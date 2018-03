Jak se jezdí řidičům elektromobilů v Česku

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 25. 3. 2018





V Česku jezdí přes pět a půl milionu aut. Ta na elektřinu jsou mezi nimi v menšině, zatím jich na českých silnicích můžete potkat zhruba 1200. Bude jich ale přibývat, v roce 2020 by se jich podle odhadů mohlo prodat sedm tisíc. Zatím to nejsou vysoká čísla, přesto se zdá, že budoucnost automobilového průmyslu je nevyhnutelně elektřina. Alternativní pohon berou na vědomí prakticky už všechny tradiční automobilky. Mladoboleslavská Škodovka plánuje vyrábět elektromobily od roku 2020. „Budoucnost značky Škoda bude elektrická. Plánujeme, že do roku 2025 zákazníkům nabídneme pět vozů s čistě elektrickým pohonem,“ prohlásil Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.

V elektromobilitě vidí příležitost i technologické firmy, které pracují na vylepšení lithiovo-iontových baterií. Toshiba loni představila novinku, která by mohla vyřešit jeden z velkých minusů elektrických vozů – dlouhou dobu dobíjení. Podle japonských vývojářů pojmou nové akumulátory dvakrát víc elektřiny a nabíjí se za pětinu dosavadního času. Například baterie s kapacitou 32 kWh se nabije za šest minut a vydrží 320 kilometrů.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Čtyřicet nových dobíjecích stanic

Právě krátký dojezd, doba nabíjení a nedostačující infrastruktura dobíjecích stanic jsou tím, co se nejčastěji bere za slabé místo elektřinou poháněných vozidel. Kapacita baterií se ale postupně zvyšuje. Zatímco před pěti lety ujely běžné elektromobily na jedno nabití sto nebo dvě stě kilometrů, dnes se vzdálenost prodloužila na dvojnásobek. Nízká hustota sítě dobíjecích stanic ale řidiče na cestách pořád limituje. Je sice pravda, že elektromobil si dobijete kdekoli, když na to přijde tak i z domácí zásuvky, ale jen superrychlé dobíjecí stanice zvládnou dobít baterii za pár minut.

Dobíjecí infrastruktura se pomalu rozšiřuje, vedle běžných dobíjecích stanic vyrůstají i ty rychlonabíjecí. „Po České republice je víc než sto nabíječek, z toho něco přes třicet je rychlonabíjecích. V následujících letech očekáváme výrazné zlepšení stavu díky budování nových rychlonabíječek podél páteřních tahů, což bude financované fondy Evropské unie,“ říká Jan Horčík, šéfredaktor magazínu Hybrid.cz.

Aktuálně se chystá projekt výstavby 252 rychlých a ultrarychlých nabíječek. Ty vzniknou v šesti zemích střední a východní Evropy – v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Síť Next-E by měla být dokončena v roce 2020. Projekt zafinancuje Evropská unie grantem ve výši 18,82 milionu eur. „Páteřní dopravní síť Evropské unie získá přeshraniční interoperabilitu a otevřenější trh, z čehož budou těžit spotřebitelé,“ konstatuje Dirk Beckers, ředitel Výkonné agentury pro inovace a sítě.

V České republice bude dobíjecí stanice stavět společnost E.ON. „Naším cílem je vybudování panevropské dobíjecí sítě, protože naše společnost je zastoupena v mnoha zemích Evropské unie. V Česku realizujeme výstavbu rychlodobíjecích stanic v rámci tří evropských přeshraničních projektů. Plánujeme vybudovat čtyřicet nových stanici,“ uvádí Miroslav Fialka, manažer E.ON zodpovědný za elektromobilitu.

Půl hodiny pauza. Minimálně

Velké společnosti mají velké plány a vize, bez těch se svět nepohne. Na druhou stranu si ale jen kvůli vizím málokdo elektromobil koupí. Zatím je třeba počítat s tím, že elektromobily musíte často zapojit do zásuvky a čekat, dokud se baterie nenabije. O dojezdu elektromobilů ale rozhodují i takové věci, jako počasí nebo styl jízdy. Například elektromobil Nissan Leaf s kapacitou baterie 24 kWh po dálnici rychlostí 115 kilometrů za hodinu ujede 110 kilometrů. Ve městě se dojezd prodlužuje zhruba na 130 kilometrů. Potom musíte dobíjet.

Jak dlouho budete u dobíječky čekat, záleží na výkonu nabíječky. Například u rychlodobíjecích stanic CHAdeMO či Combo CCS, které mají výkon 40 až 50 kW, budete elektromobil s kapacitou baterie 30 kWh dobíjet tři čtvrtě hodiny. „U běžných nabíjecích sloupků je dobíjení pomalejší a závisí na palubní nabíječce vozidla. Plné dobití 30kWh baterie auta by trvalo pět až deset hodin. Výjimkou jsou vozy Tesla, které mají přístup k vlastní síti dobíjecích stanic Supercharger. Tam dobíjení trvá obvykle půl nebo tři čtvrtě hodiny,“ dodává Jan Horčík.

Na rozdíl od aut se spalovacím motorem jsou elektrické vozy úspornější při servisu a údržbě. Neměníte oleje nebo olejové filtry. Nemusíte platit silniční daň a šetříte i na pojistném, které se u spalovacích motorů stanovuje nejčastěji podle jejich obsahu. Pojišťovny si s elektromobily dlouho nevěděly rady, některé proto účtují nejnižší možnou sazbu, jiné už ale přicházejí s pojistným ušitým na míru elektromobilů.

Protežovaná elektrika Novou úlevu pro majitele elektroaut a hybridů plánuje Ministerstvo dopravy. V novele zákona o pozemních komunikacích by jejich vozidla rádo zařadilo mezi auta, která jsou osvobozená od dálničních poplatků: Konec dálničních známek a úleva pro elektroauta

Drahé, ale perspektivní

Při pořízení elektromobilu si připlatíte. Například nový Volkswagen e-Up!, malé elektrické vozidlo, pořídíte za 600 tisíc korun. Nissan Leaf, vůz střední třídy, stojí přes 700 tisíc korun. Za Teslu Model S zaplatíte dva miliony korun. Kia Soul EV, rodinné vozidlo, stojí 850 tisíc korun. Útěchou jsou nízké provozní náklady. „Kilometr jízdy elektromobilem vyjde zhruba na padesát haléřů,“ říká Miroslav Fialka. Když auto se spalovacím motorem spotřebuje osm litrů na sto kilometrů, vyjde kilometr při ceně litru benzínu 30 korun na 2,4 korun.

O tom, kolik vás bude stát kilometr jízdy v elektromobilu, rozhodne hlavně cena elektřiny. „Nejdražší je dobíjení u rychlonabíjecích stanic. Vzhledem k tomu, že síť rychlonabíječek teprve vzniká a elektromobily přibývají pomalu, ceny se teprve začínají ustalovat na určité hladině. Obvyklá je cena 10 korun za kilowatthodinu. Někdy se ale platí i za dobíjecí čas, případně u některých poskytovatelů se platí i pevný měsíční paušál,“ uvádí Jan Horčík.

Pořizovací cenu elektromobilů by mohly srazit dotace, ale ty jsou zatím v nedohlednu. Společnost E.ON nedávno představila operativní leasing na elektromobily. „Spustili jsme také pilotní test carsharingu v kombinaci s autopůjčovnou, která funguje v Praze na hlavním nádraží,“ konstatuje Miroslav Fialka z E.ON.

Kolik elektromobilů bude v roce 2020 ve skutečnosti jezdit po českých silnicích, se předvídá jen obtížně. Studie společnosti RolandBerger předpokládá, že za dva roky se u nás ročně prodá kolem 7000 aut na elektřinu. Také podle Jana Horčíka bude počet elektromobilů dál růst. „Ukazují to trendové křivky posledních několika let. Zejména v Číně, ale také v Evropě a USA se prodeje elektromobilů stále zvyšují. Přechod k elektromobilitě ale nebude nějak závratně rychlý,“ uzavírá Horčík. Už proto, jak dodává, že auto není produkt, který bychom měnili jednou za tři čtyři roky.