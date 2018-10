Nová pravidla Dešťovky: dotace pro celé Česko

Šetřit pitnou vodou. Všude. Dotační program Dešťovka na zalévání zahrad a splachování WC dešťovou vodou má nová pravidla. Především je od teď určený celému Česku, nejen suchým oblastem. Co dalšího se v dotacích od října mění a kolik peněz je v programu připravených? Poradíme.

Dešťovka, společný projekt Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, odstartoval loni v květnu. Teď došlo na změnu pravidel, novinky platí od prvního října. Kromě rozšíření okruhu domácností, které se smí o dotaci přihlásit, ministerstvo o sto milionů korun navýšilo objem peněz v programu. Aktuálně je tak v Dešťovce připravených zhruba 207 milionů.

„Naše ambice je investovat každou korunu co nejefektivněji do celoročního využití jiných vodních zdrojů, než je pitná voda. Posíláme tedy dotace tam, kde lidé skutečně potřebují vodu každý den a kde je efekt vynaložených peněz a úspora vody největší,“ komentoval nová pravidla ministr životního prostředí Richard Brabec. Na co konkrétně lze příspěvek od státu využít, kdo může žádost podat a jak si poradit s papírováním?

Nejen suché oblasti

Patrně nejzásadnější změnou je rozšíření okruhu příjemců: dosud se o dotaci ucházely pouze domácnosti z úřady vyhlášených suchých oblastí, od prvního října je příspěvek dostupný majitelům obytných domů z celé republiky. „Letošní extrémně suchá sezóna ukázala, že nedostatkem vody je postižena v podstatě celá republika. Letošní srpen byl třetím nejteplejším od roku 1961, zásoby podzemních vod ubývají, podobně je na tom i povrchová voda v řekách či přehradách. Celkový roční úhrn srážek sice výrazně neklesá, zásadně se ale mění rozložení srážek v roce, kdy extrémní sucha střídají silné přívalové lijáky. Zásadní je proto dešťovou vodu akumulovat a poté hospodárně využít v době sucha,“ vysvětlil ministr Brabec.

Nově můžou o dotaci žádat také majitelé rekreačních objektů. Podmínkou pro přiklepnutí peněz ovšem je, že žadatel v dané chalupě či chatě trvale bydlí. Podání žádosti se v tomto případě neobejde bez papíru, který trvalé bydliště v rekreačním objektu doloží: účtu za vodu, energie nebo dokladu o platbě za pravidelný odvoz odpadu. Kdo nemá účet za popelnice nebo plyn, může trvalé bydliště prokázat potvrzením od starosty obce.

Zalévání, splachování i čištění odpadních vod

Vedle zařízení na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady přispívá Dešťovka také na systémy, díky kterým lze srážkovou vodou splachovat, nebo na recyklaci odpadní vody. Maximum, které lze na jednotlivé systémy získat, přitom dělá:

55 tisíc korun na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

65 tisíc korun na akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti

105 tisíc korun na využití přečištění odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové

Kromě pořízení zcela nových nádrží lze z dotace financovat také úpravu nepoužívané jímky, do které se bude dešťová voda zachytávat. Peníze od státu se vztahují nejen na nákup zařízení, ale i instalaci, zemní práce a úpravu rozvodů. Pokud jde o projekty zaměřené na přečištění odpadních vod, je součástí dotace také deset tisíc korun na úhradu nákladů na projektovou dokumentaci.

O výše uvedené sumy můžou žádat majitelé stávajících domů i vlastníci novostaveb. Pro majitele novostaveb navíc od října platí delší lhůta pro realizaci – 24 měsíců. „K prodloužení lhůty jsme přistoupili proto, aby měli stavitelé dostatek času na zapsání stavby do katastru nemovitostí. Fond se stabilně snaží zjednodušit a urychlit žadatelům cestu k dotaci,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Majitelé stávajících domů mají na realizaci jeden rok, o případné prodloužení musí Státní fond životního prostředí písemně požádat. Co se konkrétních systémů týče, je výběr zcela na žadatelích. Oficiální seznam přípustných technologií ministerstvo ani Fond nevydaly.

Návratnost investice se pak liší v závislosti na konkrétním projektu. Například při náhradě pitné vody v běžném domě se – alespoň podle modelových příkladů ministerstva a Státního fondu – začne investice vyplácet přibližně za deset let. Bez dotace dělá návratnost zhruba 20 let. Jak ale ministerstvo upozorňuje, primárním cílem Dešťovky je dostupnost vody v suchých obdobích.

Jak na žádost?

Součástí každé podané žádosti (formuláře a vzorové dokumenty stahujte zde) musí být především odborný posudek. Pokud jde o jednodušší systémy, které dešťovou vodu využívají pro zálivku zahrady nebo splachování toalet, může posudek zpracovat dodavatel systému nebo realizační firma. Kdo chce žádat o dotaci na přečištění odpadní vody, neobejde se bez posudku od autorizované osoby. Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše příspěvku, proto z něj musí být zřejmý rozsah a způsob provedení i splnění podmínek pro získání dotace.

Samotnou žádost lze podat prostřednictvím elektronického informačního systému na webu dotacedestovka.cz. Další možností je odeslání skrze datovou schránku – ID datové schránky je favab6q. Nezapomeňte také na další dokumenty: plnou moc, pokud vás zastupuje třetí osoba, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pokud jsou) nebo dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci nebo využívaná k trvalému bydlení. Novinkou je doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu, naopak doklad o dokončení novostavby nebo doklad o právní subjektivitě se už k žádosti přikládat nemusejí.

Kdo nechce nebo nemůže podat žádost elektronicky, má možnost doručit vyplněné lejstro společně s povinnými přílohami na podací místo krajského pracoviště Fondu – osobně nebo doporučeně poštou. Kontakty na jednotlivé krajské pobočky najdete zde. Během tří týdnů byste měli vědět, jestli jste žádost odevzdali bez chyb, případně obdržíte výzvu k doplnění chybějících údajů či dokumentů. Jakmile Fond žádost schválí, peníze na váš bankovní účet dorazí do tří týdnů.