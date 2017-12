Prezidentský dotazník: Pavel Fischer

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Návrat do práce po rodičovské dovolené

Poradna > Právní poradna > Pracovní právo

Otázka: Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jak je to s příchodem do práce po rodičovské dovolené. Když jsem odcházela na mateřskou dovolenou, zaučovala jsem nástupkyni, byla s ní smlouva na dobu určitou, jen do... více

Spotřebitelská poradna

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Pracovní právo