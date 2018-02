Samozásobitelem v roce 2018. Naplánujte si zeleninovou zahradu

Český česnek není zrovna laciný, kilo vás vyjde i na 200 korun. V jednom kile je kolem dvanácti česnekových palic. Abyste vypěstovali 12 palic česneku, stačí vám i 12 stroužků. Pokud uvážíte, že česnek se vysazuje do sponu podle odrůdy 5 až 12 × 20 až 40 cm, nepotřebujete velký prostor. Je nenáročný, na začátku zimy ho vložíte do země, párkrát za sezónu okopete, nezaléváte. Jediné, na co si musíte dát pozor, jsou česnekové choroby, ale těm jde předejít namořením.

Snadno vypěstujete také cibuli. Ta je ve srovnání s česnekem levná. Kilo vás vyjde na 10 až 40 korun. Na druhou stranu, čerstvá cibule ze záhonku má správný říz, při krájení si popláčete. Abyste vypěstovali dostatek cibule, například pro čtyřčlennou rodinu, potřebujete už nějaké tři čtyři záhony. Nutné je počítat i se skladováním v suchu a chladu.

Výhodná pro pěstování je i dýně Hokkaidó, která je nenáročná, potřebuje jen pravidelnou zálivku. Pěstovat ji můžete i na kompostu. Kdybyste ji kupovali, kilo vyjde na 15 až 40 korun.

Náročnější na péči jsou rajčata. Pravidelnou zálivku, sluníčko, ochranu před plísněmi. Kilo podle druhu vás vyjde na 35 až 50 korun. Umístit je můžete do pytlů nebo kbelíků a tím ušetřit spoustu místa.