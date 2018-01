Očima expertů: Koho na Hrad

Je to tady! Dnes odpoledne se otevírají volební místnosti. Show jde do finále. Kterého z devíti kandidátů na prezidenta by chtěly vidět na Hradě osobnosti ze světa ekonomie, byznysu, médií i vědy?





Pětiletka s Milošem Zemanem na Hradě pomalu končí. Bude nás čekat nášup? Hodně napoví tento víkend, kdy budou známé výsledky prvního kola prezidentských voleb. V těch proti sobě stojí devět kandidátů. Osm z nich se v posledních týdnech objevovalo v bezpočtu televizních, rozhlasových a internetových debat. Zbývající jeden – paradoxně největší favorit celého klání – byl k vidění maximálně u Jaromíra Soukupa na TV Barrandov a na akcích spojených s vykonáváním jeho úřadu v rámci nekampaně.

Bude překvápko?

Předvolební průzkumy, bookmakeři sázkových kanceláří i političtí analytici jednoznačně favorizují Miloše Zemana.

Ten by se měl podle jejich předpokladů ve druhém kole utkat s bývalým předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem. Jak nepřesné můžou předvolební prognózy být, dokazuje například hlasování o brexitu, vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA a v podstatě i nedávné parlamentní volby v Česku. Dočkáme se překvápka? Klíčová by podle všeho mohla být volební účast, zvlášť ve druhém kole, které nás bude čekat za dva týdny.

V pokračování naší pravidelné anketní rubriky Očima expertů jsme se v den voleb nemohli zeptat jinak: Kterého z devíti kandidátů na post prezidenta byste nejraději viděli na Hradě a proč?

Tomáš Prouza

ekonom, bývalý tajemník pro evropské záležitosti

Byl bych spokojen, kdyby vyhrál kdokoliv z trojice Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer. Pana profesora Drahoše znám jako člověka, který dokázal s nadhledem řídit velkou instituci a dokázal dobře reprezentovat zemi v zahraničí. Michal Horáček má můj obdiv za obrovské nasazení v kampani a za odvahu říkat věci bez obalu – a přitom neurážet a neponižovat. A Pavla Fischera znám dlouho jako poctivého a čestného muže, který by na Hradě rozhodně nezblbnul.

Naďa Johanisová

ekologická ekonomka, pedagožka

Asi Jiřího Drahoše. Nesouhlasím s jeho názory na problematiku uprchlíků, ale jinak se mi zdá, že je přemýšlivý a rozumný. Od přátel, kteří ho osobně znají, vím, že je slušný člověk. Myslím, že by mohl být dobrým prezidentem. Budu ho volit i z pragmatických důvodů, a to proto, že má podle mě největší šanci proti současnému prezidentovi Milošovi Zemanovi. Za Zemana se stydím a za prezidenta ho nechci.

Jan Keller

sociolog, europoslanec

Pro mne připadá v úvahu jen Miloš Zeman. Ne proto, že bych si ho idealizoval, ale proto, že u žádného z jeho protikandidátů se mi nepodařilo zjistit, proč vlastně na funkci prezidenta kandidují. Jsou to jistě téměř všechno skvělí lidé, ale do vrcholové politiky nepatří. Sedm z nich proto, že v ní prakticky nemají žádnou zkušenost, a hned sahají po funkci nejvyšší. A Mirek Topolánek proto, že s ním už praktickou zkušenost máme a bohatě to stačilo.

Miroslav Motejlek

ekonomický novinář

Podporuji profesora Jiřího Drahoše, protože cítím, že jde do tuhého. Velmi ctím Tomáše Garrigue Masaryka. Jsem přesvědčený, že Jiří Drahoš má ze všech prezidentských kandidátů zdaleka nejblíž k masarykovským ideálům. Považuji ho za slušného, seriózního, kultivovaného člověka. Je to prozápadní demokrat, který úspěšně řídil velkou instituci, profesně dosáhl významných úspěchů, i na mezinárodní úrovni. Ovládá jazyky, nezapletl se s komunistickým režimem. Absolvoval řádnou vojenskou službu, což vzhledem k tomu, že prezident je i vrchním velitelem ozbrojených sil, považuji za nemalou výhodu.

A ještě poznámka: Společnost Motejlekskocdopole.com, jejímž jsem jednatelem a společníkem, Jiřímu Drahošovi přispěla na prezidentskou kampaň částkou bezmála milion korun.

Magdaléna Vášáryová

bývalá herečka, politička a diplomatka

Podporuji Michala Horáčka. Je spojený s událostmi, při kterých jsme po desítkách let opět získali svobodu. V listopadu 1989 stál po Havlově boku na balkonu v Melantrichu. Je to morální člověk s rovnou páteří. Není to dlouholetý úředník, ale kulturní osobnost nabitá energií. Tohle české politice chybí jako sůl. Zcela zásadní pak je, že si kampaň platí z vlastních peněz, takže nebude nikomu nic dlužný.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Na Hradě bych nejraději viděl pana Drahoše. Jsem v týmu jeho expertních poradců, takže to je přirozené. Zastávám mnohem kritičtější postoj než pan Drahoš třeba v otázce eura – přesto mi naslouchá. To přesně by měl prezident činit, má-li spojovat spíš než rozpojovat: naslouchat lidem s jiným názorem. Včetně těch, kteří ho ani náhodou nevolili.

Fascinují mě lidé, kteří na každém z kandidátů neomylně nacházejí diskvalifikující chybu. Připomínají mi romantiky, kteří zůstávají celý život bez vážnějšího a hodnotnějšího vztahu, protože vyhlíželi svůj ideál tak dlouho, že život proběhl kolem nich. Volba prezidenta zkrátka mnohdy vyžaduje realistický, konsenzuální postoj, podobně jako volba životního partnera.

Dalibor Balšínek

vydavatel a šéfredaktor Echo24

Musím se ovládnout a neříct, koho budu volit v prvním kole voleb, i když už mám nějakou dobu jasno. Ovládám se z toho důvodu, že respektuji jiné preference a důvody pro volbu jiného kandidáta. Vnímám to především v redakci Echa, a proto nebudeme dělat žádný endorsement Echo24 nebo Týdeníku Echo. V redakci se ale shodneme na tom, že je pro nás nevolitelný Miloš Zeman, a to v obou kolech.

Pro mě je důležitá názorová čitelnost, pohled na zahraniční politiku – vztah a fungování Česka v Evropské unii, otázka přijetí eura, respektování demokratických pravidel a práva. Můj favorit má zkušenosti s politickým a veřejným životem a je autentický v tom, co říká. Má své vlastní názory na základní politické a společenské otázky. Obecně pak platí, že můj favorit se musí co nejvíce přibližovat mému konzervativnímu názoru na svět, i když některé liberální úchylky mi také nejsou cizí.

Ivan Bartoš

poslanec, předseda Pirátů

Kdybych nevěřil ve schopnost voličů rozhodnout se správně, nebyl bych ve straně, která má v programu přímou demokracii. Piráti nevydali a ani nevydají žádné doporučení. Už v roce 2016 ale vydali kritéria, podle kterých může každý, pokud se s nimi ztotožní, kandidáty poměřovat. Tato kritéria jsou radou našim voličům. Svoboda volby je hodnota.

I já při svém rozhodování tato kritéria zvažoval. Protože je to volba, kde platí jeden člověk = jeden hlas, nakládám se svým hlasem zodpovědně podle svého svědomí a rozhodl jsem se za sebe, občana Bartoše, svoji volbu sdělit. Ne jako návod, ale proto, že se za ni nestydím.

Jako občan České republiky s volebním právem budu po pečlivé úvaze volit Marka Hilšera, který nejvíc splňuje moji osobní představu o liberálním, moderním, vzdělaném kandidátovi, který je schopen kultivované demokratické diskuse a nebojí se obhajovat svůj názor.

Rozhodoval jsem se mezi čtyřmi z mého pohledu relevantními kandidáty. Byli jimi Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Michal Horáček a Pavel Fischer. Marek Hilšer v mé prezidentské volbě zvítězil.