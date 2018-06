5 tipů dTestu: Co dělat se zbožím poškozeným při přepravě

Možná si vzpomenete, jak vás pobouřilo video se zaměstnancem přepravní společnosti, který vykládá balíky z dodávky, jako kdyby trénoval hod kládou na skotské hry. Co dělat, když vám z obchodu dojde balíček s poškozeným zbožím?

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 27. 6. 2018





Čím dál víc lidí upřednostňuje před nákupem zboží v kamenném obchodě jeho pořízení v e-shopu. Jestliže si zboží nevyzvednete osobně u prodejce nebo ve výdejním místě, bude vám doručeno na vámi uvedenou adresu. Přeprava s sebou však nese riziko, že se zboží po cestě k vám poškodí. Jak tedy řešit situaci, kdy po rozbalení zjistíte, že vám místo krásných hrníčků vám došla jen porcelánová drť?

1. Za poškození zboží (vám) odpovídá prodejce

Poškozené zboží vyfoťte a kontaktujte prodávajícího. Ten totiž odpovídá za stav zakoupeného zboží až do okamžiku jeho převzetí kupujícím. Proto i poškození zboží způsobené přepravcem jde na vrub prodejce. Nemusíte se tedy domáhat náhrady škody u přepravce, ale můžete zboží klasicky reklamovat v e-shopu, kde jste ho zakoupili, nebo od smlouvy do 14 dnů odstoupit.

dTest radí na Peníze.cz dTest spravuje spotřebitelskou poradnu na Peníze.cz. Jaká jsou práva spotřebitelů, jak na reklamace, jak nebýt za trumpetu. Ptejte se! Spotřebitelská poradna na Peníze.cz

2. Jednejte rychle.

S překontrolováním zboží ani s případnou reklamací neotálejte, prodávajícímu by tím totiž mohla vzniknout škoda, protože bez vaší součinnosti obvykle nemůže sám poškození zásilky reklamovat u přepravce.

Provozovatelé e-shopů se dostávají do nelehké pozice. Právo na náhradu škody a stejně tak i další práva z přepravní smlouvy po vydání zásilky automaticky přecházejí na jejího příjemce. Pokud tedy reklamaci u přepravní společnosti uplatní prodávající, s největší pravděpodobností nebude akceptována.

Měli byste proto o poškození zásilky informovat jak prodávajícího, tak přepravní společnost, a to co nejdříve.

3. Nepoškozený balík neznamená nepoškozený obsah

Prodejce ani přepravce se nemůžou bránit tím, že jste podepsali při převzetí zásilky prohlášení, že balík je nepoškozený. Takové prohlášení totiž potvrzuje jen nepoškozenost vnějšího obalu. Pokud balík před řidičem na místě neotevřete, pak ze stavu vnějšího obalu nelze vyvozovat, jak je na tom obsah balíku.

Lukáš Zelený

4. Vrácení peněz, jen když nejde zboží opravit nebo vyměnit

Není-li sporu o tom, že se zboží poškodilo při přepravě, máte na výběr mezi uplatněním reklamace a odstoupením od smlouvy do 14 dnů od doručení zboží. Při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet vám prodejce vrátí peníze. Jestliže se rozhodnete uplatnit reklamaci, nemůžete po prodávajícím požadovat okamžité vrácení peněz. To lze nárokovat jen tehdy, pokud by nebyla možná bezplatná oprava ani výměna za nový kus. Nadto může vyřízení reklamace trvat až 30 dní.

5. Za poškození během přepravy, kterou si zařídíte sami, prodejce neodpovídá

Prodejce odpovídá za přepravu zboží tehdy, pokud ji sám uskuteční nebo zajistí u přepravce. Jestliže si sjednáte přepravce sami nezávisle na prodejci, pak předání zboží vámi sjednanému přepravci má z pohledu práva stejné účinky, jako byste ho převzali sami. Poškodí-li se tedy zboží během přepravy, nenese za to odpovědnost prodejce.