Vysoké sázky. Jak vydělat na příštím prezidentovi?

První kolo prezidentských voleb se neúprosně blíží. Velká část národa stále přemýšlí o tom, komu dát svůj hlas. Někdo si ale spíš láme hlavu s tím, jak by šlo převézt bookmakery, kteří na souboj o Hrad vypsali řadu sázkových příležitostí.

Zástupci největších českých sázkových kanceláří potvrzují, že v posledních dnech vypukla „prezidentská horečka“. Celkové objemy sázek, které se týkají prezidentských voleb, na začátku tohoto týdne už přesahovaly sto milionů korun. To je dvojnásobek sumy, kterou Češi vsadili na prezidentské volby před pěti lety. Největší nápor přitom sázkové kanceláře teprve čekají. Jen se tím potvrzuje obecný trend, že sázky na politiku jsou čím dál populárnější.

Kurzy na celkové vítězství Miloš Zeman 1,5:1

Jiří Drahoš 2,9:1

Michal Horáček 19:1

Mirek Topolánek 40:1

Pavel Fischer 49:1

Marek Hilšer 203:1

Vratislav Kulhánek 275:1

Jiří Hynek 701:1

Petr Hannig 1751:1 Uvedený kurz vznikl zprůměrováním včerejších kurzů sázkových kanceláří Fortuna, Tipsport, Chance a Sazka Bet.

Favorit Zeman

Šance, které bookmakeři dávají jednotlivým kandidátům na celkové vítězství, se v podstatě podobají výsledkům předvolebních průzkumů. Velkým favoritem je tedy současný prezident Miloš Zeman, druhým v pořadí pak bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. S výrazným odstupem za nimi jsou textař Michal Horáček, expremiér Mirek Topolánek a bývalý diplomat Pavel Fischer. Největšími outsidery voleb jsou Jiří Hynek a Petr Hannig.

Pragmaticky zatím k volbám přistupují i sázkaři. Většina z nich, podobně jako u sportovních sázek, upřednostňuje sázky na favority. Ve všech sázkových kancelářích, které jsme oslovili, proto jednoznačně převažují tikety se jménem současné hlavy státu. „Aktuální rozložení vkladů je 55 procent na Miloše Zemana, 25 procent na Jiřího Drahoše, 9 procent na Michala Horáčka a 8 procent na Mirka Topolánka,“ odpovídá na náš dotaz mluvčí Fortuny Petr Šrain. V sázkové kanceláři Chance míří na vítězství Miloše Zemana 43 procent sázek, na druhého Jiřího Drahoše 14 procent.

Nejvyšší sázky u Fortuny i Tipsportu se pohybují kolem půl milionu korun a jsou na Miloše Zemana i Jiřího Drahoše. Vůbec nejvíc zatím vsadil klient sázkové kanceláře Maxi Tip, který na výhru Jiřího Drahoše „poslal“ celé dva miliony.

Tak jde čas

Zajímavé je sledovat i to, jak se v průběhu volební kampaně kurzy na jednotlivé kandidáty měnily. Dlouhodobě je bookmakery favorizovaný Miloš Zeman, několik měsíců po oznámení kandidatury (v březnu 2017) se však překvapivě stal největším favoritem Jiří Drahoš. Ve druhé polovině loňského roku se však situace opět otočila. Dnes už jsou mezi sázkaři vyhlídky největších favoritů jasně dané. „Kurzy na vítěze voleb jsou v poslední době relativně ustálené. Největší změna u sázek na novou hlavu státu nastala po výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny, kdy začal u sázejících ztrácet pozici Jiří Drahoš a opět zesílila role Miloše Zemana,“ říká šéf Sazka Bet Ondřej Vích.

Největší ztráty by však sázkové kanceláře utrpěly v případě, pokud by v souboji o Hrad zvítězil někdo jiný než dva hlavní favorité. „Na outsidery lidé obecně sázejí nižší částky. K této strategii je láká vysoký kurz, kdy stačí vsadit relativně málo peněz, a přitom mít určitou naději na zisk vysoké částky. Nejdou se ale i odvážlivci s vyšším vkladem. Nejvyšší možnou výhrou je zatím 4,2 milionu. Vyplatili bychom ji v případě, že by se příštím českým prezidentem stal Michal Horáček. V kurzu 14:1 si na něj jeden z našich sázkařů vsadil 300 tisíc korun,“ říká mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Ještě víc můžou vyhrát dva klienti sázkové kanceláře Fortuna. Jeden z nich vsadil 80 tisíc korun na celkové vítězství Pavla Fischera v kurzu 62:1, jeho výhra by tak činila 4,96 milionu korun. Pětimilionovou hranici by pokořil jiný odvážlivec, který si na triumf Mirka Topolánka vsadil 25 tisíc korun v kurzu 200:1 už loni v červenci, tedy v době, kdy se o Topolánkově „last minute“ kandidatuře ještě vůbec nespekulovalo.

Na čem vydělat

Prezidentské volby ale zdaleka nepřináší jen možnost vsadit si na příštího prezidenta. Nabídka sázkovek spojená s volebním kláním je totiž mnohem širší. Zkušenější sázkaři se zájmem o politiku tak mají větší šanci najít sázkovou událost, kterou bookmakeři mohli podcenit.

Černí koně (nebo labutě) Sázky na překvápko Vybrali jsme pro vás překvapivé, ale ne zcela nereálné scénáře: Miloš Zeman získá v 1. kole nad 40,5 procenta – 2,2:1

Jiří Drahoš získá v 1. kole nad 24,5 procenta – 2,8:1

Volební účast v 1. kole nad 62,5 procenta – 3,3:1

Michal Horáček porazí Jiřího Drahoše – 3,8:1

Rozhodne se už v 1. kole – 8,8:1

Pavel Fischer skončí do 2. místa – 20:1

Sázet se dá zvlášť na výsledky prvního kola prezidentské volby včetně umístění do třetího nebo čtvrtého místa. V nabídce jsou ale i minisouboje jednotlivých kandidátů, takže se nemusíte omezovat jen na souboj nejsilnější „čtyřky“, ale můžete se naopak zaměřit na to, který z outsiderů bude nejúspěšnější.

Vsadit si můžete také na to, jestli prezidentští kandidáti v prvním kole voleb překonají určitou procentní hranici. Kurzy jsou vypsané i na celkovou volební účast. A nabízí se i sázka na to, že bude o prezidentovi rozhodnuto už po prvním kole.

A pokud má někdo politiky plné zuby, nebo se v ní prostě jen nevyzná a dává radši přednost sezení u televize, nemusí smutnit. Sázková kancelář Fortuna nedávno vypsala kurz na to, kdo v seriálu Hra o trůny bude na konci osmé sérii vládnout Sedmi královstvím. Na rozdíl od českých prezidentských voleb je tam happy end pravděpodobnější…

Úvodní fotka: Kdo se bude smát naposled? Miloš Zeman po zvolení prezidentem před pěti lety. Shutterstock.com