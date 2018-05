Datová schránka. K čemu slouží a jak ji zřídit?

Datovou schránku si dosud pořídilo 893 685 právnických a fyzických osob. Zatímco první skupině (vyjma těch, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku) přikazuje zřízení datovky zákon, pro běžného občana nebo živnostníka (podnikající fyzickou osobu) povinná není. Přesto se může hodit. Poradíme, jak si s datovou schránkou zjednodušit život a na co si dát pozor.

Podání i výpisy

Datovku si jednoduše představte jako klasickou e-mailovou schránku. Zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že z pohledu úřadů je majitel datové schránky ověřenou osobou. Díky tomu lze skrz datovku posílat dokumenty, které musí ostatní stvrdit vlastnoručním podpisem, poslat poštou nebo osobně donést na úřad. V praxi jde například o přehledy o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebo nejrůznější lejstra pro finanční úřad.

Pomocí datovky lze tedy se státem komunikovat prakticky odkudkoli, klidně i ze zahraničí. Současně můžete dál využívat klasické postupy: poštu nebo osobní návštěvu úřadu. Opačně už to ale neplatí – úřady vás musí kontaktovat výhradně prostřednictvím datové schránky. Pravidlo se vztahuje na státní správu, policii nebo soudy. Další instituce, například zdravotní pojišťovny, datovku pro komunikaci s klienty využívat nemusí.

Daně a datová schránka Bacha na pokuty! Uživatelé datových stránek mají vedle výhod i povinnosti. Platí to hlavně u daňového přiznání a dalších dokumentů pro finanční úřady (přihlášení k registraci, změna registračních údajů): od roku 2015 musí podání pro Finanční správu probíhat výhradně skrz datovku. V opačném případě hrozí pokuta až dva tisíce korun, výjimečně dokonce padesát tisíc korun.

Vedle nejrůznějších podání ušetří datová schránka čas také v momentě, kdy potřebujete výpis z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče nebo insolvenčního rejstříku. Majitelé datovek totiž můžou využít službu CzechPOINT @home, skrze kterou o příslušný výpis zdarma požádají. Příslušné lejstro jim pak v datové schránce přistane během několika málo minut. Konkrétní dokumenty, o které lze pomocí datovky žádat, závisí na tom, zda jde o fyzickou nebo podnikající fyzickou osobu. „Veřejné výpisy lze pořídit přihlášením a následným zasláním do jakékoli datové schránky bez ohledu na její typ. Jde o veřejný výpis z registru osob, živnostenského, veřejného a insolvenčního rejstříku a také výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Další skupina – výpis bodového hodnocení řidiče, z registru obyvatel a rejstříku trestů nebo žádost o poskytnutí údajů třetí osobě a žádost o výpis o využití údajů z registru obyvatel – se vždy vztahuje pouze k jedné konkrétní fyzické osobě a lze ji doručit pouze do datové schránky fyzické osoby. Její vlastnictví je údajem v registru obyvatel a tímto spojením dochází k zaručené autentizaci žádající osoby,“ vysvětluje Jiří Korbel z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Roční výpis z registru osob Koukali na vás! Pokud si zřídíte datovou schránku, můžete jednou ročně čekat psaní od Českého statistického úřadu. Jde o takzvaný Záznam o využívání údajů v registru osob. Dozvíte se z něj, jaké státní úřady a instituce si vaše údaje v registru osob během uplynulého roku prohlížely. Součástí přehledu je také důvod nebo účel, ke kterému orgán veřejné moci vaše údaje potřeboval. Z úředního zápisu toho ovšem běžný smrtelník příliš nevyčte. Pokud chcete mít jasno, můžete se obrátit přímo na příslušný úřad a vznést dotaz, k jakému účelu vaše data využil.

Fikce doručení a automatické mazání

Datové schránky ovšem mají i několik minusů. Každý dokument, který do datovky přijde, se do deseti dní automaticky považuje za doručený. Nezáleží, jestli jste se během této doby do schránky přihlásili a zprávu skutečně přečetli. Můžete tak prošvihnout lhůtu pro odvolání nebo dlužit za pokutu, o které nevíte. Kdo nechce důležitou zprávu zmeškat, může si nastavit notifikační e-maily nebo SMS zprávy. Zaslání e-mailu s upozorněním na příchozí zprávu je zdarma, SMSka přijde na tři koruny.

Další nevýhodou datových schránek je automatické mazání přijatých zpráv – v datovce zůstanou uložené maximálně devadesát dní. Přijaté dokumenty je proto potřeba zálohovat do počítače, nebo si pořídit placenou službu datový trezor.

Placené služby

Za zřízení a využívání datové schránky neplatí běžný občan ani živnostník žádný poplatek. Bezplatná verze obsahuje základní služby jako přijímání a odesílání standardních datových zpráv. Standardní datovou zprávou se přitom myslí komunikace mezi fyzickou osobou a úřady. Za poplatek toho ale datovky umějí o něco víc.

Zlaté stránky pro datovky Datové schránky orgánů veřejné moci a jejich organizačních složek, právnických i fyzických osob najdete v Seznamu datových schránek. Fyzické osoby ovšem mají právo zveřejnění čísla datovky odmítnout, proto v seznamu nemusí být. Příjemce datové zprávy (například úřady) můžete hledat také přímo v datové schránce.

Jednou z nadstavbových funkcí jsou takzvané poštovní datové zprávy. Když povolíte jejich příjem (povolení služby je zdarma) můžou vám do datové schránky chodit informace a dokumenty od dalších institucí: banky, pojišťovny nebo dodavatele energií. Poštovní datové zprávy ale můžou posílat i samotní uživatelé jako alternativu k doporučeným a běžným dopisům. Odeslání poštovní datové zprávy se ovšem neobejde bez poplatku. Jeho výše se odvíjí od toho, jestli si službu odesílání poštovních datových zpráv sjednáte smluvně (vyplatí se, pokud chcete posílat větší objem zpráv) nebo si jednoduše nabijete kredit, ze kterého se následně poplatek strhne.

Kredit lze dobít prostřednictvím odkazu přímo v datové schránce nebo na stránce kredit-ds.cz. Peníze nabijete platební kartou i klasickým bankovním převodem. Poplatek za poštovní datovou zprávu pak dělá osmnáct korun. Naproti tomu za poštovní známku dnes dáte devatenáct korun, doporučený dopis přijde na čtyřiačtyřicet korun.

Další placenou službou, o které už byla řeč, je datový trezor. Služba umožňuje uchovávat zprávy půl roku i neomezeně. Podle toho, zda se rozhodnete pro Smluvní datový trezor nebo Kreditní datový trezor. V případě smluvní varianty jsou vaše zprávy uložené neomezeně, smazat je můžete jedině vy. Limit platí pouze pro počet zpráv – maximální kapacita je pět tisíc. Poplatek se odvíjí právě od velikosti trezoru. Padesátka zpráv ročně přijde na 360 korun, 100 zpráv na 720 korun, tisícovka na 5900 korun a za trezor na 5000 zpráv dáte 29 500 korun ročně.

Kreditní datový trezor uloží zprávy na půl, jeden nebo dva roky. Kreditní varianta pro sto zpráv uložených na šest měsíců přijde na 360 korun, za dva roky zaplatíte 1440 korun. Víc informací o cenách najdete zde.

Jak založit datovou schránku?

Žádost o datovou schránku lze podat několika způsoby. Nejjednodušší variantou (pokud nejste držitelem ověřeného elektronického podpisu) je osobní návštěva Czech POINTu – kontaktního místa veřejné správy. Pobočky Czech POINTu najdete na vybraných poštách a městských úřadech, mapu kontaktních míst si můžete prohlédnout zde. Žádost je potřeba opatřit úředně ověřeným podpisem – ověření se vyřizuje právě na Czech POINTu. Vedle vyplněné žádosti – stáhnout si ji můžete v boxu vpravo, si s sebou vezměte také občanský průkaz, případně pas.

Další variantou je elektronická žádost, kterou je potřeba potvrdit elektronicky ověřeným podpisem a odeslat na adresu posta@mvcr.cz. Konečně poslední možnost: vyplněnou žádost s ověřeným podpisem osobně doneste na podatelnu Ministerstva vnitra, které má datové schránky na starost.

Zřízení datové schránky trvá několik dní, pak vám přijdou na e-mail, nebo poštou (podle toho, jakou variantu při podání žádosti zvolíte) přístupové údaje. Přístupové heslo je potřeba při prvním přihlášení do datové schránky změnit. Standardně se pak heslo mění každých devadesát dní. Vynucenou změnu hesla lze ovšem vypnout a nastavit neomezenou platnost. V rozhraní datové schránky jednoduše kliknete na Nastavení a Zabezpečení a změna hesla.