Evropská komise chystá balíček prospotřebitelských opatření

Eto vaše dělo

Součástí chystaných opatření jsou i pravidla, která mají zatnout tipec praxi, kdy se v prakticky totožném obalu prodávají v různých zemích Unie podstatně odlišné výrobky. Například pro některou zemi výrobce zpracuje do masové konzervy celé zvíře, zatímco konzumenty v jiné zemi ošidí o kopyta a do konzervy jim dá pouze čisté maso. Prý by to šlo ale bez příkazů a zákazů, míní Luboš Palata: