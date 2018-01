Na lyže do zahraničí. Ceny skipassů i ubytování

V prvním dílu servisu pro lyžaře jsme se zaměřili na ceny permanentek a ubytování na českých a slovenských kopcích.

Pokud jsou vám české (nebo slovenské) hory málo a zimní dovolenou raději trávíte v Rakousku, Itálii nebo Francii, potěší vás dnešní přehled. Najdete v něm ceny skipassů patnácti velkých evropských skiareálů i ceny za ubytování.

Skipass: Nejdráž ve Francii

Zatímco doma nebo na Slovensku lze na skipassu ušetřit, pokud se na hory vydáte mimo hlavní sezónu – mezisezóna bývá nejčastěji v lednu, vedlejší sezóna pak startuje v polovině března, v rakouských a francouzských střediscích často trvá hlavní sezóna po celou zimu, respektive začíná kolem dvacátého prosince a končí až v dubnu. Dělení cen podle sezóny se naopak drží v Itálii.

Ani v evropských rezortech ovšem nechybí dělení lyžařů do kategorií: dospělý, dítě, junior či senior. Méně časté jsou nabídky rodinných balíčků, některé areály rodiny zvýhodňují až při koupi skipassů na šest a víc dní. V přehledu jsme se tentokrát zaměřili na ceny třídenních skipassů. Zatímco v Rakousku a Itálii jsou ceny za permanentky často na stejné úrovni, ve Francii – obzvlášť ve velkých střediscích – vyjde lyžování dráž.

Lyžování v Rakousku Nassfeld-Hermagor Zillertal-Hintertux Zell am See-Kaprun Wilder Kaiser-Brixental Dachstein West Středisko Nassfeld ležící na hranici Rakouska a Itálie čítá zhruba 110 kilometrů sjezdovek. V Nassfeldu závisí ceny skipassů na sezóně: hlavní sezóna zde trvá od Štědrého dne do 6. ledna a později od 21. ledna do 17. března. Mezisezóna trvá od 7. do 20. ledna a později od 17. března do 2. dubna. Děti ročník 2012 platí za jednodenní skipass šest eur (154 korun). Cena třídenních skipassů v hlavní sezóně: Dospělí : 136 eur (3474 Kč)

: 136 eur (3474 Kč) Děti ročníky 2003 až 2011 : 68 eur (1737 Kč)

: 68 eur (1737 Kč) Junioři ročníky 1999 až 2002 : 109 eur (2784 Kč)

: 109 eur (2784 Kč) Senioři ročník 1952 a nižší: 109 eur (2784 Kč) Cena třídenních skipassů v mezisezóně: Dospělí : 132 eur (3372 Kč)

: 132 eur (3372 Kč) Děti ročníky 2003 až 2011 : 66 eur (1686 Kč)

: 66 eur (1686 Kč) Junioři ročníky 1999 až 2002 : 106 eur (2708 Kč)

: 106 eur (2708 Kč) Senioři ročník 1952 a nižší: 106 eur (2708 Kč) Údolí Zillertal s ledovcem Hinterux nabízí šedesát kilometrů sjezdovek. Ceny skipassů jsou jednotné po celou zimu. Děti ročník 2012 a mladší mají jízdné zdarma. Cena třídenních skipassů: Dospělí : 143,5 eura (3665 Kč)

: 143,5 eura (3665 Kč) Děti ročník 2003 až 2011 : 64,5 eura (1648 Kč)

: 64,5 eura (1648 Kč) Mládež ročník 1999 až 2002: 114,5 eura (2925 Kč) Oblast Zell am See-Kaprun nabízí lyžování na přibližně 138 kilometrech sjezdovek. Hlavní sezóna zde trvá přes celou zimu. Stejně jako v dalších střediscích i zde můžou děti ročník 2012 a mladší využívat vleky a lanovky zdarma. Cena třídenních skipassů: Dospělí : 147 eur (3755 Kč)

: 147 eur (3755 Kč) Děti ročník 2002 až 2011 : 73 eur (1865 Kč)

: 73 eur (1865 Kč) Junioři ročník 1999 až 2001: 110 eur (2810 Kč) Wilder Kaiser-Brixental je s 280 kilometry sjezdovek největším lyžařským střediskem v Rakousku. Hlavní sezóna zde končí devátého března, od 10. března do 8. dubna platí ceny pro vedlejší sezónu. Děti do šesti let jezdí zdarma. Cena třídenních skipassů v hlavní sezóně: Dospělí : 136 eur (3474 Kč)

: 136 eur (3474 Kč) Děti ročník 2002 až 2011 : 68 eur (1737 Kč)

: 68 eur (1737 Kč) Mládež ročník 1999 až 2001: 102 eur (2606 Kč) Cena třídenních skipassů ve vedlejší sezóně: Dospělí : 115,50 eur (2950 Kč)

: 115,50 eur (2950 Kč) Děti ročník 2002 až 2011 : 58 eur (1482 Kč)

: 58 eur (1482 Kč) Mládež ročník 1999 až 2001: 86,50 eur (2210 Kč) Lyžařská oblast Dachstein West nabízí 77 kilometrů sjezdovek. Ačkoli středisko rozlišuje mezi hlavní a vedlejší sezónou, ceny třídenních permanentek se neliší (ceny jsou rozdílné až u skipassů na čtyři a víc dní.) Děti ročník 2012 a mladší jezdí zdarma. Cena třídenních skipassů: Dospělí : 128,2 eura (3275 Kč)

: 128,2 eura (3275 Kč) Děti ročník 2002 až 2011 : 54,2 eura (1385 Kč)

: 54,2 eura (1385 Kč) Mládež ročník 1999 až 2001 : 80,8 eura (2064 Kč)

: 80,8 eura (2064 Kč) Senioři ročníky 1958 a nižší: 121,8 eura (3111 Kč) Tip: V Dachstein West pořídíte rodinný balíček. Varianta 2+1 na 3 dny přijde na 300,3 eura (7670 Kč), varianta 2+2 na 344,2 eura (8791 Kč).

Lyžování v Itálii Livigno Val di Fiemme a Marmolada Paganella Aprica Livigno je italské městečko na hranicích se Švýcarskem, které obklopuje 110 kilometrů sjezdovek. I zde je rozdíl mezi hlavní a vedlejší sezónou: hlavní sezóna trvá do 7. ledna a poté od 3. února do 1. dubna. Mezisezóna pak od 8. ledna do 12. ledna a později od 27. ledna do 2. února. Mezi 13. a 16. lednem trvá vedlejší sezóna. Na jízdné zdarma mají nárok děti mladší osmi let (ročník 2010). Cena třídenních skipassů v hlavní sezóně: Dospělí : 135 eur (3448 Kč)

: 135 eur (3448 Kč) Junioři ročník 2002 až 2009 : 90 eur (2299 Kč)

: 90 eur (2299 Kč) Senioři ročníky 1953 a nižší: 114 eur (2912 Kč) Cena třídenních skipassů v mezisezóně: Dospělí : 125 eur (3193 Kč)

: 125 eur (3193 Kč) Junioři ročník 2002 až 2009 : 88 eur (2248 Kč)

: 88 eur (2248 Kč) Senioři ročníky 1953 a nižší: 109 eur (2784 Kč) Cena třídenních skipassů ve vedlejší sezóně: Dospělí : 114 eur (2912 Kč)

: 114 eur (2912 Kč) Junioři ročník 2002 až 2009 : 85 eur (2171 Kč)

: 85 eur (2171 Kč) Senioři ročníky 1953 a nižší: 105 eur (2682 Kč) Údolí Val di Fiemme v italských Dolomitech nabízí střediska s celkem 120 kilometry sjezdovek. Všude si přitom vystačíte s jedním skipasem takzvaným Dolomity Superski. Stejný skipass platí i v dalším oblíbeném středisku Arraba-Marmolada s 89 kilometry sjezdovek. Hlavní sezóna ve všech střediscích trvá do 6. ledna a později od 4. února do 17. března. Vedlejší sezóna od 7. ledna do 3. února a od 18. března. Děti do osmi let (narozené po 25. 11. 2009) za skipass neplatí. Cena třídenních skipassů v hlavní sezóně: Dospělí : 167 eur (4266 Kč)

: 167 eur (4266 Kč) Junioři ročník max. 2001 : 117 eur (2989 Kč)

: 117 eur (2989 Kč) Senioři ročníky 1952 a nižší: 150 eur (3832 Kč) Cena třídenních skipassů v mezisezóně: Dospělí : 150 eur (3832 Kč)

: 150 eur (3832 Kč) Junioři ročník max. 2001 : 105 eur (2682 Kč)

: 105 eur (2682 Kč) Senioři ročníky 1952 a nižší: 135 eur (3448 Kč) Tip: Členy Dolomity Superski je celá řada dalších lyžařských středisek. Kde všude se dá za výše uvedené ceny lyžovat, se můžete podívat zde. Na italské poměry menší středisko Paganella nabízí padesát kilometrů sjezdovek. Stejně jako jinde jsou všechny svahy přístupné na jeden skipass, cena závisí na sezóně. Hlavní trvá od 28. ledna do 10. března a později od 30. března do 2. dubna. Mezi 18. a 29. březnem je zde sezóna Special – ceny skipassů jsou nejnižší. Mezisezóna je zde od 7. ledna do 27. ledna a později mezi 11. a 17. březnem. Děti narozené před 30. listopadem 2009 za jízdné neplatí. Respektive rodič, který si koupí vícedenní skipass, dostane pro dítě, které se vejde do limitu, permanentku na stejný počet dní zdarma. Nabídka vždy platí pro jednoho rodiče a jedno dítě. Cena třídenních skipassů v hlavní sezóně: Dospělí : 120 eur (3064 Kč)

: 120 eur (3064 Kč) Děti ročník 2009 a vyšší : 60 eur (1533 Kč)

: 60 eur (1533 Kč) Junioři ročník 2001: 84 eur (2146 Kč) Cena třídenních skipassů ve speciální sezóně: Dospělí : 110 eur (2810 Kč)

: 110 eur (2810 Kč) Děti ročník 2009 a vyšší : 55 eur (1404 Kč)

: 55 eur (1404 Kč) Junioři ročník 2001: 77 eur (1967 Kč) Cena třídenních skipassů v mezisezóně: Dospělí : 116 eur (2963 Kč)

: 116 eur (2963 Kč) Děti ročník 2009 a vyšší : 58 eur (1482 Kč)

: 58 eur (1482 Kč) Junioři ročník 2001: 81 eur (2069 Kč) Na padesáti kilometrech sjezdovek se můžete svézt také v lyžařské oblasti Aprica. Hlavní sezóna zde trvá od Štědrého dne do 7. ledna, později od 11. února do 4. března a ještě od 29. března a do 3. dubna. Vedlejší sezóna pak od 8. ledna do 10. února a od 5. března do 28. března. Cena třídenních skipassů v hlavní sezóně: Dospělí : 105 eur (2682 Kč)

: 105 eur (2682 Kč) Děti ročník 2010 a vyšší : 68 eur (1737 Kč)

: 68 eur (1737 Kč) Junioři ročník 2001 a vyšší : 82 eur (2095 Kč)

: 82 eur (2095 Kč) Senioři ročník 1952 a nižší: 91 eur (2325 Kč) Cena třídenních skipassů ve vedlejší sezóně: Dospělí : 87 eur (2222 Kč)

: 87 eur (2222 Kč) Děti ročník 2010 a vyšší : 55 eur (1405 Kč)

: 55 eur (1405 Kč) Junioři ročník 2001 a vyšší : 68 eur (1737 Kč)

: 68 eur (1737 Kč) Senioři ročník 1952 a nižší: 76 eur (1942 Kč)

Lyžování ve Francii Chamonix-Mont Blanc Portes du Soleil Trois Vallées Alpe d’Huez Les Deux Alpes Chamonix, pro české lyžaře jedno z nejbližších francouzských lyžařských středisek, nabízí 152 kilometrů sjezdovek. Na rozdíl od jiných vám ale na všechny nebude stačit pouze jeden skipass. Se základní permanentkou Chamonix Le Pass se dostanete do oblastí: Brévent/Flégère, Domaine de Balme, Les Grands Montets (mimo druhý úsek kabinové lanovky Lognan-Les Grands Montets) Les Planards, Le Savoy a La Vormaine. S dražším skipassem Mont Blanc Unlimited se projedete také na druhém úseku kabinové lanovky Lognan-Les Grands Montets, lanovku Aiguille du Midi, zubačkou tramway du Mont Blanc a nasednout můžete i na vlak Montenvers z údolí Vallée Blanche. O co složitější dělení skipassů, o to jednoduší dělení sezón: hlavní sezóna tu probíhá od 23. prosince do 6. dubna. Chamonix Le Pass na tři dny: Dospělí : 145,5 eura (3717 Kč)

: 145,5 eura (3717 Kč) Děti od 5 do 14 let : 123,7 eura (3160 Kč)

: 123,7 eura (3160 Kč) Senioři 65 až 79 let : 123,7 eura (3160 Kč)

: 123,7 eura (3160 Kč) Rodina 2+2: 451,1 eura (11 522 Kč) Mount Blanc Unlimited na tři dny: Dospělí : 184,5 eura (4713 Kč)

: 184,5 eura (4713 Kč) Děti od 5 do 14 let : 156,8 eura (4005 Kč)

: 156,8 eura (4005 Kč) Senioři 65 a starší : 156,8 eura (4005 Kč)

: 156,8 eura (4005 Kč) Rodina 2+2: 571,9 eura (14 607 Kč) Portes du Soleil, lyžařská oblast na hranicích Francie a Švýcarska, propojuje celkem dvanáct rezortů. Ty dohromady nabízí zhruba 650 kilometrů sjezdovek – všude lze přitom využít jeden skipass. Ceny skipassů platí po celou zimu. Cena třídenních skipassů: Dospělí : 141 eur (3602 Kč)

: 141 eur (3602 Kč) Děti od 5 do 15 let : 106 eur (2708 Kč)

: 106 eur (2708 Kč) Junioři od 16 do 19 let : 127 eur (3244 Kč)

: 127 eur (3244 Kč) Senioři od 65 let: 127 eur (3244 Kč) Trois Vallées neboli Tři údolí v Savojských Alpách představují se 600 kilometry sjezdovek jednu z nejrozsáhlejších lyžařských oblastí na světě. Na jeden skipass si lze zalyžovat ve čtyřech střediscích: Val Thorens, Les Menuires, Chourchvel a Méribel-Mottaret. Hlavní sezóna je zde od 23. prosince do 13. dubna. Děti mladší pěti let a senioři nad pětasedmdesát let platí za jednodenní skipass 23,5 eura (601 korun). Cena třídenních skipassů: Dospělí : 180 eur (4598 Kč)

: 180 eur (4598 Kč) Děti od 5 do 13 let : 144 eur (3678 Kč)

: 144 eur (3678 Kč) Senioři 65 až 75 let: 162 eur (4138 Kč) Středisko v Savojských Alpách nabízí zhruba 248 kilometrů sjezdovek. Hlavní sezóna trvá podobně jako v dalších francouzských lyžařských oblastech přes celou zimu, konkrétně od 23. prosince do 6. dubna. Cena třídenních skipassů: Dospělí : 148 eur (3780 Kč)

: 148 eur (3780 Kč) Děti od 5 do 12 let : 119 eur (3040 Kč)

: 119 eur (3040 Kč) Studenti od 13 do 25 let : 141 eur (3602 Kč)

: 141 eur (3602 Kč) Senioři 65 až 71 let: 127 eur (3244 Kč) Tip: V ceníku Alpe d’Huez najdete také kategorii Grande Senior od 72 let. Třídenní skipass pro tuto kategorii vyjde na 46 eur (1175 Kč). V lyžařské oblasti Les Deux Alpes najdou lyžaři zhruba 220 kilometrů sjezdovek. Hlavní sezóna zde trvá od 23. prosince do 28. dubna. Děti do pěti let a senioři nad 71 let mají vleky zdarma. Dospělí : 150 eur (3831 Kč)

: 150 eur (3831 Kč) Děti od 5 do 12 let : 120 eur (3065 Kč)

: 120 eur (3065 Kč) Senioři 65 až 71 let: 138 eur (3525 Kč)

Kolik za nocleh?

Co do rozlohy jsou evropské skiareály mnohonásobně větší než střediska v Česku. Často zaštiťují několik rezortů, mezi kterými lze přejíždět autem či skibusem. O mnoho širší jsou tedy i možnosti ubytování. Pro náš přehled jsme se snažili najít vždy nejlevnější variantu v dojezdové vzdálenosti do desíti kilometrů alespoň k jednomu ze středisek dané lyžařské oblasti. Konkrétně jsme se podívali na ceny dvoulůžkových pokojů a pokojů pro rodinu se dvěma dětmi ve věku osm a deset let.

Rakousko Nassfeld-Hermagor : 2lůžkový pokoj 1495 Kč/noc, rodinný pokoj za 2721 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1495 Kč/noc, rodinný pokoj za 2721 Kč/noc Zillertal-Hintertux : 2lůžkový pokoj 1175 Kč/noc, rodinný pokoj za 3191 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1175 Kč/noc, rodinný pokoj za 3191 Kč/noc Zell am See – Kaprun : 2lůžkový pokoj 498 Kč/noc, rodinný pokoj za 2794 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 498 Kč/noc, rodinný pokoj za 2794 Kč/noc Wilder Kaiser-Brixental : 2lůžkový pokoj 1768 Kč/noc, rodinný pokoj za 2768 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1768 Kč/noc, rodinný pokoj za 2768 Kč/noc Dachstein West: 2lůžkový pokoj 2044 Kč/noc, rodinný pokoj za 4331 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Abtenau/Karkogel) Itálie Livigno : 2lůžkový pokoj 1491 Kč/noc, rodinný pokoj za 2044 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1491 Kč/noc, rodinný pokoj za 2044 Kč/noc Val di Fiemme : 2lůžkový pokoj 1661 Kč/noc, rodinný pokoj za 2811 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Alpe de Cermis)

: 2lůžkový pokoj 1661 Kč/noc, rodinný pokoj za 2811 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Alpe de Cermis) Arabba-Marmolada : 2lůžkový pokoj 1567 Kč/noc, rodinný pokoj za 2369 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Passo Role)

: 2lůžkový pokoj 1567 Kč/noc, rodinný pokoj za 2369 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Passo Role) Paganella : 2lůžkový pokoj 1150 Kč/noc, rodinný pokoj za 2233 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1150 Kč/noc, rodinný pokoj za 2233 Kč/noc Aprica: 2lůžkový pokoj 1354 Kč, rodinný pokoj za 3194 Kč/noc Francie Chamonix-Mont Blanc : 2lůžkový pokoj 2108 Kč/noc, rodinný pokoj za 2832 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 2108 Kč/noc, rodinný pokoj za 2832 Kč/noc Portes du Soleil : 2lůžkový pokoj 1580 Kč/noc, rodinný pokoj za 1678 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Avoriaz 1800 Portes du Soleil)

: 2lůžkový pokoj 1580 Kč/noc, rodinný pokoj za 1678 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 km od lyžařského areálu Avoriaz 1800 Portes du Soleil) Alpe d'Huez : 2lůžkový pokoj 1112 Kč/noc, rodinný pokoj za 1956 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1112 Kč/noc, rodinný pokoj za 1956 Kč/noc Les 2 Alpes : 2lůžkový pokoj 1022 Kč/noc, rodinný pokoj za 1789 Kč/noc

: 2lůžkový pokoj 1022 Kč/noc, rodinný pokoj za 1789 Kč/noc Trois Vallées: 2lůžkový pokoj 1427 Kč/noc, rodinný pokoj za 2108 Kč/noc (ceny platí pro vzdálenost do 10 kilometrů od lyžařského areálu Chourchevel) Zdroj: srovnávač cen hotelů Trivago.cz

V praxi se samozřejmě můžou ceny lišit v závislosti na termínu (my jsme si vybrali první týden v únoru), obsazenosti daného ubytování a samozřejmě vašich preferencí. Volné pokoje lze vyhledávat například na portálu Booking.com. Ubytování tady můžete hledat podle řady kritérií: vybavení, hodnocení ostatních či dalších služeb, bez kterých se na dovolené neobejdete. Jak na to, se dozvíte zde.

Propojeno! Pojistit, nebo nepojistit? Pokud si nejste jistí, jestli cestovní pojistku sjednat, nebo se spolehnout na evropskou průkazku, možná poradí náš článek. Stačí v zahraničí kartička pojištěnce?

Cestovní pojištění, nebo EHIC?

Při lyžování samozřejmě může snadno dojít k úrazu, který si vyžádá lékařské ošetření. To lze v zahraničí řešit dvěma způsoby: buď se spolehnete na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nebo si sjednáte komerční pojistku. V prvním případě si vystačíte s modrou kartičkou pojištěnce, kterou jste dostali od zdravotní pojišťovny. Každý kdo si v Česku platí povinné zdravotní pojištění, má totiž nárok na bezplatné ošetření i v zemích Evropské unie. Nárok se ovšem nevztahuje na všechny lékaře a nemocnice – platí pouze ve veřejných a státních zdravotnických zařízeních. Kromě toho je potřeba počítat i s případnou spoluúčastí, samozřejmě pokud se v dané zemi vyžaduje. Za co a kolik se platí v Rakousku, Itálii nebo Francii, napoví starší článek.

S cestovní pojistkou se naproti tomu můžete vydat do veřejných i soukromých zdravotnických zařízení, hradit nebudete ani spoluúčast. Výhodou cestovního pojištění může být i to, že krom ošetření a hospitalizace máte nárok také na převoz do Česka. Nadto se lze v rámci cestovního pojištění připojistit i pro případ úrazu nebo odpovědnosti za škodu. Poslední připojištění se může hodit ve chvíli, kdy srážku na sjezdovce zaviníte vy.

Do latě! Srovnání cestovního pojištění Srovnáme cestovní pojištění, aby skákalo, jak budete pískat. A když budete chtít, můžete si ho u nás i obejdnat. Stačí říct, jakým způsobem byste ho nejraději kupovali: chcete ho objednat přes počítač, s přítelem na telefonu, nebo si pro něj chcete dojít osobně. Online Call Centrum Osobně Chci také ušetřit

Ceny cestovního pojištění se samozřejmě liší v závislosti na rozsahu pojistného krytí – zda pojistka kryje pouze léčebné výlohy a hospitalizaci nebo i další připojištění. Kolik za pojištění zaplatíte, ovlivní i pojistné limity – do jaké částky za vás pojišťovna léčebné výlohy uhradí. Pamatujete, že pokud bude vaše zranění vážné a vyžádá si operaci, delší hospitalizaci nebo převoz do Česka, může se konečná suma šplhat až k několika milionům. Ne vždycky se proto vyplatí na cestovním pojištění šetřit.

Kolik za cestu

Při cestách do zahraničí se nevyhnete ani platbám za mýtné nebo dálniční známku. Pokud se vydáte do Rakouska, pravděpodobně si vystačíte s desetidenní dálniční známkou, která přijde na devět eur (230 korun). Jestliže vaše cesta povede přes Německo, můžete být prozatím v klidu – dálniční poplatky chtějí Němci vybírat až od roku 2019. Krom toho se v Rakousku platí také za průjezd některých tunelů a mostů – seznam najdete zde.

V Itálii se obejdete bez dálniční známky, počítejte ale s placením mýtného – konkrétní částky závisí na délce projetého úseku. Mýtné se zde hradí v takzvaných mýtných bránách. Stejným způsobem jsou dálnice zpoplatněné i ve Francii.