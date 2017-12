Prezidentský dotazník: Mirek Topolánek

Do boje o post prezidenta se jednašedesátiletý Mirek Topolánek přihlásil na poslední chvíli. Donutilo ho k tomu prý spojenectví Miloše Zemana a Andreje Babiše. Ti si podle bývalého předsedy ODS nepočínají ústavně. Potřebnou podporu deseti senátorů se mu podařilo bleskově zajistit, takže figuruje mezi devíti kandidáty, mezi kterými budou voliči 12. a 13. ledna vybírat. Podle dosavadních předvolebních průzkumů by se v prvním kole prezidentského klání mohl s Jiřím Drahošem a Michalem Horáčkem utkat o druhé „postupové“ místo. Sázkové kanceláře na jeho celkový triumf ve volbách vypisují kurz v rozmezí od osmi do devíti a půl ku jedné.

Valach s gulami

Do Občanské demokratické strany vstoupil rodák ze Vsetína v roce 1994. O dva roky později byl zvolen do Senátu a za dalších šest let už střídal v čele ODS zakladatele Václava Klause. V roce 2006 dovedl občanské demokraty k vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny se ziskem přesahujícím 35 procent hlasů. Vládní koalici s KDU-ČSL a Zelenými ale nakonec sestavil až na druhý pokus, ke získání podpory získal hlasy přeběhlíků. V březnu 2009 byla Topolánkově vládě ve Sněmovně vyslovena nedůvěra. O půl roku později šéf ODS rezignoval na svůj poslanecký mandát, stranu chtěl však vést do dalších voleb. Na post volebního lídra i předsedy ODS ale nakonec rezignoval v dubnu 2010 po kontroverzním rozhovoru pro časopis LUI. Pro mnoho voličů je dnes nepřijatelný kvůli vazbám na lobbistu Marka Dalíka, toho času ve výkonu trestu.

Po odchodu z vysoké politiky působil Topolánek v oblasti energetiky. Byl například předsedou Teplárenského sdružení ČR, šéfem dozorčí rady Elektráren Opatovice a ředitel slovenského podniku Eustream, který spadá do koncernu EPH Daniela Křetínského.

Přečtěte si, jak Mirek Topolánek odpovídal v prezidentském dotazníku, a rozhodněte, jestli si zaslouží ve vysoké politice druhou šanci.

Byl byste pro návrat k nepřímé volbě prezidenta?

NE. Byl jsem sice proti přímé volbě, ale je nesmysl měnit každou chvíli Ústavu. A lidé si už na přímou volbu zvykli.

Byl byste pro omezení institutu prezidentské milosti?

NE. Nepovažuji to za nutné. Jde o výlučnou pravomoc prezidenta; sám si umím představit milost jen z vážných zdravotních nebo humanitárních důvodů.

Má o složení rady ČNB rozhodovat jen prezident? Občas se soudí, že by bylo lepší, kdyby potřeboval ještě posvěcení parlamentu nebo vlády…

ANO. Myslím, že není potřeba změn. Přes všechny mediální i odborné útoky ponechali bývalí prezidenti ČNB její zásadní roli a snažili se o to, aby v bankovní radě byly pohledy vyvážené, pokud se týká měnové, inflační politiky a celkové makroekonomické stability státu. V tomto duchu bych pokračoval i já.

Pověřil byste sestavením vlády politika, který by neměl ve Sněmovně zaručenou většinu?

ANO. Pověřil bych Andreje Babiše jako předsedu vítězné strany, ale současně mu jasně řekl, že v případě, že by nešlo o většinovou vládu bez podpory extremistů a řízenou někým jiným – klidně z ANO, tak by druhý pokus nedostal. Tak bych naplnil nejen dikci, ale i ducha Ústavy. V Poslanecké sněmovně přece existuje mnoho variant různých koalic. Andrej Babiš ale žádná jednání o jejich sestavní nevedl. Pokud se někdo tváří, že stačí menšinová vláda, v situaci, kdy je možná relativně sourodá většinová, tak Ústavu buď nepochopil, nebo ji znásilňuje.

Souhlasil byste s možností vyhlásit celostátní referendum na základě petice?

NE. Je to věc Parlamentu a vlády, aby pokud neumějí nějaký problém vyřešit či k němu necítí od lidí mandát, obrátily se s ním přímo na občany. Tak tomu bylo i v Británii v případě brexitu.

Souhlasili byste s možností odvolat prezidenta v referendu?

NE.

Jste pro setrvání Česka v Evropské unii?

ANO, Česká republika nyní nemá žádnou geopolitickou alternativu ke členství v EU. Nelíbí se mi však neschopnost EU řešit některá důležitá témata. Jednoznačně odmítám povinné migrační kvóty, zavedení eura a placení cizích dluhů.

Měli bychom se snažit přijmout co nejrychleji euro?

Určitě NE. Prezident ale nemá v tomto směru žádnou pravomoc. Rozhoduje výlučně vláda. V obecné poloze si myslím, že zavedení eura by v naší zemi mělo řadu zásadních negativních dopadů, zejména na peněženky lidí, a já se je během kampaně pokusím občanům vysvětlit. Nemáme žádný specificky český příběh, proč euro ano, a jsme na tom podobně jako Švédové (a ti rozhodně nejsou euroskeptici), kteří splňují podmínky, nemají žádnou výjimku, a přesto euro nezavádějí.

Podpořil byste zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku?

NE. Sankce byly zavedeny z jasných politických (nikoli ekonomických důvodů), a dokud na jejich zrušení nebude mezinárodní shoda, Česko by nemělo dávat Rusku bianco šek.

Máme trvat na dodržování lidských práv v jiných zemích, i když by to mohlo ohrozit náš vzájemný obchod?

ANO. Kromě toho zásadový a čitelný postoj v otázce lidských práv byznys neohrožuje. Země, které mají v tomto ohledu například vůči Číně tvrdé postoje, si zároveň vedou na čínském trhu velmi dobře.

Bojíte se islamizace Evropy?

Pochopitelně ANO. S migranty z muslimských zemí často přichází nejen jejich náboženství, ale i politický islám, který je víc ideologií, než vírou, a představuje podobnou hrozbu jako nacismus nebo komunismus. Hrozí totiž uplatňování dualismu v právu. Naše právo je založeno na rovnosti, šaría je založena zásadně na nerovnosti.

Mělo by se Česko snažit co nejvíc omezit jadernou energetiku?

NE. Jde o čistý, bezemisní zdroj. Česko by se mělo naopak v Evropské unii snažit prosadit zrušení systému restrikcí a dotací, jež prosadili zelení lobbisté a které činí jadernou energetiku v Evropě prakticky obtížně konkurenceschopnou. Přitom samotná výroba energie z jádra je laciná.

Podepsal byste zákon umožňující sňatky homosexuálů?

ANO. Podepsal, ale se zákonem bych vnitřně nesouhlasil. Byl jsem vždy pro to, aby páry stejného pohlaví měly v občanském zákoníku upravenou možnost po sobě dědit nebo mohly dostávat informace o svém zdravotním stavu. Nesouhlasím ale s tím, aby se jako úplná rodina uzákonilo cokoli jiného, než je tradiční koncept – máma, táta a děti, nebo abychom podporovali nové standardy.

Podepsal byste zákon zakazující fyzické tresty dětí?

ANO. Ovšem za fyzické tresty můžou být rodiče postiženi již dnes. Nevidím důvod přijímat specializovaný zákon. Důvod k nepodepsání zákona – který by ovšem platil i bez podpisu prezidenta, bych v tom neviděl.

Jste věřící?

ANO. Římský katolík.