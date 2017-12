Očima expertů: Koho na novou bankovku

Kdyby se v Česku vydávala nová bankovka, kdo by na ní měl být vyobrazený a proč?

Na konci listopadu vypsala Česká národní banka soutěž na návrh stokorunové bankovky. Autor podoby současných bankovek, malíř Oldřich Kulhánek, totiž v roce 2013 zemřel. Protože půjde o speciální edici ke stému výročí československé měny, bude na stokoruně vyobrazený první ministr financí Alois Rašín. Některá média zprávu špatně interpretovala a napsala, že nová bankovka nahradí stávající s Karlem IV. Otec vlasti ale může zůstat v klidu. „Předpokládáme, že tato bankovka bude vyrobena pouze jednorázově a v menším množství, neměla by být tedy běžně používána k platbám za zboží či služby. Postupné stahování z oběhu nebo ukončení platnosti současné bankovky 100 Kč s portrétem Karla IV. tedy ČNB skutečně neplánuje,“ vysvětlili zástupci centrální banky v tiskové zprávě.

Jako poslední se zatím do vybrané společnosti velikánů, kteří figurují na českých bankovkách, dostala Ema Destinnová. Dvoutisícikoruna se slavnou operní pěvkyní je v oběhu od prosince 1999. Od té doby jsme se ale také rozloučili s Přemyslem Otakarem I. a Anežkou Českou, kteří byli na bankovkách nízké nominální hodnoty dvacet a padesát korun.

V naší pravidelné anketě Očima expertů jsme se tentokrát zeptali ekonomů, analytiků, politiků a ekonomických žurnalistů na to, koho by rádi viděli na nové české bankovce, pokud by se vydávala…

Miroslav Singer

bývalý guvernér ČNB, hlavní ekonom Generali CEE

Já si myslím, že Kulhánkovy bankovky jsou tak krásně a představují tak ucelenou sérii, že novou bankovku je vhodné vydávat jen jako úplně mimořádný sběratelský kousek. Rašín je v tomto super a nic dalšího už bych nevydával, aby to význam právě této série nedevalvovalo.

Ale když už by někdo přece jen najít musel, dovolím si připomenout osvědčený novodobý princip pro osobnosti na platidlech: Jen mrtvé!

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Jára Cimrman. Aspoň bychom konečně viděli, jak vypadá.









Tomáš Prouza

ekonom, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti

Rád bych viděl tři nové bankovky. Na první by měl být Václav Havel, už jen proto, abychom nezapomněli na Čecha, kterého uznával a za kterým do Prahy jezdil celý svět – a abychom si pamatovali, že „život v pravdě“ není jen sousloví z učebnic. Na druhé by měla být Milada Horáková, abychom tak rychle nezapomínali, jak zrůdný režim nám ještě nedávno vládl. A na třetí bych rád viděl někoho ze statečných českých letců z Anglie, abychom si připomínali, že svoboda není zadarmo.

Miroslav Motejlek

ekonomický novinář

Kdyby to bylo jen na mně, tak bych dal na všechny bankovky Tomáše Garrigua Masaryka. Je to pro mě největší osobnost a gigant českých dějin.

Michal Horáček

textař

Měl bych dva návrhy. Jednak Jiří z Poděbrad, český král, který dokázal myslet ve velkém. A to i na celoevropskou vzájemnost. A druhý Jaroslav Heyrovský, první český nositel Nobelovy ceny.

Pavel Drahotský

ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

Gregor Johann Mendel – objevitel základních zákonů genetiky, která bude jedním z největších hybatelů našich životů v následujících desetiletích.

Karel Čapek – poprvé užil slovo robot a determinoval tak základy pro budoucí překotný rozvoj a také možnou hrozbu pramenící z nekontrolovaného vývoje.

Petr Mach

ekonom, bývalý europoslanec

Když nebude vysoká inflace, nebudeme muset vydávat v dohledné době další bankovku s vysokou nominální hodnotou, tedy 10 tisíc korun. Ani není potřeba stávající bankovky nahrazovat, jsou hezké. Líbí se mi nápad ČNB připomenout sté výročí naší měny limitovanou speciální sérií stokorun s Aloisem Rašínem. Kdyby se přece jen měla někdy zavádět nová bankovka, navrhuji na ní vyobrazit Karla Havlíčka Borovského. Je to všeobecně uznávaná osobnost českých dějin i politického myšlení, byl to vlastenec i spisovatel a také vynikající ekonom – zastánce volného obchodu, nízkých daní a neinflační měnové politiky.

Pavel Kohout

ekonom, spoluzakladatel investičního fondu Quant

Výsadu být vyobrazen na bankovce by si zasloužil Karel Čapek, jedinečný a světově nedoceněný autor, který až prorocky viděl problémy budoucnosti. Anebo Tomáš Baťa, podnikatel světového formátu, který nebral od státu dotace, ale naopak v rámci svých politických funkcí přispíval veřejnosti více penězi, než činila jeho povinnost. Jaký rozdíl proti dnešku, že. Ale stejně si myslím, že na případné nové bankovce by si zasloužili portrét Jan Kubiš a Jozef Gabčík pro svoji neuvěřitelnou odvahu. A že byl Gabčík Slovák, by snad nemuselo nikomu vadit.