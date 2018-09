ČNB vydala nové vzory bankovek. Stovky a dvoustovky půjdou hůř padělat

Od pátého září jsou v oběhu nové stovky a dvoustovky. Jak je poznáte a jak je to s padělanými penězi v Česku? Poradíme.

Česká národní banka uvedla do oběhu nové vzory stokorunových a dvousetkorunových bankovek. Protože se měnily především bezpečnostní prvky, nejsou změny na první pohled patrné. „Novými vzory stokoruny a dvousetkoruny završujeme takzvanou inovovanou emisi českých bankovek, zahájenou v roce 2007. Změny spočívají zejména v nových prvcích proti padělání. Krom toho ale umožní také oboustranné zpracování bankovek na moderních strojích, a tudíž efektivnější zajištění hladkého peněžního oběhu, což je jeden z hlavních úkolů České národní banky,“ uvedl k emisi guvernér ČNB Jiří Rusnok. Co konkrétně je na nových bankovkách jinak a jak vlastně padělané peníze poznat?

Pamětní stovka Zatímco pamětní mince vydává ČNB běžně, s pamětní bankovkou přijde poprvé příští rok v lednu. Na bankovce, která má připomenout sté výročí československé měny, bude první československý ministr financí Alois Rašín. Pamětní bankovku v nominální hodnotě sto korun půjde koupit za 980 korun. Zároveň jde o první českou bankovku od vzniku samostatné měny, kterou nenavrhl Oldřich Kulhánek, který v roce 2013 zemřel.

Nový vodoznak i ochranný proužek

Podle údajů centrální banky je v oběhu zhruba 62 milionů kusů stokorunových a 62 milionů dvousetkorunových bankovek. Jde tak o třetí a čtvrtou nejčastější bankovku v českých peněženkách. Dosavadní bankovky jsou přitom tištěné podle vzorů z druhé polovičky devadesátých let: konkrétně z let 1995 a 1997 v případě stovky, u dvoustovek jde o vzory z roku 1996 a 1998. Staré vzory bankovek zůstávají i nadále v oběhu, stahovat se budou postupně.

Vydání nových stokorun a dvousetkorun je součástí dlouhodobého programu, který se snaží zvýšit ochranu českých bankovek proti padělání. Mezi rozšířené bezpečnostní prvky patří například nový ochranný proužek, který je širší (tři milimetry namísto původních 1,4 milimetru) a krom mikrotextu v podobě hodnoty bankovky obsahuje také logo ČNB. Vedle oranžových vláken různých tvarů, které jsou na bankovkách chaoticky rozmístěné po celé ploše papíru (tento ochranný prvek přibyl v roce 1997 a 1998), jsou nové bankovky doplněné žlutými kroužky.

Tisícovky frčí Celkem je u nás v oběhu 458 milionů bankovek za zhruba 578 miliard korun. Na jednoho obyvatele tak připadá 43 bankovek v hodnotě 54 500 korun. Největší podíl v oběhu – 138,2 milionu – má tisícikoruna. Na druhé příčce je dvoutisícovka, třetí nejčastější bankovkou je pětistovka. Nejmíň je mezi lidmi pětitisícikorun.

Změn se dočkaly také vodoznaky. Na stokorunách je portrét Karla IV. doplněný o číslovku 100 a stylizované královské jablko. Dvoustovka má ve vodoznaku vedle portrétu Jana Ámose Komenského kalich a číslovku 200. Na obou bankovkách je také podpis současného guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka a letopočet 2018.

Krom vylepšených bezpečnostních prvků spočívá výhoda nových bankovek také ve snazším zpracování na technických zařízeních. To má vedle ČNB ušetřit náklady i ostatním bankám a zpracovatelům peněz.

Padělků je pořád míň. Jak je poznat?

Pokud jde o padělané peníze, jejich počet v Česku každoročně klesá. Loni šlo o 1318 kusů, z toho 13 mincí. „Loni u nás bylo zadrženo nejméně padělků od roku 1990. To však neznamená, že by lidé měli přestat věnovat dostatečnou pozornost penězům při jejich příjmu. Navíc stále platí, že kvalita většiny padělků není vysoká, a proto se dají poměrně snadno odhalit,“ upozorňuje člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda.

Celková hodnota padělků za rok 2017 dělala 1,4 milionu korun. Nejvíc se padělají tisícikoruny, následují dvoutisícikoruny a pětistovky. Z materiálu ČNB vyplývá, že stejně jako v minulých letech, byla většina padělků (kolem tisícovky kusů) vytištěná na inkoustové tiskárně. Při hodnocení zdařilosti padělků se používá pětistupňová škála nebezpečnosti. Zadržené bankovky spadaly nejčastěji do čtvrtého stupně – to znamená, že šlo o padělky méně zdařilé. Většina neměla ochranné prvky, případně pouze velmi jednoduché napodobení. Nejvíc padělků – 654 kusů se podvodníci snažili udat v Praze, na druhém místě skončilo se 133 kusy Brno a na třetím s 87 kusy Plzeň. Během první poloviny roku 2018 pak centrální banka zaznamenala 645 kusů padělaných bankovek.

Kdo si chce ohlídat, zda se mu do ruky nedostala padělaná bankovka, měl by sledovat bezpečnostní prvky pro nejširší veřejnost zjistitelné pouhým okem. Když bankovku prohlédnete proti světlu, měli byste vidět vodoznak, ochranná vlákna, soutiskovou značku (písmena ČR, která se v průhledu kryjí a doplňují) a skrytý obrazec (pokud ho chcete najít, musíte bankovku dobře naklonit) s nominální hodnotou bankovky v oblasti ramene portrétu. Napovědět může také hmat: když vezmete bankovku do ruky, měli byste poznat, že bankovka není hladká a na lícní straně je hmatem citelný hlubotisk.

Co nového na bankovkáchu stovky a dvoustovky Dívat se na peníze Nových ochranných prvků je samozřejmě víc. Nepředpokládáme ale, že s sebou běžně nosíte ultrafialovou baterku. Uvádíme tedy ty novinky, které uvidíte pouhým okem. Všechny obrázky pocházejí z materiálů ČNB.

S rozpoznáním bezpečnostních prvků jednotlivých bankovek pomůže oficiální aplikace centrální banky České peníze. Uživatelům přináší popis všech platných českých bankovek i mincí, včetně jejich ochranných prvků. Aplikace je dostupná pro operační systém Android, iOS i Windows. Když na podezřelou bankovku nebo minci narazíte, měli byste ji odnést na policii. Pokud ji ČNB vyhodnotí jako padělanou, zadrží ji bez náhrady.