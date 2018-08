Bába Tutovka by se divila

Většina lidí má Sazku spojenou jen s loteriemi, losy a sázením. Firma se přitom už nějakou dobu snaží uplatnit i na trhu finančních služeb. Jen za loňský rok zprostředkovala přes 13 milionů platebních transakcí v celkové hodnotě 5 miliard korun. O tom, jaké ambice má na trhu finančních a mobilních služeb naše nejstarší „loterijní“ společnost, jsme si povídali s Janem Schmiedhammerem, který má v Sazce tyto oblasti na starost.

Sazka se pořád víc angažuje ve finančních službách. Neměl by se švec držet svého kopyta, ve vašem případě sázkových a loterijních her?

Odpověď je jednoduchá. Po finančních a transakčních službách je dnes velká poptávka – na straně zákazníků i obchodních partnerů. Zároveň tím pro naše prodejce v trafikách doplňujeme jejich portfolio. Lidé každým rokem kupují méně cigaret a tisku. Když zůstanu u analogie se ševcem, tak jsme k výrobě bot přidali i opravu pásků. Nářadí na to máme, lidé tyhle služby chtějí a jsou za ně ochotní zaplatit.

Jan Schmiedhammer V roce 1995 získal inženýrský titul v oboru Informačního a finančního managementu na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 1995 pracoval na marketingových a obchodních pozicích v ICT společnostech, například v IBM nebo Alcatel. Od roku 2001 působil v mobilním operátorovi Oskar, později Vodafone a následujících 12 let byl zodpovědný zejména za digitální a B2B marketing, za vývoj a provoz konvergované služby OneNet, včetně technických a prodejních týmů a týmu zákaznické podpory. Od roku 2013 v Sazce řídí divizi neloterních služeb, především virtuálního mobilního operátora SAZKAmobil a finanční a transakční služby.

Není už ale trh přesycený? Kromě finančních institucí se snaží prosadit i dravé startupy. Všechno se přesouvá na internet…

Nemyslím si, že by byl trh přesycený. Vznikají stále nové služby a hlavně technologie, které s sebou přinášejí poptávku po nových řešeních. To všechno s důrazem na jednoduchost. Transakce se sice přesouvají z kamenných poboček na internet, některé dokonce už pouze do mobilu, ale existují oblasti, kde máme co nabídnout. Naše strategie a přidaná hodnota ve finančních službách se dá jednoduše popsat jako: Tam kde online potřebuje offline.

Nebojíte se, že „online svět“ už brzy zcela převálcuje offline doplňkové služby?

V dohledné době rozhodně ne. Pokud se podíváte například na úspěšné online byznysy, dřív nebo později se naopak dostaly do situace, že potřebují svojí prezenci v kamenném světě. Banky stále potřebují pobočky a bankomaty, velcí online retaileři potřebují výdejní místa, mobilní operátoři své obchody. Co se týče využití onlinu, stále vylepšujeme webové a mobilní samoobsluhy pro SAZKAmobil. A jako Sazka samozřejmě budujeme svoji pozici v online loteriích a mobilním hraní.

O jaké služby je teď z vaší nabídky největší zájem?

Zákazníkům zatím nabízíme čtyři typy služeb: hotovostní platby za zboží a služby, dobíjení kreditu pro všechny tři mobilní operátory a mnoho virtuálů, dobíjení virtuálních peněženek PaySafeCard a výběr hotovosti Cash Advance. Počet dobíjení mobilů velmi mírně klesá, tak jak se trh předplacených karet přesouvá ve prospěch paušálů, ale platby rostou a i PaySafeCard jede nad plán.

Zmínil jste, že se technologie i poptávka po platebních řešeních neustále vyvíjejí a zároveň zjednodušují. Jak se to projevuje ve vašich inovacích?

Naši službu hotovostních plateb za služby chceme inovovat akceptací QR kódů. Pro naše partnery a jejich zákazníky to bude znamenat možnost přijít zaplatit fakturu na terminál Sazky, pokud už na ni partner dává standardizovaný QR kód pro platbu.

Zvykli si už Češi na využívání QR kódů? Není poptávka po tomhle řešení pořád ještě malá?

QR kódy jsou jeden ze standardů, který se uchytil i pro platby. Najdete ho na mnoha fakturách, dokonce i daňových složenkách. QR kód snižuje chybovost a zrychluje zadání samotné platby. Dokonce většina mobilních aplikací bank ho umí číst nebo generovat. My QR kódem nahrazujeme svůj vlastní čárový kód právě proto, abychom byli schopni rychleji rozšířit portfolio firem a jejich zákazníků, kteří budou moct platit faktury na Sazce.

Anketa Používáte QR kódy? Ano, při nákupu zboží Ano, při placení faktur Jednou jsem to zkusil Ne, není to praktické Ne, co to je?

Nabízíte taky virtuální peněženku. Jak funguje?

PaySafeCard je jednoduchá a bezpečná cesta, jak zaplatit online. Na terminálu si zakoupíte virtuální voucher od stovky do dvou tisíc korun. Jeho 16místný PIN pak zadáte na e-shopu, který tuto platební metodu podporuje. Další výhodou je, že se vám z nabité částky odečítají platby postupně, takže tento voucher můžete použít víckrát.

Opět stejná otázka jako v případě QR kódů. Je o virtuální peněženky vůbec zájem?

Rozhodně. Službu jsme spouštěli právě na základě požadavků partnerů a analýz trhu. Proto jsme zvolili firmu PaySafe, která je globální hráč. PaySafeCard funguje ve 46 zemích, v Evropě roste tato služba dvouciferně každý rok.

Koho v oblasti finančních služeb považujete za největší konkurenci? Nebo ještě jinak – komu chcete přebírat klienty?

Záleží na typu služby. Dobít si kredit u mobilního operátora můžete mnoha způsoby, online, v obchodech operátora nebo třeba v bankomatu. Nicméně velké množství zákazníků pořád preferuje dobití přes terminál, zejména kvůli jednoduchosti a rychlosti. U hotovostních plateb jsme určitě alternativou České pošty. Kromě toho, že jsme levnější a dostupnější, nabízíme pro partnery i notifikace o platbách. Pokud například přijdete na terminál zaplatit na poslední chvíli fakturu od ČEZ, ihned po zaplacení odesíláme do ČEZu zprávu, že jsme platbu přijali. U služby Výběr z banky, respektive Cash Advance, jsme pro zákazníky Air Bank alternativou cizích bankomatů. Dalo by se tak říct, že našich víc než 1300 míst poskytujících tuto službu tvoří jednu z největších sítí „bankomatů“ v Česku. Také proto jednáme o poskytnutí této služby i dalším bankám. Zároveň se díváme na další možnosti, které přináší směrnice PSD2.

Jak plánujete směrnici v praxi využít?

Směrnice PSD2, respektive její implementace u bank, by mohla umožnit výběry z účtu na našich terminálech využitím služby nepřímého udělení platebního příkazu (PISP). Ale zatím je aktivních bank na tomto poli pouze pár a implementace se teprve ladí. Na druhou stranu některé banky jsou digitálně akčnější a pomáhají nám při online ověření identity hráčů, kteří se registrují na našem herním portálu.

Kolik peněz si zatím klienti Air Bank přes terminály Sazky vybrali? Nečekali jste, že to budou větší objemy?

Teď jsme, bohužel, při přechodu na Cash Advance museli omezit počet míst, která tuto službu poskytují. Důvod byl požadavek ČNB, aby obsluha, která vydává peníze, měla osvědčení o odborné způsobilosti na rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování. To znamenalo skokový pokles míst poskytujících výběr – ze 4500 na dnešních 1300 míst, protože zatím ne všechny obsluhy terminálů toto školení absolvovaly. Zároveň Air Bank začala investovat do vlastní bankomatové sítě, což má také dopad na využívanost této služby.

Jakým způsobem by šlo ještě víc motivovat bankovní klienty k výběrům na vašich terminálech?

Největší výhodou je dostupnost a cena pro zákazníka. V případě Malého tarifu Air Bank je to 10 korun za výběr u nás versus 25 korun za výběr z cizího bankomatu. Pracujeme na informovanosti zákazníků o této službě, protože to obvykle není první způsob, jak si vybrat peníze z účtu, který vás intuitivně napadne. Ale situace, kdy natankujete plnou nádrž a zjistíte, že nemáte peněženku, ale jen mobil, je pro zákazníky Air Bank lépe řešitelná. Můžou si na pumpě u terminálu Sazky přes mobilní apku peníze hned vybrat. Potřebujete hotovost a pošta je zrušená nebo zavřená a bankomat daleko? Trafika s terminálem SAZKY může být blíž, než si myslíte. I proto máme v plánu tuhle službu nabídnout zákazníkům ostatních bank.

V jakém poměru se dnes na terminálech Sazky využívají finanční služby a sázky a loterie?

Valná většina transakcí jsou samozřejmě loterie a losy. Lidi si přece jenom častěji v měsíci kupují los nebo vsadí Sportku, než platí fakturu za elektřinu či vodu. Každopádně ročně přes Sazku proteče ve finančních službách skoro pět miliard korun, a to už není málo.

Nechcete se pustit taky do půjček?

V půjčkách se už angažujeme, ale pouze jako zprostředkovatel. Zákazníci HomeCreditu můžou na terminálech půjčky jednoduše splácet. Nově připravujeme pro produkt mikropůjček Kamali možnost splátek a zároveň také schválené půjčky na terminálu přímo vyplácet.

Anketa Jste spokojení s mobilním operátorem? Ano, všechno je perfektní Ano, ale má to rezervy Ano, jsem u virtuála Ne, na trhu chybí konkurence Ne, chystám přestup Ne, ale nic nenadělám Mobil neřeším

Kromě klasických finančních služeb provozujete také virtuálního operátora SAZKAmobil. Ten na našem trhu působí už od roku 2014. Jak hodnotíte jeho fungování?

Jsme spokojeni, podařilo se nám vybudovat největšího mobilního virtuálního operátora na českém trhu. Znalost značky i spokojenost zákazníků je vysoká. Teď se kromě dalšího růstu soustředíme na synergie s loterní částí Sazky nebo v rámci skupiny KKCG.

Kolik má dnes SAZKAmobil klientů?

Máme přes 200 tisíc aktivních zákazníků, tedy nejvíc ze všech virtuálních operátorů, kterých je už přes stovku.

Nečekali jste, že by to po čtyřech a půl letech na trhu mohlo být větší číslo?

Výsledek ovlivňují hlavně dva faktory. Zaprvé naše nabídka je tvořena pro akvizici aktivních dlouhodobých zákazníků. To znamená, že nerozdáváme SIMkarty zdarma a naše odměny jsou primárně závislé na aktivitě zákazníka. Druhý mantinel je dán velkoobchodní nabídkou, která z velké části určuje, jak atraktivní nabídku můžete mít.

Na jaké klienty teď cílíte?

Zaměřujeme se především na předplacené karty, což dává z pohledu naší distribuční a dobíjecí sítě největší smysl. Nicméně máme v portfoliu i paušální tarify bez závazků, třeba tarif za 407 korun s pěti gigabyty dat a neomezeným voláním a SMS v síti. Tenhle dělá vrásky i velkým operátorům.

Mají virtuální operátoři šanci v boji s velkou trojkou uspět?

Ano, ale jejich úspěch má své hranice, které víceméně určují síťoví operátoři svojí velkoobchodní nabídkou. Můžete mít skvělý marketing i prodej, ale pokud nejste schopni postavit konkurenceschopný a výdělečný produkt, tak to jde těžko. Od začátku jsme vsadili na win-win spolupráci s naším hostujícím operátorem. Zatím se vyplácí.

Jaká jsou nyní z vašeho pohledu největší úskalí českého mobilního trhu?

Hodně lidí platí za mobilní služby zbytečně moc. Často jen proto, že se o své smlouvy příliš nezajímají nebo tomu nechtějí věnovat čas. Zákazníci mají několik let staré a drahé tarify. Nebo mají tarify, kde platí za něco, co vlastně ani nepotřebují nebo nespotřebují. To samé v podstatě platí i na trhu energií. Většina firem se logicky snaží maximalizovat své zisky, a pokud se zákazník nechá oškubávat, nebo to neřeší, je to jeho volba.

Myslíte, že se může stávající stav v dohledné době změnit?

Ano. Změnu můžou hned teď udělat sami zákazníci. Musí být ale aktivní. Pokud se jim nelíbí ceny, za které volají nebo datují, ať nelení a vytvoří na svého operátora tlak. A pokud nebudou dál spokojeni, ať přejdou k jinému operátorovi, klidně virtuálnímu. Nabídka je opravdu konkurenceschopná.

Pomohl by příchod čtvrtého operátora?

Určitě ano. Ale musely by pro to být nastaveny vhodné podmínky, zejména ze strany regulátora, aby to pro nového operátora dávalo vůbec ekonomicky smysl. Sazka už v minulosti projevila zájem stát se čtvrtým operátorem. A pokud tentokrát podmínky aukce budou nastaveny pro příchod dalšího hráče, účast znovu seriózně zvážíme.