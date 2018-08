S reflexní fólií za topením taky ušetříte, ale…

Na internetu najdete stovky praktických rad, jak snížit spotřebu energií, a tím i výdaje. Dočtete se, o kolik energie ušetříte s LED svítidly proti žárovkám, jací žrouti jsou staré spotřebiče, s jakým přístrojem ty největší žrouty identifikovat, jak vám můžou pomoct snížit spotřebu časovatelné vypínače. Někdy jsou to tipy na hi-tech zařízení, jindy nápady, ke kterým stačí základní znalosti z fyziky: třeba že reflexní fólie za radiátorem bude odrážet teplo do místnosti.

Šetřit a měnit

Jeden způsob snižování účtů za energie je tedy chytřejší, rozváženější a spořivější spotřeba. Někdy to ovšem lidé až přehánějí a jdou třeba až za hranice svého komfortu a pohodlí. Ideální je kombinovat spoření energiemi s druhým způsobem boje proti vysokým účtům. Tím je – hledání lepší ceny. Možná to zní až banálně, jenže fakt je, že za víc než deset let, co jde vybírat mezi různými dodavateli energií, o tom v řadě domácností ještě ani jednou nezauvažovali, případně se nedostali dál než k těm úvahám.

Doba se ale mění, z loňských statistik Operátora trhu (OTE) vyplývá, že Češi mění dodavatele častěji než dřív. Za první čtvrtletí roku 2017 dodavatele elektřiny změnilo 15 procent ze všech odběrných míst (cca 133 tisíc domácností). Oproti roku 2016 je to o 9 procent více a o 20 procent víc než v roce 2015. V případě plynu dodavatele ročně změní cca 7 procent českých domácností.

Pokud jste o změně dodavatele zatím jenom uvažovali, je jeden dobrý důvod, proč úvahy dotáhnout k činům právě teď.

Pokud jste o změně dodavatele zatím jenom uvažovali, je jeden dobrý důvod, proč úvahy dotáhnout k činům právě teď. Chladná rána a mrazivé noci jsou sice ještě daleko, jenže změna dodavatele chvíli trvá – pokud je na něco náročná, pak na čas. Ne na čas, který do ní investujete vy, výpovědní lhůta ale obvykle trvá tři měsíce. Takže když se rozhodne pro změnu dneska, ještě čtvrtrok se starým dodavatelem a starými cenami je před vámi.

Díky liberalizaci si můžete dodavatele energií vybírat mezi desítkami společností. V Česku jich konkrétně máme víc než šedesát, konkurují si nejen cenami, ale také úrovní služeb. Při výběru tedy můžete zohledňovat nejen cenu, ale také to, co za ni nabídnou navíc. S jejich roztříděním a porovnáním vám pomůže online srovnání, pročítat všecky nabídky by asi bylo přece jen trochu (a zbytečně) složité.

Na dobu určitou, nebo neurčitou?

Administrativní náročnosti se přitom obávat nemusíte. Stačí novému dodavateli poskytnout plnou moc a on veškeré náležitosti spojené se změnou vyřídí za vás počínaje podáním písemné výpovědí a konče zahájením dodávek levnější energie do vaší domácnosti. Jediné, co tedy musíte udělat vy, je vybrat si správně.

Vidina nižších nákladů za energie zní lákavě. Než se k ní odhodláte, důkladně si prostudujte smlouvu se stávajícím dodavatelem energií. Unáhlená změna by vás totiž mohla přijít hodně draho. Změnit dodavatel kdykoliv mohou pouze ti spotřebitelé, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.

Zjistíte-li, že jste se uvázali ke smlouvě na dobu určitou, budete si muset počkat na datum výročí podpisu smlouvy. V takovém případě si nastudujte, kdy a za jakých podmínek lze ukončit vztah s dodavatelem. Tou základní je podat výpověď ve správné lhůtě, aby nedošlo k nežádoucímu automatickému prodloužení smlouvy.

