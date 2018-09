S dědictvím přebíráte i všechny dluhy. Utečte!

Na dědictví jsou krajně nemilé dvě věci. Za prvé – někdo musí umřít. A za druhé to, že se dědí i položky se znamínkem minus. Jinými slovy: dědic dědí i dluhy. A může za ně zaplatit i víc, než za kolik celé dědictví stálo. Dá se tomu ale vyhnout.

| rubrika: Jak na to | 19. 9. 2018





Někdo má to štěstí a po tetičce z Argentiny podědí pohádkové bohatství. Někomu zbude po rodičích domek. Jiný má po svých blízkých aspoň drobnost na památku. A někdo má tu smůlu, že jeho předkové nasekali dluhy a za života už je nestačili splatit. Pak může být dědictví pro vztek: dědic totiž za dluhy zodpovídá. Dřív to bylo tak, že za závazky zůstavitele (tedy toho, po kom se dědí) dědic odpovídal maximálně do výše hodnoty dědictví: když byl dluh sto tisíc a dědictví dvě stě tisíc, zaplatil dědic sto tisíc a sto tisíc mu zbylo. Když byl dluh dvě stě tisíc a dědictví sto, zaplatil sto tisíc, z dědictví sic nic nezbylo – ale věc tím končila. Jenže od roku 2014, kdy je účinný nový občanský zákoník dědic za dluhy po zůstaviteli odpovídá v jejich plné výši, až na výjimky jako jsou pokuty nezaplacené úřadům. Když dědictví nestačí, musí platit ze svého.

Obrana existuje: dědictví můžete prostě odmítnout.

Co když ale nevíte, jaké vlastně byly majetkové poměry zemřelého, a netušíte tedy, jestli brát, nebo jít? Můžete nechat udělat soupis pozůstalosti, pak dědíte, ale za dluhy zemřelého odpovídáte maximálně do výše svého podílu z dědictví, takže při nejhorším skončíte na nule.

Dědictví odmítněte rychle

Pokud víte, že zůstavitel se „nacházel v neutěšených majetkových a finančních poměrech“, tedy že dlužil, kde mohl, případně měl i exekuce, můžete dědictví odmítnout. Je ale potřeba při tom neotálet. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy vás soud vyrozuměl o dědickém řízení (včetně práva dědictví odmítnout a jeho následcích). Kdo bydlí v zahraničí, má na rozvážení delší čas, může dědictví odmítnout ve lhůtě tří měsíců. Můžete taky zkusit soud požádat o prodloužení lhůty, v důvodných případech to může udělat.

Když chcete dědictví odmítnout, je potřeba to výslovně sdělit soudu, který dědické řízení vede. Když to nestihnete včas, právo odmítnout pozůstalost zaniká a dědictví je vaše, včetně dluhů – stáváte se dlužníkem zůstavitelových věřitelů.

Jakmile někdo dědictví odmítne, svoje rozhodnutí už nemůžete změnit. Když se nakonec ukáže, že kromě dluhů, o kterých jste věděli, měl zemřelý i majetek, o kterém jste nevěděli a který by stačil na zapravení dluhů, a ještě by zbylo, už máte smůlu.

Dědictví nesmí odmítnout ten, kdo uzavřel se zůstavitelem dědickou smlouvu, která mu to zakazuje. Dědickou smlouvu ale nejspíš neuzavřou chudí lidé, ale spíš ti, kteří něco hodnotného mají a není jim lhostejné, co s jejich majetkem bude, až oni nebudou.

Výhrada soupisu pozůstalosti

Ten, kdo má podezření, že si člověk, po kterém dědí, nepočínal s financemi zrovna zdatně, takže hrozí placení jeho dluhů, si může vyžádat soupis pozůstalosti.

Dědic, který uplatní výhradu soupisu, sice musí sice (s ostatními dědici) hradit zůstavitelovy dluhy, ale maximálně do výše odpovídající jeho dědickému podílu. Není to tedy tak kategorické opatření, ale přináší jistotu, že dědic místo zbohatnutí nezchudne, nejvýš se mu poněkud zkomplikuje život, protože se bude muset vyrovnávat s věřiteli zůstavitele, ale neohrozí svůj vlastní majetek a úspory.

Na výhradu soupisu dědictví je zase jeden měsíc ode dne, kdy dědice soud v rámci dědického řízení o této možnosti vyrozuměl. I právo na výhradu soupisu se uplatňuje podobně jako odmítnutí dědictví prohlášením vůči soudu. Dědic o soupis požádá ústně před soudem do protokolu nebo pošle dopis.

Soupis není zadarmo

Pozor ale: sepsání dědictví něco stojí.

Pokud je jasné, že je dědictví předlužené a nic z něj nebude, je lepší dědictví rovnou odmítnout, to je zadarmo. Pokud dědic předpokládá, že pozůstalost je dluhy zatížená, asi si vyhradí soupis dědictví. Pokud takové podezření nemá, nejspíš převezme dědictví bez výhrady soupisu, aby ušetřil náklady spojené se soupisem pozůstalosti a jejím oceňováním znalci. Soupis dědictví totiž hradí ten, kdo o něj požádal. Notáři se za provedení soupisu pozůstalosti platí odměna 1000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis prováděl. A vedle toho nelze zapomenout na další notářské poplatky.

Kolik zaplatíte notáři

Za práci na vypořádání dědictví musíte vždycky platit notáři. Výše jeho odměny vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti a závisí na hodnotě dědictví. Její dolní hranice dosahuje šesti set korun. Pokud vás zajímá, kolik notáři zaplatíte, stačí zadat hodnotu vašeho dědictví do naší kalkulačky:

