Co člověk všechno zaplatí, když prohraje soud

Vítěz bere všecko. Stoprocentně úspěšnému žalobci soud přiznává „náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva“. Pokud byl naopak člověk žalovaný, úspěšně se bránil a žaloba byla zamítnuta, říká se tomu „náhrada nákladů potřebných k bránění práva“. Kdo spor prohraje, nese přirozeně veškeré svoje náklady – soudní poplatky, palmáre svému právníkovi, úhradu znaleckých posudků a podobně, zároveň ale musí uhradit i náklady, které musela účelně vynaložit vítězná protistrana.

Náhrada podle tabulek, ne skutečných nákladů

U soudu vás může zastupovat kdokoli, kdo má právní vzdělání. Soud vám ale náhradu nákladů přizná jen tehdy, pokud vás zastupoval advokát, tedy člen Advokátní komory, v určitých případech ještě notář nebo patentový zástupce. I kdyby vás zastupoval vážený profesor práv z nejváženější univerzity, náhradu jeho odměny nedostanete. Náhradu nedostanete, ani když vás zastupoval podnikový právník. A konečně soudy rozhodly, že se nekompenzuje ani odměna zaplacená daňovému poradci.

Důležité je pak především to, že výše náhrady se neurčuje podle toho, kolik advokátovi opravdu zaplatíte, ale podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o cenách právních služeb, advokátního tarifu. Ten určuje výši takzvané mimosmluvní odměny.

Výše mimosmluvní odměny se počítá podle sazby za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Takovým úkonem právní služby je například převzetí a příprava zastoupení; účast na jednání před soudem; jednání s protistranou.

Sazby za jednotlivé úkony se odvíjejí od takzvané tarifní hodnoty. Tou je výše peněžitého plnění, například výše vymáhaného dluhu. Sepsání žaloby je tedy dražší, když se soudíte o dva miliony, než když vedete spor o dvacet tisíc.

Pokud je právník plátcem DPH, připočítává se ještě tato daň.

To ovšem neznamená, že všichni právníci jsou stejně drazí. Klient se se svým advokátem může dohodnout na libovolně vysoké smluvní ceně, ať nižší nebo vyšší, než určuje tarif. Smluvit se můžou třeba na hodinové sazbě nebo na procentu z vymožené částky. Soud, který rozhoduje o náhradě vynaložených soudních výdajů, to ale nezajímá. Kompenzaci určuje výhradně podle advokátního tarifu. Podle tarifu také vyplácí klient odměnu advokátovi, když se výslovně nehodnou na jiném způsobu jejího určení.

Z pravidel jsou výjimky

Soud ale také může rozhodnut, že žádný z účastníků, tedy ani vítěz, nemá nárok na náhradu nákladů řízení. To se dělá tehdy, když je úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný. Řekněme, kdyby soud věřiteli uznal ze 100 000 Kč třeba jenom 52 000 Kč. Každý, jak žalobce, tak žalovaný pak nese bez nároku na náhradu své náklady, které v průběhu řízení vynaložil.

Výjimečně také soud může rozhodnout – jsou-li tu takzvané důvody hodné zvláštního zřetele, že náhradu nákladů řízení ani celou, ani částečnou vítězi nepřiznává, i když by na ni měl mít právo. Při zkoumání, jestli tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, soud přihlíží v první řadě k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům účastníků řízení, a to nejen účastníka, který by měl náklady řízení hradit, ale také oprávněného účastníka. Soud se zabývá okolnostmi, které vedly k uplatnění nároku u soudu prvního stupně nebo k podání odvolání, postojem účastníků v průběhu řízení a podobně.