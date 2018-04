ANO zavírá svou kavárnu

Zapřisáhlí odpůrci Andreje Babiše hlásící se k liberální pravici nebo levici se mohli při pohledu na preference a výsledky jeho strany roky uklidňovat dvěma skutečnostmi. Za prvé, ANO mělo na vysokých postech několik individualit, které si svůj obraz o světě dělaly spíš z Economistu než ze Sputniku. Někteří otevřeně deklarovali, že je pro ně spolupráce s extremisty nepřijatelná, od dalších se takový postoj aspoň dal v rozhodujícím momentu čekat. Za druhé, přes všechny programové i personální ekly bylo ještě pořád misí strany Česko vyspělé, rozuměj s víc mikroskopy než ruchadly. Minulá koalice přidala něco málo učitelům a akademikům. V manifestu O čem sním, když náhodou spím Babiš sliboval, že české školství přebuduje podle finského vzoru. Kdyby jen módní programování – naše děti se na straně 141 učí dobývat Mars.

Obě dvě útěchy vzaly za své během pár dní.

Finmag na jaro Přemek Forejt: Parádu vykouzlíte i z lowcostu. Z flákače se špatnými známkami jedním z nejlepších šéfkuchařů. Za hvězdou české gastronomie musíte do Olomouce. Jak umlčet média. Fake news, poplašné e-maily, útoky politiků na novináře a média. Rozhovor s ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefem Šlerkou. Pomůžu ti zažít slast. Lidé s postižením taky potřebují sex, někdy ale nemají jak své potřeby naplnit. Pomáhají jim profesionální sexuální asistentky. Koupit Jarní Finmag

Do smrti dobrý

Po Pavlu Teličkovi a Jiřím Zlatuškovi teď ohlásili čtyři dny od sebe konec v politice ministr spravedlnosti Robert Pelikán a pražská primátorka Adriana Krnáčová. Pelikán se pokoušel přiblížit západním standardům českou úpravu vymáhání dluhů a podporoval reformu systému sociálního bydlení. Potenciální koaliční partnery ANO z SPD označil za fašisty, při rozhodování o osudu ruského hackera ignoroval přání Miloše Zemana. Krnáčová sice odchází právem kritizovaná, ale když nic jiného, symbolické přetření nenávistného nápisu na Hate Free kavárně bylo sympatické a na poměry davové psychózy roku 2016 i odvážné.

Za pozornost stojí jejich důraz na to, že jde o odchody v dobrém a že rozhodně v žádném případě nebudou dělat ANO problémy, natož aby cvrnkli jen smítko špíny po Babišovi. Pelikán rezignuje na místo ve Sněmovně půl roku poté, co ho do ní vyneslo 14 699 preferenčních hlasů – pátý nejlepší výsledek z 24 pražských poslanců. Zatímco historie ODS, ČSSD, ale i mnoha marginálních stran je historií vzpour, rozkolů a štěpení, v ANO se nebouří. Až si člověk říká, že tam snad je podmínkou ke jmenování do vysokých pozic preventivní pořízení diskreditujících fotografií s vepřovou hlavou v Kostelci.

Anketa Vydrží u Babiše Stropnický? Nejvýš do švestek Maximálně do příštích voleb Dostane někde velvyslance a bude spokojen Vydrží, co by nevydržel

S KSČM a SPD si na Finsko hrát nejde

V kavárně ANO zůstávají poslední dva hosté, ministr zahraničí Martin Stropnický a brněnský primátor Petr Vokřál. Nezdá se, že by si z toho kdokoliv další ve straně dělal těžkou hlavu. Naopak to vypadá, že Babiš poprvé od založení svého politického projektu neusiluje o to, aby byl v očích pravdoláskařsky orientovaných občanů legitimní. Napovídá tomu způsob, jakým se ANO snaží sehnat peníze na levné jízdenky pro studenty a seniory. Vláda v demisi je chce seškrtat mimo jiné ministerstvu školství (400 milionů), technologické agentuře (216 milionů), grantové agentuře (150 milionů) nebo Akademii věd (100 milionů).

Tabulka z vládních materiálů vzbudila pozdvižení na Facebooku a Twitteru a nahnala pár dalších lidí na pondělní protibabišovské demonstrace. Upřímnosti je ale v politice málo a za každý její projev bychom měli být vděční. ANO předložilo důkaz, že už pro ní není prioritou přebudování školství podle finského vzoru ani lákání děti k vědě a výzkumu simulováním letů na Mars. Ambicím stíhaného Andreje Babiše na kontrolu vnitra už můžou posloužit jen SPD a KSČM a s takovými lamači kostí v zádech nedává smysl předstírat, že se čímkoliv chcete inspirovat ve Skandinávii. Co smysl dává, je vysát jim při spolupráci voliče tak, jak to ANO zvládlo s ČSSD. Zatímco komunisti a okamurovci o zúčtování se vším, co přesahuje horizont čtvrté cenové, jen kecají, Babiš na tom začal makat.