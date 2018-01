Zeman už vyhrál

Prezident Miloš Zeman vstupuje do prezidentských voleb jako jasný favorit prvního kola a vyrovnaný soupeř pro kolo druhé. Kdyby v něm prohrál, bylo by to překvapení, kdyby do něj nepostoupil, byl by to šok. Vzhledem k tomu, co všechno se v pěti letech jeho mandátu dělo, můžeme už jenom tyhle příznivé kurzy považovat za první vítězství, ke kterému dokráčel ještě před hlasováním.

I když jsem Zemana kritizoval za postoj k migraci nebo školní inkluzi, pořád je pro část lidí očividně důležité mít prezidenta právě s takovými postoji k migraci nebo inkluzi. Fascinující je ale způsob, jakým se Zemanova podpora přenesla přes excesy, které nebyly v ničím zájmu. Peroutkův nečlánek. Kancléřova neprověrka. Nestabilita nad klenoty. Nehackeři a dětské porno. Zázračné vyléčení z cukrovky, dementované vlastními lékaři. Opožděný přílet na pohřeb slovenského prezidenta. Bylo to jako pozorovat motokrosového akrobata pokoušejícího osud kousky, které mu nemůžou přinést extra body, jenom zlomit vaz. Přežil všechny.

Národně-konzervativní fronta měla pět let na splašení kandidáta, který by držel stejnou linii jako Zeman, jen by při tom nedráždil kobru bosou nohou a nenechal svoje průšvihy hasit psychopatickým exredaktorem stalinistického plátku. Nedostala příležitost ho hledat, protože si ji Zeman dokázal z Hradu držet na vodítku příslibem vy za mě, já za vás. Z muže kdysi prchajícího po zradě od vlastních na Vysočinu je mastermind, který si dovedl zavázat i svoje někdejší kritiky – především Andreje Babiše.

Anketa Vyhraje Miloš Zeman druhé kolo? Ano Ne Nezúčastní se

Dejte si to sami, kluci

Druhým Zemanovým vítězstvím je podoba letošních voleb. Nepřipomínají ty naše před pěti lety ani předloňské rakouské nebo loňské francouzské. Není v nich na výběr ze spektra kandidátů, kteří by víceméně reprezentovali hlavní názorové proudy ve společnosti. Zeman stojí proti jednomu zmatenému hudebnímu producentovi a sedmi Antizemanům. Kromě Mirka Topolánka mají všichni stejnou strategii: hlavně neříct nic vyhraněného, na čem by mohli ztratit přízeň lavírujících, a celou dobu se chovat jako oživlá ilustrace z Gutha-Jarkovského. Americkou politiku dobylo hnutí alt-right, u české se o to pokouší alt-slušnost, zaměnitelná s alt-unylostí.

Nepamatuju žádné jiné hlasování, ve kterých by tolik lidí přiznaně taktizovalo a svého kandidáta si místo podle lidských a názorových sympatií vybíralo podle toho, co si sociologové myslí o jeho šanci ve druhém kole. Václav Klaus před posledními volbami varoval, že prezidenta nebudou v přímé volbě vybírat občané, ale agentury. Bylo to prorocké.

Protože nejde o klasické volby, nýbrž o referendum o Zemanovi, prozatím funguje jeho nevídaná taktika vyhnout se přímým konfrontacím s protikandidáty a nedělat konvenční kampaň. Stačí, aby se tři názorově i vizuálně víceméně zaměnitelní Antizemanové v týdnech před volbami navzájem jak školáci obviňovali z toho, kdo od koho opisuje facebookové statusy; špína ulpí a případná podpora ve druhém kole pak nebude působit zdaleka tak autenticky jako po odstoupení outsiderů před prvním kolem.

Servírujeme svět! Chytré čtení na víkend Nabízíme vychucený talíř duševní stravy. Chtěli byste každý pátek dostávat do e-mailu přehled nejlepšího inspirativního čtení, které z hlubin českého i světového čtení vyšťoural šéfredaktor Finmag.cz Michal Kašpárek? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Čtení na víkend

I prohra bude triumf

Před americkými prezidentskými volbami přál marxistický filozof Slavoj Žižek výhru Donaldu Trumpovi. Překvapivý názor zdůvodnil tím, že taková tragédie může zafungovat očistně: levice dostane čtyři roky na to všechno si zgruntu promyslet a nabrat sílu. Prezidentování Miloše Zemana napovídá, že to bylo přání naivní a zbožné.

I kdyby jeho mandát v březnu skončil, jeho duch bude kráčet dál. Liberální levičáci, liberální pravičáci, ekologové ani další jeho nepřátelé si pod jeho panováním neužívali klidu na přemýšlení. Naopak. I jeho přičiněním se jejich světonázory vytrácejí ze stránek novin i ze Sněmovny, válcované hájením národního zájmu a veřejného pořádku. Sociální demokracie implodovala. Pět let jeho vlády nebylo blahodárným hnojivem pro myšlenky jeho oponentů, ti se naopak zacyklili: Zeman, Zeman, poukázky pro mladé na kulturu, Zeman.

Dočkám se jako člověk z opačného tábora někdy svého prezidenta, který by to nabombil v takovém stylu? Doufám, nevěřím. Příznivcům Miloše Zemana nezbývá než gratulovat. Ještě před referendem o svém druhém funkčním období dokázal vyhrát. A i kdyby Zeman plebiscit nakonec projel s fíkusem, který by Hrad cudně dekoroval příštích pět let, bude mu k odjezdu na Vysočinu hrát Ennio Morricone: „Ta agónie je tvůj triumf.“

Prezidentskou káru s pravdou, která vítězí fotil Petr Pavluvcik / Shutterstock.com