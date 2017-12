Prezidentský dotazník: Jiří Hynek

Šestapadesátiletý manažer Jiří Hynek je oficiálním kandidátem Realistické strany, kde zároveň působí jako tajemník. V nedávných volbách do Poslanecké sněmovny byl lídrem kandidátky v Ústeckém kraji. Realisté ale celkově získali jen 0,71 procenta hlasů.

Do boje o Hrad vyslalo Jiřího Hynka ještě před říjnovými parlamentními volbami svým podpisem 29 poslanců pěti různých politických stran, především ze sněmovního branného výboru. Předvolební průzkumy ani bookmakeři sázkových kanceláří – kurz na jeho celkové vítězství se pohybuje kolem 140 ku jedné – mu ale příliš velké šance nedávají.

Anketa Už víte, koho budete volit v prvním kole? Ano Mám favority, ještě počkám Zatím jenom vím, koho volit nebudu První kolo vynechám Možná vůbec nepůjdu Nevolím

Zbrojař na Hradě?

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vystudoval Jiří Hynek matematickou informatiku, teoretickou kybernetiku a teorii systémů. Profesní kariéru začínal v technických oborech. Po revoluci působil v řadě manažerských pozic. Například jako generální ředitel Karlovarského porcelánu, předseda představenstva Pragy nebo ředitel státního podniku VOP-026 Šternberk. Postupem času se stále víc profiloval v oblasti obrany a bezpečnosti.

Od roku 2011 je prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Zároveň působí jako vedoucí české delegace Industrial Advisory Group v NATO a člen rady Ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace.

Přečtěte si, jak Jiří Hynek odpovídal v dotazníku, který jsme rozeslali všem devíti prezidentským kandidátům.

Byl byste pro návrat k nepřímé volbě prezidenta?

NE. V době, kdy se o tom rozhodovalo, jsem sice nebyl příznivcem změny k přímé volbě, ale ke změně došlo demokratickým způsobem, systém funguje a je mi proti srsti to opět měnit. Občané České republiky jsou dostatečně kompetentní, aby si zvolili dobrého prezidenta. Kdybych si to nemyslel, tak bych nekandidoval. Navíc ve společnosti jsou důležitější úkoly, kterými je potřeba se zabývat, než řešit návrat k nepřímé volbě.

Byl byste pro omezení institutu prezidentské milosti?

ANO, ale ne nutně. Prezident by měl mít možnost udělovat milost až po vynesení pravomocného rozsudku. Avšak není nezbytné vše řídit zákonem. Stačí, když se tato zvyklost zavede do života a budoucí prezidenti ji budou dodržovat. Já bych se takovým zvykem řídil.

Má o složení rady ČNB rozhodovat jen prezident? Občas se soudí, že by bylo lepší, kdyby potřeboval ještě posvěcení parlamentu nebo vlády…

ANO. Dobrý prezident bude složení rady ČNB konzultovat s odbornou veřejností. Jestliže si lidé zvolí dobrého prezidenta, pak není nutno měnit stávající pravidla. Nechat si vše potvrzovat Parlamentem nebo vládou považuji za čirý alibismus.

Pověřil byste sestavením vlády politika, který by neměl ve Sněmovně zaručenou většinu?

ANO. Prezident by měl pověřit vítěznou stranu, ta si pak musí zajistit, aby její vláda získala důvěru. Když to nezvládne, pak je na řadě druhý v pořadí. Určitě bych se ale nechal informovat, jakým způsobem hodlá ten, kdo sestavuje vládu, získat důvěru ve Sněmovně.

Souhlasil byste s možností vyhlásit celostátní referendum na základě petice?

ANO, avšak pouze za předpokladu, že by tento postup upravoval zákon.

Souhlasili byste s možností odvolat prezidenta v referendu?

NEVÍM. Dosud jsem se touto myšlenkou nezabýval. Vzhledem k tomu, že je prezident volen občany v přímé volbě, tak by dávalo smysl, aby ho v určitých případech mohli občané také odvolat. Ale připadá mi zatím zbytečné tuto problematikou řešit, jsou důležitější věci.

Jste pro setrvání Česka v Evropské unii?

ANO, ale pouze za předpokladu, že se Evropská unie začne měnit z úřednické diktatury ve společenství suverénních a rovnoprávných států.

Měli bychom se snažit přijmout co nejrychleji euro?

NE. V žádném případě. Přijetí eura při stávajícím fungování eurozóny se rovná skoku ze skály. České republice by to přineslo jen zpomalení, ne-li zastavení reálného bohatnutí našich občanů. Sebralo by nám to možnost upravovat měnovou politiku na míru naší ekonomice a také by to naší zemi sebralo spoustu miliard, které bychom museli věnovat zadluženým zemím, jako je Řecko nebo Itálie. To by bylo krajně nezodpovědné a prezident, v jehož zájmu je blahobyt našich občanů, by něco takového nikdy nedopustil. A přesně takovým prezidentem hodlám být.

Podpořil byste zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku?

ANO. Politické sankce za anexi Krymu dávají smysl, hospodářské jsou pouhým marketingovým tahem neschopných politiků. Navíc nemají žádný reálný dopad na Rusko, ale poškozují naše vlastní podnikatele.

Máme trvat na dodržování lidských práv v jiných zemích, i když by to mohlo ohrozit náš vzájemný obchod?

NE. Pod pláštíkem exportu lidských práv západní svět již rozvrátil několik zemí, čímž ublížil jejich obyvatelům. Jsem pro to, aby se tato politika změnila. Snažme se o co největší rozvoj vzájemných vztahů, které jsou nejvíce rozvíjeny vzájemným obchodem. Chovejme se tak, abychom se řídili našimi národními zájmy, přesně tak to dělají i naši západní sousedé.

Bojíte se islamizace Evropy?

ANO. Jelikož dlouhá léta působím v oblasti bezpečnosti, mám k tomu oprávněné důvody.

Mělo by se Česko snažit co nejvíc omezit jadernou energetiku?

NE. Jaderná energetika je pro nás v současnosti jediným možným řešením, jak zajistit naší energetickou soběstačnost, a tím i bezpečnost. Tak proč bychom měli omezovat jadernou energetiku?

Podepsal byste zákon umožňující sňatky homosexuálů?

ANO, kdyby ho poslanecká sněmovna přijala, tak bych ho podepsal. Ale nepovažuji to za klíčový zákon, který by nás někam posouval.

Podepsal byste zákon zakazující fyzické tresty dětí?

NE. Zákon zakazující fyzické tresty nezabrání týrání dětí, které je již nyní trestné. Takový zákon je zbytečný a doufám, že ho Poslanecká sněmovna nebude přijímat.

Jste věřící?

ANO. Věřím, ale náboženství nepraktikuji.