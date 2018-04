Nehody nevymizí. Ani technika není bezchybná

Auta řízená počítačem, inteligentní domácnosti se zabudovanými senzory, které předcházejí škodám na majetku, aplikace vypočítávající výši pojistného podle toho, jak obezřetně se řidiči na silnicích chovají. Pojišťovny musí reagovat na technologický vývoj. S generálním ředitelem České pojišťovny Markem Jankovičem jsme si povídali o tom, co se v dohledné době změní pro klienty i jeho instituci, která loni oslavila 190. narozeniny.

Minulý rok jste se v komentáři pro časopis Finmag rozepsal o tom, jakým způsobem ovlivní technologický pokrok svět pojišťovnictví. Velká část textu se věnovala samořiditelným automobilům. Jak podle vás zbrzdí další vývoj nehoda, při které v březnu ve Spojených státech auto řízené počítačem zabilo chodkyni?

Podle dostupných informací to spíš vypadá na nešťastnou souhru okolností. Žena, kterou autonomní vozidlo srazilo, přecházela frekventovanou silnici dost nepředvídatelně a do vozovky navíc vstoupila ze tmy. Na druhou stranu je pravda, že software auta asi nezareagoval dostatečně rychle, i když by srážce zřejmě stejně těžko zabránil. Uvidíme, jaké budou přesné závěry vyšetřování.

Co se týče dalšího vývoje, myslím, že testování technologií půjde i nadále rychle dopředu. Na tom se nic nezmění. Z pohledu legislativy ale může dojít ke komplikacím. Každá taková nehoda je samozřejmě nepříjemná, ať už ji způsobí lidský faktor, nebo technologie.

Marek Jankovič Generální ředitel České pojišťovny Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě. Kariéru v pojišťovnictví začal v roce 1991 ve Slovenské pojišťovně. Od roku 1998 působil v Pojišťovně AIG Slovakia a od roku 2001 zastával vrcholné manažerské pozice v Allianz – Slovenské pojišťovně, kde byl v roce 2010 jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem. V letech 2003 až 2005 a 2011 až 2014 byl prezidentem Slovenské asociace pojišťoven. České pojišťovně šéfuje od června 2015.

Jak dlouho může trvat příprava legislativního rámce pro samořiditelná auta?

Těžko říct. Technologie pro běžný provoz už jsou prakticky dotažené a fungují. Ve Spojených státech jsou opravdu daleko. Legislativně jsme ale pořád ještě na začátku. Pokud vím, tak v Evropské unii není žádná seriózní iniciativa, která by pracovala na ukotvení do evropských směrnic a zákonů. Pro rozšíření samořiditelných aut do praxe jde přitom o klíčovou věc. Legislativou to ale samozřejmě zdaleka nekončí.

Jak to myslíte?

Zásadní je i dostupnost. Podívejte se, jaká je dnes situace kolem elektromobilů. Na silnicích by už dávno mohla jezdit většina aut na elektřinu, ale nejezdí. Řidičům se pořád vyplatí koupit klasické auto.

Technologie, které jsou součástí autonomních vozů, nejsou za hubičku. To si musíme při úvahách o jejich masovém rozšíření uvědomit. Je dost možné, že budou potřeba různé státní dotace. A ty se zatím zásadně neujaly ani u elektromobilů.

Kdy se tedy podle vás budou na českých silnicích běžně prohánět samořiditelná auta?

Může to trvat deset, patnáct, klidně i dvacet let. Uvidíme. Každopádně doufám, že se toho ještě dožiju. Samořiditelné mechanismy, kdy mezi sebou auta na silnici dokážou komunikovat, otevírají neuvěřitelné možnosti v řízení dopravy, ve městech i na dálnicích. A zdaleka ne jen u osobních automobilů. Zásadní to může být i pro kamiony a přepravu materiálu a zboží, která je dnes dost problematická. Z bezpečnostního i ekologického hlediska to může být neuvěřitelný posun.

Pojďme se přesunout do doby, kdy bude všechno technologicky i legislativně dotaženo. Co to bude znamenat pro pojišťovny?

Základní předpoklad je, že se frekvence dopravních nehod výrazně sníží. Když budou technologie dokonalé a na silnicích budou jezdit jen autonomní auta, klidně by počet nehod mohl klesnout téměř k nule. Ale ani technika není bezchybná, nehody úplně nevymizí.

Takže povinné ručení a havarijní pojištění v dnešní podobě ztratí význam…

Pokud přijmeme premisu, že všechna auta na silnicích jsou autonomní a technicky vybavená, tak v podstatě ano. Pojišťovny pak budou muset změnit svůj byznysplán. Těžko budou pojišťovat jednotlivá auta. Pojistné smlouvy se budou uzavírat s výrobci vozidel a dodavateli softwaru.

Jak to bude vypadat v mezidobí, kdy na silnicích budou jezdit auta ovládaná lidmi i počítači. Budou mít „lidští řidiči“ výrazně vyšší pojistku než dnes?

Nemusí to tak nutně být. V tuhle chvíli ale podobnou situaci jen velmi těžko namodelujeme. Nemáme relevantní data, ze kterých bychom mohli vycházet. Rozhodující bude, jestli nižší počet nehod vykompenzuje vyšší náklady na úhradu škod na zdraví a majetku.

Se ztrátovostí povinného ručení se pojišťovny potýkají už dnes, takže musíme zdražovat. Práce v servisech jsou nákladnější, technologické vychytávky se postupně přesouvají z nejdražších aut i do nižších cenových kategorií, takže například obyčejná výměna čelního skla se může dost prodražit, protože se například zároveň musí kalibrovat všechna čidla. Spousta dílů se už nedá opravit, prostě se jen vymění.

Může v dohledné době přijít skokové zdražení povinného ručení?

Myslím, že ne. Ani by to nebylo rozumné. Nákladová inflace je kolem pěti šesti procent. Abychom to vykompenzovali, musíme zdražit zhruba o čtyři procenta. Cena povinného ručení v Česku roste postupně. Třeba v Polsku s ní pojišťovny dlouho nehýbaly, až když pro ně byly ztráty neúnosné, zvýšily ji o padesát procent. Touhle cestu jít nechceme.

Zůstaňme ještě chvíli u technologií. V Americe se objevují mobilní aplikace, které monitorují, jestli řidič za jízdy nepoužívá mobil. Uvažujete, že byste využívali něco podobného?

Momentálně na ničem takovém nepracujeme. Ale je pravda, že v poslední době výrazně přibývá nehod, ke kterým dochází, protože se řidiči kvůli mobilu nevěnují na sto procent řízení. Česká asociace pojišťoven připravuje velkou kampaň, která by měla před tímto chováním varovat.

Myslíte si, že televizní a internetové kampaně s odstrašujícím videem mají dostatečný efekt?

Věřím, že můžou zapůsobit. Člověku alespoň připomenou, že neriskuje jen vlastní život, ale i životy svých nejbližších. Rozhodně jde o jev, se kterým se musí bojovat. Mediální kampaně ani aplikace samozřejmě nenahradí zodpovědné řidiče, bez nich na silnicích bezpečněji nebude.

Některé evropské pojišťovny testují aplikace, které sledují, jakým způsobem řidiči jezdí. Pak jim podle toho vypočítávají výši pojistného. Bude něco takového běžné i v Česku?

Dokážu si to představit. V Itálii už máme v rámci naší pojišťovací skupiny v testování přes dva miliony vozidel. Technologicky to není problém. Výrobci aut umí sledovat a bylo by možné pojišťovnám předávat data o tom, jakou máte dynamiku zrychlení, jakým způsobem brzdíte nebo jestli dodržujete předepsanou rychlost. Záleží ale, o jaká vozidlo se jedná. Tady v Česku se všichni rádi baví o technologických vychytávkách na automobilovém trhu, na druhou stranu je tu průměrné stáří vozového parku čtrnáct let. A z takových aut těžko vytáhneme nějaká data.

Takže zatím mnoho povyku pro nic?

Jen jsem chtěl upozornit na to, jaká je realita. Vývoj moderních technologií je samozřejmě fascinující a pojišťovny si nemůžou dovolit stát stranou. Největší progres zatím podle mě není na straně monitoringu potřeb klientů nebo tvorby cen, ale v rostoucí úrovni služeb. Když máte nehodu, přivoláte si asistenční službu a odtahovku jen přes aplikaci v mobilu. Stejně můžete komunikovat i s pojišťovnou při řešení pojistné události. V takzvaných inteligentních domácnostech zase testujeme použití senzorů proti požáru a vodě, takže je možné minimalizovat případné škody. To jsou všechno věci, které byly v pojišťovnictví ještě před deseti lety jen těžko představitelné a klientům přitom výrazně usnadňují život.

Až bude jednou na silnicích méně nehod a domácnosti budou lépe zajištěné proti škodám, nezpůsobí to pojišťovnám paradoxně komplikace? Spousta lidí si může říct, že pojištění nepotřebuje, protože riziko už není tak velké jako dřív…

K nehodám, úrazům a živelným katastrofám bude docházet vždycky. Minimálně v době, do které dokážeme dohlédnout. Každopádně byznys pojišťoven už nebude stát jen na finančním plnění. Klasický model, kdy s klientem uzavřete smlouvu a když dojde ke škodě, vyplatíte pojistné plnění, se bude muset přehodnotit. Přidaná hodnota pojišťoven se bude stále víc přesouvat do zajišťování kompletního servisu při řešení pojistné události. Zkrátka, klienti nebudou vyžadovat jen to, že jim uhradíme škodu, ale taky že za ně všechno vyřídíme.

V pojišťovnictví působíte už od roku 1991. Je dnešní doba pro vaši branži nejvíc turbulentní?

Byznysově nejde o nic skokového. K výrazným turbulencím ale dochází v oblasti legislativních a regulatorních opatření. Když jsem začínal, měl zákon o pojišťovnictví dvě á čtyřky. Dnes mají předpisy, které musíme dodržovat, zhruba sedmdesát tisíc stran. To se samozřejmě projevuje v nákladové struktuře našeho podnikání.

Takže když se sejdou šéfové českých pojišťoven, vzpomínají na zlatá devadesátá léta?

Z pohledu byznysu určitě ano. Tehdy trh rostl každým rokem o víc jak deset procent. To je minulost, ale zároveň už je naštěstí pryč i období stagnace v letech 2007 až 2013. Konkurence je dnes sice tvrdší, ale ekonomice se daří, což je předpoklad dalšího růstu.

