Ztracený, zpožděný nebo zničený kufr. Odškodné může být vysoké

Vystoupíte z letadla a kufr nikde. Co dělat, když vám letecká společnost ztratí zavazadlo? A co když ho poškodí nebo doručí pozdě? Odškodné se vyplácí až do 1220 eur. Poradíme.





Když po vystoupení z letadla zjistíte, že váš kufr mezi zavazadly ostatních cestujících nedorazil, řešte věc okamžitě, přímo na letišti. Zamiřte k okénku reklamací (bývá označené jako baggage claim nebo baggage service), obvykle se nachází nedaleko přepravních pásů, kde se zavazadla vyzvedávají. U okénka sepište reklamační protokol o nedodání zavazadla zvaný PIR (property irregularity report) s referenčním číslem. Do formuláře uveďte, kde se budete příští tři týdny zdržovat, kam má letecká společnost nalezené kufry doručit a jaké je na vás spojení. Tím vyřizování na letišti prozatím končí.

Náhradní věci jen v cizině

Pravidla kompenzací za zpožděná a ztracená zavazadla upravuje Montrealská úmluva. Když o zavazadlo přijdete v cizině, mimo domov, je pochopitelné, že na místě potřebujete alespoň základní věci pro život – případně věci, které jsou nezbytné s ohledem na účel vaší cesty.

Na dovolené u moře potřebujete alespoň základní oblečení, plavky a hygienické potřeby, případně léky nebo plenky pro dítě. Na důležité služební cestě například košili, oblek a boty. Vždycky zkrátka záleží na účelu a okolnostech cesty, které byste měli být schopní doložit. Věci, které jsou pro vaši cestu nezbytné, můžete v době, kdy jsou vaše zavazadla zpožděná, nakoupit a později si náklady nechat proplatit.

Nakupovat ale musíte opravdu účelně a s rozumem – projde deodorant, ale těžko drahý parfém. „Značkové oblečení nebo drahé hodinky pravděpodobně dopravce neuzná a neproplatí,“ upozorňuje právník portálu VašeNároky.cz Petr Novák. Pokud si na dovolenou vezete například dražší sportovní vybavení, má se za to, že se bez něj do nálezu kufru dokážete obejít.

Každopádně, abyste se později proplacení domohli, musíte mít účtenky, a prokazatelně nakupovat v době, kdy jste byli ještě bez kufrů. „Do jednadvaceti dnů od doručení zavazadla pak cestující musí dopravci zaslat písemnou reklamaci a žádost o proplacení nákladů,“ pokračuje právník Novák. A dodává, že když je zpoždění zavazadel způsobené vyšší mocí, kterou letecká společnost nemohla ovlivnit, nemusí přepravce odškodnění vyplácet vůbec.

Finanční kompenzace ze strany letecké společnosti má jasně stanovený strop: nemůže být vyšší než 1220 eur za jedno zavazadlo, to je podle aktuálního kurzu zhruba 31 543 korun.

Když se vaše zavazadla zatoulají až při zpáteční cestě, náhradní věci vám letecká společnost nejspíš neproplatí (aspoň do té doby, než se potvrdí, že jsou kufry definitivně ztracené). Počítá se s tím, že na holičkách nezůstanete, protože další věci máte doma.

Ztraceno. Až za 21 dní

I když na letišti ještě netušíte, jestli se váš kufr jen někde zdržel, nebo se po něm jednou pro vždy slehla zem, letecká společnost ho prozatím bude považovat za zpožděné zavazadlo, a tento status mu ponechá jednadvacet dní, pokud se zavazadlo neobjeví dřív. Během té doby si v cizině můžete nakoupit nezbytné náhradní věci, jak píšeme výš.

Když vám letecká společnost do konce této lhůty (dvacet jedna dní) zavazadlo nedoručí, považuje se za ztracené. A vy máte nárok na náhradu škody. Jenže to nebude jednoduché: abyste odškodné dostali, musíte být schopní prokázat, co jste ve ztraceném kufru měli a kolik to stálo. „Ideálními důkazy jsou fotografie zavazadla a zabalených věcí před odletem a dále účtenky od ztracených předmětů,“ uvádí právník portálu Vašenároky.cz. Vyplatí se proto pár fotek nacvakat preventivně před každou cestou.

Pokud je nemáte, sepište seznam postrádaných věcí hned na letišti do PIR protokolu, při pozdějším vymáhání nároku to může pomoct.

I v případě ztraceného zavazadla je limit náhrady stanovený na 1220 eur. Jestli převážíte dražší věci, můžete si tento limit za poplatek navýšit, případně zavazadlo pojistit v rámci cestovního pojištění.

Nárok na náhradu škody za ztracené zavazadlo můžete u přepravce uplatnit do dvou let, lepší je ale jednat co nejdřív.

Zničený kufr reklamujte hned

Častější než ztráta nebo zatoulání kufru je jeho poškození. Jestli se vaše zavazadlo během cesty, nakládání nebo vykládání, pochroumalo, měli byste škodu ideálně reklamovat hned na letišti. Předem si poškozený kufr důkladně nafoťte.

Většina leteckých společností umožňuje uplatnit reklamaci do sedmi dnů po příletu, ale když škodu nenahlásíte hned, můžete mít potíž prokázat, že škodu opravdu způsobil přepravce.

Stejně jako při ztrátě kufru zamiřte k okénku Baggage Claim nebo Baggage Service a sepište protokol PIR. Potřebovat budete letenku a zavazadlový lístek. Další postup vám vysvětlí zástupce letecké společnosti, u jednotlivých přepravců se může trochu lišit. Letecká společnost má v každém případě povinnost reklamaci posoudit a zavazadlo nechat opravit, nahradit, případně proplatit náklady na opravu nebo koupi nového. Maximální výše kompenzace za poničení zavazadla a jeho obsahu dělá 1220 eur, stejně jako při jeho zpoždění nebo ztrátě.