obchodních centrech. Můžeme nad tím ohrnovat nos, koneckonců jsou ale lidé dnes svobodní a mohou si zvolit trávení volného času, jak chtějí. Opravdu myslíte, že je důležitější montovat se do života lidí? Zakazovat podnikatelům podnikat jen proto, že mají prodejnu větší než 200 metrů čtverečních, a zaměstnance připravovat o příplatky za svátky?

Jana Maláčová

ministryně práce a sociálních věcí

Zákon upravující prodejní dobu podporuji, protože i zaměstnanci obchodů chtějí být ve sváteční čas s rodinou, tráví v práci mnoho sobot a nedělí, odpočinek o svátcích si rozhodně zaslouží. V okolních zemích jako třeba Rakousko nebo Německo zákon funguje už řadu let a nikdo se nad tím nepozastavuje. Česká republika v evropském kontextu představuje velkou výjimku. Maloobchodní tržby meziročně neklesly, lidé si zvykli včas předzásobit.

Na druhou stranu chápu, že současná podoba zákona může zákazníky mást. Proto místo rušení zákazu prodeje ve velkých obchodech o vybraných svátcích by se tato praxe mohla rozšířit na všechny státní svátky. Věřím, že zvítězí prorodinný přístup a právo trávit sváteční čas se svými blízkými.

Petr Němec

advokát

Osobně mi omezování prodejní doby vadí. Obecně však umím pochopit argumenty pro daný zákon a taky ho akceptovat – kdyby to ale nebyl paskvil. Svátky se dělí na státní svátky a ostatní svátky. Pokud zákonodárce chtěl omezit prodejní dobu, měl tak učinit u všech svátků nebo jen u státních svátků, ale mix, který vznikl, nedává smysl a přináší jen zmatek. Tedy pokud zákon zachovat, měl by se zákaz rozšířit na všechny svátky, nebo změnit tak, aby dopadal jen na státní svátky, což by ale asi mnoha lidem příliš situaci neulehčilo… Tedy asi rozšířit na všechny svátky, nebo zrušit.

Aleš Michl

ekonom, poradce ministryně financí

Podobná nařízení mi nedávají smysl. Tahle země by měla mít jiné starosti než někomu přikazovat, jestli má mít otevřený nebo zavřený obchod.





Josef Středula

předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Zákon o prodejní době se podle našich poznatků osvědčil. Obavy z propouštění se nenaplnily, naopak obchody stále trpí spíše nedostatkem zaměstnanců. Ani není známo, že by klesaly tržby.

Rozhodně nejsme pro zrušení, naopak bychom podpořili rozšíření na všech 13 státních svátků. Například v ostatních zemích Visegrádské dohody to tak je. Slovenské odbory dokonce zvažují možnost prosazovat zákaz prodeje i o nedělích.

U nás jsou někteří poslanci ochotní více naslouchat zájmovým skupinám a obchodním řetězcům, osud i postavení pracovníků v obchodech je zjevně příliš netrápí. Jasnou ukázkou takového přístupu je jednání hospodářského výboru sněmovny ze 7. listopadu, na kterém odhlasovali doporučení, aby o svátcích měly otevřeno velkoobchody. Vláda, bohužel, k návrhu zaujala pouze neutrální stanovisko. Naším cílem je zlepšovat podmínky všech zaměstnanců, proto ani nevidíme důvod rozlišovat mezi pracujícími v maloobchodu a velkoobchodu. S návrhy na rušení nebo oklešťování zákona o prodejní době nesouhlasíme.

Martin Jiránek

poslanec, Piráti

Od zavedení zákona vyvstalo několik otázek, kterými se zabývá pirátský resortní tým Průmysl a obchod. Lidé mají stále zmatek v tom, které svátky je zavřeno a které otevřeno. I omezení nad 200 metrů ukazuje své problémy. Zeptejte se majitelů malých obchodů ve velkých obchodních centrech. Ti totiž podle smlouvy s provozovatelem musí mít otevřeno i o svátcích, i když mají hlavní velké obchody zavřeno. Do obchodního centra tak přijde jen zlomek zákazníků a pro malé obchody je to ztrátové. Proto chystáme co největší zjednodušení celého zákona. Buď všechny svátky a všechny obchody otevřeno, nebo zavřeno. Příklad si můžeme vzít z okolních států, které mají na státní svátky zavřené všechny obchody.

V případě zrušení zákona a otevření obchodů i o svátcích jsou hlavním tématem odměny zaměstnanců, kteří většinou místo větší odměny dostávají náhradní volno. Poslanecký klub v této otázce nechává volné hlasování, přičemž doporučujeme tento návrh zákona k přepracování.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tento zákon je naprostý paskvil z dlouhé řady důvodů. Především vytváří dvě kasty prodavačů – ti privilegovaní z velkých obchodů si podle odborářů ochranu zaslouží, ti z malých obchodů z nějakého důvodu ne. Zároveň nesmyslně postihuje i jiné podniky, například restaurace v obchodních centrech, které většinou zavřou, pokud nesmí část z obchodů v nákupním centru otevřít. A pro tyto podniky je to čistá ztráta – zatímco potraviny, drogerii či třeba knihy si prostě koupíte o den dřív nebo o den později, dva obědy si den po státním svátku nedáte. Bere také šanci prodavačům na přivýdělek – za práci o svátku jsou zajímavé příplatky a většina prodavačů by raději šla do práce a vydělala si, než aby jim stát nařizoval, že musí zůstat doma, a tak jim vlastně sebral docela zajímavé peníze. A finálně to vytváří strašný zmatek – nikdo nechápe, kdy a proč je zavřeno, ten seznam nemá žádnou logiku. Smysl proto má jediné řešení – zákon zrušit a už nikdy žádné podobné nedomyšlené zákony nepřijímat.

Markéta Pekarová Adamová

poslankyně, místopředsedkyně TOP 09

Jsem přesvědčena, že zákon o prodejní době se za dva roky fungování neosvědčil. Od samého počátku projednávání TOP 09 upozorňovala na to, že zákaz prodeje pro některé prodejny během nahodile vybraných svátků je nesystémový zásah, který vytváří nerovnost jak mezi zaměstnavateli, tak i mezi zaměstnanci. Hned při první příležitosti se ukázalo, že si obchodníci umějí najít způsoby, jak nový zákon obejít.

Zákaz prodeje měl podporovat zaměstnance tím, že vybrané svátky budou trávit společně s rodinou, nikoliv v zaměstnání. Je diskutabilní, jestli změna přinesla kýžený efekt. Zákaz prodeje totiž automaticky neznamená absolutní nečinnost prodejny. Zaměstnavatelé tyto dny využívají například k inventurám, sanitárním dnům a podobně.

Zákon zasahuje do svobodné konkurenční soutěže a pokřivuje ji. Proto jsme předložili návrh, který tento zbytný zákon ruší.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Zákon zaprvé pošlapává podnikatelskou svobodu a svým způsobem omezuje volné nakládání s vlastním majetkem, které je podstatou jakékoli tržní ekonomiky. Pokud nemohu otevřít v ten či onen den, pokud nemohu dát v ten či onen den práci lidem, kteří o ni svobodně stojí, oč jiného jde než právě o omezování svobody podnikat a nakládat se svým majetkem?

Anketa Který názor se vám nejvíc zamlouval? Vladimír Dlouhý Jana Maláčová Petr Němec Aleš Michl Josef Středula Martin Jiránek Tomáš Prouza Markéta Pekarová Adamová Lukáš Kovanda

Zadruhé zákon bezostyšně diskriminuje. Pokud je práce o svátcích zlem, které je třeba vymýtit, je tedy zlem pro všechny. Tedy i pro strojvedoucí, řidiče autobusů, zdravotní sestřičky, lékaře jednotek intenzivní péče či třeba pracovníky řízení letového prostoru. Ti však do práce musí i ve svátek. Zákon na ně nemyslí, diskriminuje je, chtělo by se říci. Ve světle výše uvedeného „zaprvé“ lze ale věc vidět naopak z druhé strany. Zákon naopak diskriminuje ty, kteří o svátcích pracovat nemohou, neboť těm bere část svobody. Ať tak či onak, zákon je prostě diskriminační v jakémkoli z případů. Aby toho nebylo málo, rozlišuje – a tedy dále diskriminuje – nejen podle povolání, ale i podle velikosti prodejní plochy. Takže zvýhodněni, případně znevýhodněni, opět záleží na úhlu pohledu, jsou pracovníci obchodů s plochou větší, než je svévolně nastavená rozloha 200 metrů čtverečních.

Bude dobře, když se tento zákon zruší. Ostatně před jeho zavedením obchody, malé i velké, zcela dobrovolně zavíraly na Štědrý den či na Silvestra v poledne či krátce po poledni a 25. 12. nebo 1. 1. neotevíraly vůbec. I volný trh tedy zjevně má samoregulační schopnost, u které by také mělo zůstat.