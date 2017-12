10 slov roku

Neologismy, fráze a slangové výrazy, které na mě letos vyskočily při hledání dobrého čtení pro náš finmagový newsletter.

Nocoiner

Nocoineři si zaslouží být první aspoň tady, protože jinak letošek projeli. Zpovzdálí se dívali na to, jak od ledna do prosince vzrostla celková hodnota kryptoměn z 19 miliard dolarů na 600, aniž sami vlastnili tisícinku bitcoinu nebo setinku etherea. Některým v nákupu zabránila lenost, jiným strach z bubliny, dalším filozofické a ekologické výhrady. Ti poslední mají právo být nejnaštvanější: nejenom, že na divoké jízdě nevydělali, ale ještě jim začudila jejich vzduch tunami zplodin. A ty v něm zůstanou, i kdyby nový rok srazil kurzy dolů a nocoinery nakonec pasoval na vítěze.

(objeveno na Urban Dictionary)

Döstädning

Dánové loni kolonizovali životní styly bohatých zápaďáků svým ideálem životní pohody zvaným hygge. Švédové si to nenechali líbit, letos srovnali buzzwordem lagom, „dlouhodobým nastavením do ‚tak akorát‘ stavu“, a těsně před koncem roku zvýšili na dva jedna. Už nestačí mít ve věcech pořádek – nutné je mít v nich takový pořádek, že byste mohli z fleku umřít. Proces, který k tomu vede, se jmenuje döstädning. Česky prostě úklid před smrtí, ale švédsky zní všechno líp.

(objeveno v Time)

Alt-centristé

Radikální bojovníci proti všemu radikálnímu. Stoupenci dogmatu, že pravda je vždycky někde uprostřed.

(objeveno kdesi na Facebooku)

Kyriarchát

Tímhle termínem Elisabeth Schüsslerová Fiorenzová popsala už před čtvrt stoletím společenské uspořádání, ve kterém je každý v některém ohledu privilegovaný a v některém znevýhodněný. Slovem roku je pro mě proto, že jsem v maličké sociální bublině pokrokových lidí zažil absurdní množství hádek o to, jestli má mladý pohledný gay horší společenské postavení než starší cis žena, a kdo z nich má přednostní právo kritizovat patriarchát.

(objeveno, nepřekvapivě, v jakési facebookové přestřelce; definice na Wikipedii)

Flowholik

Workholik, kterému k ukojení závislosti nestačí jen pracovat, ale potřebuje být do práce vyloženě ponořený na dlouhé hodiny, jinak to není ončo.

(objeveno přes Tomáše Baránka)

Hate read

Číst knihu nebo článek s nenávistí a z nenávisti. Někdo si takhle dává v pondělí Václava Klause mladšího, jiný zas v pátek mě.

(zaslechnuto v 25. dílu Conversations with Tyler)

Obranné inovace

Když jsme u Tylera Cowena – líbí se mi, jak pojmenoval vynálezy a technologie, které jsou sice inovativní, ale nepřinášejí opravdový pokrok. Jen zabraňují neštěstí. Elektromobily, například.

(The New Tesla Is Great, But It Isn’t Progress)

Meteožal

Smutek z pohledu na vysychající krajinu. Podkategorie environmentálního žalu neboli solastalgie, žalu z toho, jak člověku mizí jeho krajina před očima.

(objeveno v rozhovoru s Hanou Librovou)

Clifi

Klimatická fikce – žánr pracující s motivem proměn klimatu. Jméno je nové, žánr starý, zařadit se do něj dá už Verneův Zmatek nad zmatek, ve kterém se „Společnost pro praktické využití severního pólu“ snaží vychýlit zemskou osu a vytěžit ložiska nerostného bohatství pod roztátou Arktidou.

(objeveno v Ádvojce)

Oflusné

Googlem doposud nezachycené synonymum fackovného, což taky není právě nejužívanější výraz. Obě slova označují prémie pro zaměstnance, kteří od lidí schytávají flusance a facky.

(objeveno na Facebooku)

Mimo první desítku

Stashing – když tajíte partnera před přáteli a rodinou a naopak. Culturewashing – když si kontroverzní firmy čistí značky sponzoringem kultury (jako Agrofert, Arcelor Mittal a ČEZ na Colors of Ostrava). Sprezzatura – „nastudovaný nezájem a dobře nacvičená přirozenost“. The Stack – hladové monstrum, které se vám vynoří před očima, když přestanete počítače, servery, kabely mezi nimi, doly surovin na jejich výrobu a elektrárny zásobující to všechno energií vnímat jako nezávislé předměty a začnete je považovat za celek.