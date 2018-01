Zimní dovolená. Na kolik vyjde lyžovačka u nás a na Slovensku?

Ve Vysokých Tatrách si lyžaři zajezdí ve třech střediscích: Tatranské Lomnici, Starém Smokovci a Štrbském Plese. Celkem je zde k dispozici 24 kilometrů sjezdovek. Ve všech třech střediscích platí stejný skipass. Hlavní sezóna zde probíhá celou zimu – od 26. prosince do 3. dubna. Cena skipassu se odvíjí od způsobu nákupu – pokud si permici pořídáte online v e-shopu GOPASS nejméně tři dny předem, můžete oproti ceně na pokladně ušetřit až 40 eur. K tomu je ovšem potřeba ještě GOPASS karta, na kterou se vám skipass nahraje. Plastová kartička přijde na 50 korun a lze ji pořídit i v Česku – konkrétně zde. Poté, co si kartu online objednáte, měla by do čtrnácti dní dorazit poštou. Vícedenní skipassy zde nabízí maximálně na šest dní – kdo chce lyžovat sedm, musí si ještě jeden den přikoupit. Děti do šesti let za jízdné neplatí.

Skipass 7 dní na pokladně:

Dospělí : 199 eur (5125 Kč) + 39 eur (1005 Kč)

: 199 eur (5125 Kč) + 39 eur (1005 Kč) Děti od 6 do 12 let : 139 eur (3580 Kč) + 27 eur (696 Kč)

: 139 eur (3580 Kč) + 27 eur (696 Kč) Junioři od 12 do 18 let: 159 eur (4095 Kč) + 31 eur (799 Kč)

Skipass na 7 dní online:

Dospělí : 156 eur (4017 Kč) + 31 eur (799 Kč)

: 156 eur (4017 Kč) + 31 eur (799 Kč) Děti od 6 do 12 let : 139 eur (3580 Kč) + 22 eur (567 Kč)

: 139 eur (3580 Kč) + 22 eur (567 Kč) Junioři od 12 do 18 let: 109 eur (2807 Kč) + 25 eur (644 Kč)

Tip: Kartu GOPASS lze využít i při nákupu zlevněné permanentky v Česku, konkrétně ve Špindlerově mlýně.