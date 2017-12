Prezidentský dotazník: Miloš Zeman

Pro srovnání a pro představu a místy i pro pobavení, protože svět se za těch pět let nezapomněl točit, přinášíme odpovědi Miloše Zemana na naše pět let staré předvolební dotazníky. Tehdy si do nás – nebo třeba od televizních debat s protikandidáty – ještě takový distanc nedržel...

Podpořil byste zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

V případě, že by byla konjunktura, bych podpořil zákon o přebytkovém státním rozpočtu. V případě, že by byla krize, bych podpořil zákon o deficitním státním rozpočtu, pokud by se tento deficit vynaložil na investice, a nikoliv na spotřebu. Zákon o vyrovnaném státním rozpočtu pokládám za nerozumný, protože je to totéž, jako radit řidiči, který jede po klikaté silnici, aby držel volant rovně.

Jaký je váš názor na církevní restituce?

Můj osobní názor je negativní, ale protože jsem demokrat, přál bych si, aby o tomto důležitém zákonu rozhodovali občané v referendu. O důležitých zákonech již občané rozhodují referendem ve Švýcarsku a nevšiml jsem si, že by Švýcarsko bylo zaostalá země.

Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

Rozhodně ne, stejně tak nejsem pro zápisné, což je jen synonymum školného. Zato jsem až pro extrémně vysoké penalizační poplatky za nesložení zkoušky, opakování semestru nebo prodlužování délky studia, protože z vysokých škol musíme vymýtit blbce, kteří nejsou schopni vysokoškolského studia, nezávisle na tom, zda pocházejí z chudých nebo bohatých rodin.

Měly by mít děti možnost spořit v rámci povinných sociálních odvodů na důchod svých rodičů?

Myslím si, že to není rozumný nápad, protože do rukou dětí nemůžeme vložit rozhodování, které je plně v kompetenci státu. Stát by se tím vlastně zbavil odpovědnosti za zabezpečení stáří svých starších občanů.

Jste pro zavedení majetkové odpovědnosti úředníků?

Samozřejmě že ano.

Jste pro zákonné omezení horní hranice RPSN u půjček? Pokud ano, v jaké výši?

Myslím si, že horní hranice by měla být v zásadě stejná, jako jsou úrokové sazby, které poskytují komerční banky.

Jste pro zavedení účelovosti u stavebního spoření?

Zcela určitě ano. Dnes je stavební spoření věnováno z velké části na dovolenou v zahraničí.

Jste pro legalizaci a zdanění prostituce?

Ano, i když vím, že jsou námitky, že se tím stát stává pasákem, ale protože prostituci nelze vymýtit, bylo by toto lepší než současný stav, aby alespoň zdanění prostituce přinášelo do státního rozpočtu určité prostředky, a aby prostitutky podstupovaly pravidelné lékařské prohlídky.

Pro doplnění dodávám, že jsem v životě neměl sex s prostitutkou, protože chlap, který potřebuje prostitutky, není chlap.

Je vám bližší Václav Klaus, nebo Václav Havel?

Obou dvou si vážím jako výrazných osobností. Kéž by jich bylo více.

Kdo byl podle vás nejlepším polistopadovým premiérem?

Já.

Kdo má u vás doma pod palcem rodinné finance? Víte, kolik za měsíc průměrně utratíte?

Domácí finance má pod palcem moje žena.

Jak si spoříte na stáří?

Vzhledem k tomu, že jsem vydělal několik milionů korun z honorářů za své knížky, tak se necítím finančně nesoběstačný. Kromě toho tyto prostředky postupně rozpouštím na vzdělání své dcery a žiji ze čtrnácti tisíc starobního důchodu, který mi zcela stačí.

Vstoupíte do druhého pilíře penzijního systému?

Rozhodně ne, doufám, že druhý pilíř nebude schválen.

Kolik maximálně plánujete utratit za předvolební kampaň a z čeho náklady pokryjete?

Můj tým se snaží nejen získat peníze od sponzorů, ale tyto peníze také utratit, takže kdyby těchto peněz bylo neúměrné množství, obávám se, že všechny zatáčky na českých silnicích by byly oblepené mými billboardy. Nicméně za jádro své kampaně pokládám za prvé dopis všem domácnostem České republiky, kde na dvou stránkách uvádím svůj životní příběh, za druhé návštěvu čtrnácti krajských měst, kde se mě každý, kdo bude chtít, může na cokoliv zeptat, a za třetí – možná především – televizní, případně rozhlasové diskuze se svými protikandidáty.