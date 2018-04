Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 24. 4. 2018





Svatba obnáší zhruba pro polovičku lidí, kteří ji podstoupí – častěji ženy – obnáší změnu příjmení. Jaká pravidla je při tom potřeba dodržet, jsme vám radili před časem:

Dnes se zaměříme na to, kde všude je potřeba nové jméno hlásit, jaké jsou na to lhůty a na kolik vás přijdou nové doklady.

Občanka, řidičák a pas

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičák a cestovní pas. Pro novou občanku nebo pas přitom nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části). U řidičských průkazů pak záleží na termínu svatby. Aktuálně se totiž řidičák vydává pouze v místě trvalého pobytu, od prvního července o něj ale půjde žádat na jakémkoli městském nebo obecním úřadě.

Občanka s čipem Kdo se pro novou občanku vydá v červenci, bude mezi prvními, kteří zdarma vyfasují občanský průkaz s elektronickým čipem (dosud se za něj platilo 500 korun). Elektronické občanky umožní prokazování totožnosti online, díky čemuž půjde s úřady komunikovat po internetu. Každý, kdo bude chtít tuto možnost využít, ale bude potřebovat čtečku čipových karet. Elektronické občanky. Jednodušší jednání s úřady

Při výměně všech dokladů byste měli dodržet určité lhůty. O nový občanský průkaz je potřeba požádat do patnácti dní od vydání oddacího listu. Vydání nové občanky je zdarma, potřebovat nebudete ani fotografii. Pokud jde o řidičský průkaz, nové jméno byste měli hlásit nejpozději do pěti pracovních dní po termínu svatby. Jestliže se pro nový řidičák vydáte před prvním červencem, vezměte s sebou také pasovou fotografii a padesát korun na uhrazení správního poplatku. Kdo bude o nový řidičák žádat později, obejde se bez fotografie. Za vydání dokladu ale zaplatí víc: správní poplatek dělá 200 korun.

Změnu příjmení je potřeba do deseti dní nahlásit také v registru vozidel – měnit se budou údaje v malém i velkém technickém průkazu. Za každou změnu se hradí správní poplatek 50 korun. Žádost lze opět podat na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.

Nejdelší lhůta platí u cestovních pasů – doklad se starým jménem je platný ještě tři měsíce po svatbě. Za nový pas zaplatíte správní poplatek 600 korun a standardní lhůta pro vydání dělá třicet dní. Úřady zároveň umožňují vydání ve zkrácené lhůtě šesti dní, expresní služba ovšem přijde poměrně draho. Od prvního července se poplatek zvedne z aktuálních dvou tisícovek na 4000 korun.

Propojeno! V dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, dokud nás smrt nerozdělí? Polovinu českých manželství dřív než zubatá rozdělí „nepřekonatelné rozpory“. A když dojde na otázky majetku, je z rozporu mnohdy bitva. Pomoct může předmanželská smlouva. Poradíme, jak na ni. Proč sepsat (před)manželskou smlouvu

S občankou na svatební cestu

Tomu z novomanželů, který po svatbě mění jméno, oddávající ihned po obřadu odstřihne růžek občanského průkazu. Zároveň dostanete lejstro, které toto označení vysvětluje. Pokud jen pár dní po svatbě odjíždíte do ciziny v rámci Evropské unie a nemáte pas, nejspíš vás napadne, jestli ostříhaná občanka na letišti projde. Podle zákona se takto označený doklad nepovažuje za poškozený nebo zničený, takže občanka platí dál. „Do jednotlivých členských států Evropské unie byly zaslány vzory občanských průkazů k notifikaci. Notifikací se rozumí oznámení o všech vzorech platných osobních dokladů, na které je možno cestovat v rámci států Evropské unie, tedy i oznámení o platnosti občanského průkazu s oddělenou vyznačenou částí,“ vysvětluje Hana Malá z Ministerstva vnitra.

Přesto ministerstvo doporučuje využívat při cestování občanku vcelku nebo pas. Pro případ, že by vás za hranicemi kontrolovala policie. „V případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie by mohl být ustřižený roh považovaný za vyznačení neplatnosti občanského průkazu, anebo za jeho poškození. V těchto případech doporučujeme k cestě do států Evropské unie použít cestovní pas,“ doplňuje Malá.

Další úřady a zdravotní pojišťovna

Finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení i katastrální úřad by se o změně příjmení měly dozvědět díky centrálnímu registru obyvatel. To samé platí i v případě živnostenského úřadu, podnikatelé si přesto budou muset vyřídit nové potvrzení o živnostenském oprávnění.

Údaje z registru dostávají i zdravotní pojišťovny, přesto ze zákona platí povinnost změnu příjmení nejpozději do třiceti dní nahlásit. Zároveň byste měli požádat o novou kartičku pojištěnce. Žádost spolu s oznámením můžete pojišťovně doručit písemně nebo se zastavit na kterékoli pobočce. Nová kartička pojištěnce vám pak přijde poštou nebo si ji osobně vyzvednete opět na pobočce pojišťovny.

Pokud pro komunikaci s úřady využíváte datovou schránku, změna příjmení by se měla díky registru obyvatel automaticky promítnout i zde.

Anketa Jak se vám osobně zdá nejlepší zařídit příjmení po svatbě? Pro oba manželovo Pro oba manželčino Pro oba obě Pro manželku původní i manželovo Pro manžela původní i manželčino Pro oba jejich původní Pro oba úplně nové

Banka, operátor a dodavatelé energií

Ani tím ale kolečko obíhání institucí (většinou) nekončí. O změně byste měli informovat také svoji banku, mobilního operátora nebo dodavatele energií. Obecně platný postup ovšem neexistuje – každá z institucí má nastavená vlastní pravidla. „Při změně příjmení je zapotřebí, aby se klient dostavil s novým občanským průkazem na obchodní místo. Vyhotoví mu zde nové Osobní údaje a Podpisový vzor – i ten je zapotřebí změnit, pokud se změnilo příjmení. Klient dostane také novou platební kartu, přičemž při výměně karty z důvodu změny příjmení si banka neúčtuje žádný poplatek,“ vysvětluje Monika Buřičová, tisková mluvčí Poštovní spořitelny.

Naproti tomu klientům České spořitelny stačí poslat ofocenou občanku přes internetové bankovnictví. Podobně postupují i další instituce. „Pokud má klient založený internetový servis, může si požadované změny zadat kdykoliv sám z pohodlí domova. Změny je možné psát také na náš e-mail rsts@rsts.cz – stačí poslat scan občanského průkazu nebo oddacího listu,“ radí tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny Lenka Molnárová.

Ačkoli v těchto případech neplatí žádné konkrétní lhůty, změnu příjmení se vyplatí nahlásit co možná nejdřív. „Nahlásit změnu příjmení je opravdu důležité, protože to může ušetřit spoustu starostí v budoucnu. Třeba v případě, kdy bude mít klientka ve vyúčtování přeplatek. Jestliže jí přijde složenkou, pošta ho nevydá. Nahlásit změnu příjmení může klient jakýmkoliv způsobem, tedy přes všechny kontaktní kanály, které máme k dispozici. Důležité ovšem je, aby tuto změnu nějakým způsobem prokázal – ideálně kopií občanského průkazu s novým jménem, případně kopií oddacího listu,“ radí Rudolf Uzlík, vedoucí zákaznické služby E.ON.