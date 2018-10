Nejlepší bezpracný přivýdělek: změna dodavatele energií

Webové srovnávače, speciální stránky zabývající se porovnáním cen energií, uvádějí, že změnou dodavatele lze ušetřit na elektřině i na plynu tisíce korun ročně.

Mění se jen smlouvy

Možné to je, rozdíly mezi cenami různých dodavatelů jsou vysoké. A nejvíc platí ten, kdo se nezajímá. Pokud žijete v tom, že ceny elektřiny a plynu jsou prostě dané a člověku nezbývá než se s nimi – a s jejich zvyšováním – smířit, zkuste změnit myšlení: peníze k vám samy nepřijdou, musíte si o ně říct.

Pro orientaci o možné výši úspor použijte některý online srovnávač. Přepište do něj základní údaje o své domácnosti a její spotřebě a ve vteřině uvidíte, kteří dodavatelé vám nabídnou lepší cenu.

Rozhodně se nemusíte bát, že vám snad nový dodavatel bude chtít měnit elektroměr nebo plynoměr, kopat nové dráty, nebo že se dokonce na nějaký čas ocitnete bez energie. Nic takového nehrozí – změna probíhá jen na papíře. A dobrý dodavatel energií za vás, když k němu budete chtít přestoupit, papírování vyřídí.

Nevíte? Nevadí. Poradíme vám.

Cena není všecko

To, co za vás ale nikdo neudělá, je výběr dobrého dodavatele. Srovnávač vám vyjede nabídky v setinách vteřiny, vy si ale vyhraďte na rozhodování víc času. Důležitá je nejenom cena, ale i další podmínky, za kterých smlouvu s novým dodavatelem uzavíráte. Takže úplně bez práce nakonec tahle brigáda nebude…

Začněte od online srovnání dodavatelů energií. Použít můžete komerční srovnávač i kalkulačku Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Zadejte požadované údaje… Máte favorita? Neunáhlete se. Vyberte si jich víc a pokračujte ve srovnávání:

Zajímejte se například o to, jestli dodavatel nabízí smlouvu na dobu neurčitou, nebo jestli si vás chce na nějakou dobu zavázat. Smlouvy na dobu určitou můžou mít lepší cenu, platíte ale omezením svobody přestupu a při automatickém prodloužení smlouvy, pokud včas nenahlásíte, že už v ní pokračovat další období nebudete, vám dodavatel zpravidla „přišije“ dražší ceník, ze kterého se jen stěží vyvážete.

Projděte si poplatky a smluvní pokuty, zvlášť jestli už se sebou máte tu zkušenost, že někdy nemáte ve věcech nejlepší pořádek.

Porovnejte doplňkové služby, zajděte k dodavatelům na web a zjistěte, jak je přehledný, jak srozumitelné jsou obchodní podmínky.

Najděte si reference zákazníků, kteří mají s dodavatelem zkušenosti.

Čím víc budete vědět, tím spíš nenaletíte planým slibům.

Změna dodavatele je jednoduchá – nedávno jsme ji popisovali:

Potřebujete novou energii? Našli jste levnějšího dodavatele elektřiny nebo plynu? Nebo slušnějšího? Chcete změnu, ale nevíte, jak na to? Poradíme. Jak změnit dodavatele elektřiny nebo plynu Každý rok mění dodavatele energií stovky tisíc domácností. Vybírat můžou z desítek firem, obrovských i trpasličích. Ale trpaslík a vysoké napětí – jde to dohromady? Nový dodavatel. Bát se firmy z garáže?

Zdražování: šance pro ty, co mají smlouvu na dobu určitou

Doba všeobecného zdražování energií začala už v létě. Ještě ale nezdražili všichni.

Říká se, že na všem špatném se dá najít i něco dobrého. u zdražování energií je to šance vyvázat se předčasně z nevýhodné smlouvy na dobu určitou. Pokud jste se totiž zavázali odebírat od některého dodavatele energii rok, dva nebo tři, jen tak mu neutečete – pravděpodobně si vás proti předčasnému odchodu zajistil citelnými sankcemi. Výjimkou je právě změna ceníku ve váš neprospěch.

Změnu cen by vám dodavatel měl oznámit nejméně třicet dnů předem. A vy pak máte právo do desíti dnů před datem, kdy změna ceníku vejde v platnost, odstoupit od smlouvy. Pokud vám dodavatel změnu nenahlásí, máte právo smlouvu zrušit ještě tři měsíce po zvýšení cen. Je možné, že vám třeba srovnávač výhodnější nabídku nenajde, ale byla by škoda se o to nepokusit a nepodívat se, jestli se možnost ušetřit třeba jen pár stokorun někde nenabízí.

