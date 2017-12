Volební speciál: Prezidentská kalkulačka

V posledních třech týdnech jsme publikovali odpovědi kandidátů na post prezidenta, které jsme od nich dostali v rámci našeho předvolebního dotazníku. Přinášeli jsme je v pořadí, jak k nám do redakce dorazily. Jen u současné hlavy státu jsme přes veškeré úsilí nepochodili, takže jste se museli obejít bez Miloše Zemana.

Stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny jsme se rozhodli podle názorů, které uchazeči o Hrad zastávají, sestavit volební kalkulačku. Ta by vám měla poradit, jak velkou názorovou shodu s nimi máte v otázkách, které považujeme za důležité.

Dobrý pomocník, ale vlastní hlava je vlastní hlava

Nejen kvůli absenci jednoho z nejvážnějších kandidátů musíme zopakovat, že volební kalkulačka by měla být jen zajímavou pomůckou. Rozhodně ne klíčovým vodítkem, podle kterého budete volit. Máte přece svoji hlavu! Podobný nástroj totiž musí z podstaty hodně zjednodušovat, ostatně i my jsme při přípravě té naší narazili na případy, které se dají jen těžko zařadit do jedné ze tří škatulek ANO/NE/NEVÍM.

Ukázkovým příkladem je třeba odpověď Marka Hilšera, který v našem dotazníku k otázce, zda by jako prezident pověřil sestavením vlády politika, který by neměl ve Sněmovně zaručenou většinu, odpověděl: „NE. Pověřil bych toho, kdo by měl největší šanci sestavit většinovou vládu. Pověřovat někoho, kdo nemá většinu, nedává logiku.“ Aktuální vyjednávání o sestavení vlády však ukazuje, že ani ten, kdo má největší šanci zajistit si ve Sněmovně potřebných 101 hlasů, nemusí mít většinu vůbec jistou.

Dalším ukázkou toho, jak může být kalkulačka zavádějící, je otázka týkající se zákona umožňující sňatky homosexuálům. Kandidátů jsme se totiž ptali, zda by podepsali daný zákon. Odpověď Mirka Topolánka pak byla následující: „Podepsal, ale se zákonem bych vnitřně nesouhlasil. Byl jsem vždy pro to, aby páry stejného pohlaví měly v občanském zákoníku upravenou možnost po sobě dědit nebo mohly dostávat informace o svém zdravotním stavu. Nesouhlasím ale s tím, aby se jako úplná rodina uzákonilo cokoli jiného, než je tradiční koncept – máma, táta a děti, nebo abychom podporovali nové standardy.“

Po vyplnění naší kalkulačky a pročtení výsledků si proto ještě jednou nezapomeňte rozkliknout celý dotazník kandidátů, o kterých uvažujete. Kromě odpovědí ANO/NE/NEVÍM tam totiž najdete i jejich argumentaci.