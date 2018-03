Ztráta nebo odcizení dokladů. Co kde hlásit a kolik dáte za nové

Když ztratíte doklady, čeká vás byrokratické kolečko. Abychom vám ho trochu zjednodušili, připravili jsme pro vás jednoduchý rozcestník – kde ztrátu dokladů hlásit, kde žádat o nové, jak dlouho si počkáte a kolik si na výměnu nachystat peněz.

Občanský průkaz

Když ztratíte nebo zničíte svůj občanský průkaz, případně vám ho někdo odcizí, oznamte to neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze kterémukoli úřadu městské části Prahy 1 až 22, nebo kterémukoli matričnímu úřadu. Když vám občanku ukradnou nebo když budete mít takové podezření, můžete to ohlásit také policii.

Úřady zanesou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů – čísla těchto občanek jsou pak zveřejněná na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu, aby se předešlo jejich zneužití.

Jakmile jednou ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nahlásíte, platnost občanky nevratně končí. Když později doklad najdete, musíte ho odevzdat. Používání občanky, kterou jste nahlásili jako ztracenou nebo odcizenou, se kvalifikuje jako přestupek.

Při ohlášení ztráty nebo odcizení vám vydají potvrzení, to ale neslouží jako náhradní doklad. Jestli potřebujete do vydání nové občanky vyřídit něco neodkladného, třeba si na poště vyzvednout doporučený dopis nebo vycestovat do země Evropské unie, můžete požádat o vydání občanky bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc; správní poplatek dělá stokorunu a potřebovat budete dvě průkazové fotky. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává do patnácti dnů. Když o něj požádáte na úřadě v místě svého trvalého bydliště, jde to i na počkání.

O (plnohodnotnou) novou občanku musíte požádat do patnácti pracovních dnů po nahlášení odcizení nebo ztráty – jde to na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, nemusíte se řídit svým trvalým bydlištěm. Potřebovat budete jiný doklad prokazující vaši totožnost, například cestovní pas, řidičák nebo rodný list. Zaplatíte stokorunový správní poplatek. Nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vám vydají do třiceti dnů.

Řidičský průkaz

Když přijdete o řidičský průkaz, je postup obdobný jako u občanky. Hlásit to musíte neprodleně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tentokrát ale na úřadě příslušném podle místa vašeho trvalého bydliště. Odcizení dokladu byste měli oznámit také policii.

Na úřad s sebou vezměte doklad totožnosti (občanský průkaz, případně cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které vám vydali v případě ztráty nebo odcizení občanky) a jednu průkazovou fotku. Jestli vám řidičák ukradli, předložte na úřadě také potvrzené oznámení o odcizení, které jste dostali na policii.

Na úřadě vám hned, jakmile oznámíte ztrátu, odcizení nebo zničení řidičáku, vystaví potvrzení, které je platné třicet dnů a po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale jen pro provoz na území České republiky.

Nový řidičák vám vydají do dvaceti dnů (správní poplatek je padesát korun), případně expresně do pěti pracovních dnů (za pětistovku).

Jestli jste přišli o mezinárodní řidičský průkaz (to je doplňkový doklad k běžnému řidičáku, potřebný na cesty za hranice Evropské unie), vydají vám úředníci duplikát zpravidla na počkání, ale jen pokud jste současně nepřišli o klasický řidičský průkaz – v takovém případě musí být nejprve vydaný normální řidičák, na jeho základě pak dostanete průkaz mezinárodní.

Jakmile jednou řidičák nahlásíte jako ztracený nebo ukradený, stává se neplatným. Když se jím později prokážete, dostanete pokutu. Když ztracený řidičák (svůj nebo cizí) najdete, měli byste ho stejně jako nalezenou občanku odevzdat na městském úřadě nebo na policii.

Rodný list

Když ztratíte rodný list, musíte se obrátit na matriku v místě narození – na obecním úřadě v místě současného trvalého bydliště vám nepomůžou. Zamířit musíte na městský úřad v obvodu, kam spadá nemocnice, kde jste se narodili. Tam mají v knize narození zapsané vaše jméno, datum narození a další nezbytné údaje.

Výjimka je jen jedna. Jestli jste se narodili v Praze před rokem 1950, jste zapsáni v oddělení starých matrik Úřadu městské části Prahy 1 ve Vodičkově ulici, bez ohledu na to, kde v Praze jste se narodili.

Pokud vám rodný list odcizili, měli byste to oznámit také policii.

Na matriku s sebou vezměte doklad totožnosti. A pro jistotu i oddací list (pokud jste vstoupili do manželství), není ale nezbytný. Sepíšete tam žádost o vydání duplikátu rodného listu a vydají vám ho do třiceti dnů, někde to dokážou i na počkání. Správní poplatek dělá sto korun.

Jestli to máte na matriku v místě narození daleko, můžete o vydání duplikátu rodného listu požádat písemně, doporučeným dopisem. Předem ale na matriku radši zavolejte a domluvte se – jaké má mít písemná žádost náležitosti a jak uhradíte správní poplatek.

Kartička pojištěnce

Když přijdete o kartičku zdravotní pojišťovny, měli byste to své pojišťovně oznámit do osmi dnů. Než dostanete novou, poslouží jako náhrada papírový doklad vystavený pojišťovnou. Novou plastovou kartičku pojišťovna pošle během pár týdnů na adresu vašeho trvalého bydliště, nebo si ji vyzvednete na pobočce.