Prezidentský dotazník: Petr Hannig

Do prvního kola prezidentských voleb chybí měsíc a kousek. Všem devíti kandidátům jsme rozeslali předvolební dotazník. Jejich odpovědi uveřejňujeme v pořadí, v jakém dorazily do redakce. Nejrychlejší byl Petr Hannig.

Jednasedmdesátiletý Petr Hannig vstupuje do závěrečné fáze předvolební kampaně jako největší outsider. Přinejmenším podle bookmakerů. Kurzy na jeho vítězství se v sázkových kancelářích pohybují v rozmezí od 250 do 555 ku jedné. „Jsem netypický prezidentský kandidát. Kandidát bez podpory miliardářských peněz. Kampaň si dělám naprosto sám s absencí jakéhokoli týmu. Mám tedy i netypické odpovědi. Odpovědi ze života,“ připojil Petr Hannig poznámku k vyplněnému dotazníku. Jak moc se jeho životní postoje shodují s těmi vašimi, můžete posoudit o pár řádků níže.

Tenkrát poprvé Předvolební dotazníky jsme rozesílali i před pěti lety, kdy se o nejvyšší hlavě státu poprvé rozhodovalo v přímých volbách. Vydejte se s námi nazpět časem a přečtěte si, jak tehdy uchazeči o Hrad odpovídali. Prezidentské dotazníky. Volby 2013

O post prezidenta se ucházejí bývalí politici, diplomaté, akademici, podnikatelé, zástupci zájmových sdružení, ale i lékař, textař a hudební producent. K poslední jmenované profesi se řadí jméno Petr Hannig, který pro svou kandidaturu získal podporu více než dvaceti poslanců.

Dosavadní pokusy Petra Hanniga vstoupit do vyšší politiky zatím příliš nevycházejí. V roce 2002 založil Stranu zdravého rozumu. Osmkrát kandidoval do Senátu, čtyřikrát do Poslanecké sněmovny. Pokaždé bez úspěchu.

Mnohem víc se mu dřív dařilo v populární hudbě. V šedesátých letech vedl kapelu Maximum, zlatým obdobím pro něj ale byla především osmdesátá a devadesátá léta. Tehdy jako producent pomohl prorazit ve světě šoubyznysu Lucii Bílé nebo Jakubu Smolíkovi.

A takhle se Petr Hannig vypořádal s patnácti otázkami, které jsme si připravili pro všechny prezidentské kandidáty.

Byl byste pro návrat k nepřímé volbě prezidenta?

Už od roku 2006 se Stranou zdravého rozumu prosazujeme přímou volbu a referenda.

Byl byste pro omezení institutu prezidentské milosti?

Soudy někdy soudí pouze podle litery zákona a ne podle ducha zákona. A tak semelou ve vzácných případech i zcela nevinného člověka.

Má o složení rady ČNB rozhodovat jen prezident? Občas se soudí, že by bylo lepší, kdyby potřeboval ještě posvěcení parlamentu nebo vlády?

ANO. Potvrzení vlády by bylo proti nezávislosti České národní banky. Vlády často hodnotí monetární situaci podle svých, někdy krátkozrakých hledisek. A Poslanecká sněmovna je zrcadlem vlády. Pokud nějaká kontrasignace, tak předseda Senátu, ovšem po schválení většiny Senátu.

Pověřil byste sestavením vlády politika, který by neměl ve Sněmovně zaručenou většinu?

ANO, pokud by vyhrál volby. Podívejme se na dnešní situaci. Jinak by to prostě nešlo a vedlo by to k předčasným volbám.

Souhlasil byste s možností vyhlásit celostátní referendum na základě petice?

ANO, jsem pro přímou volbu a referenda.

Souhlasil byste s možností odvolat prezidenta v referendu?

ANO, ale s dvojitým kvórem. Například kdyby prezident ve druhém kole dostal 2,5 milionu hlasů, tak by pro jeho odvolání bylo potřeba alespoň pět milionů hlasů.

Jste pro setrvání Česka v Evropské unii?

ANO. Pokud nás ale bude Evropská unie nutit přijímat migranty, aniž bychom na to mohli mít jakýkoliv vliv (novelizace Dublinu), tak jsem pro vystoupení z Evropské unie, prostřednictvím vypsání referenda.

Měli bychom se snažit přijmout co nejrychleji euro?

NE, nikdy! Euro znehodnotí důchody platy a úspory. Navíc nepřináší přidanou hodnotu. Například poslední výzkum Světového ekonomického fóra v Davosu zjistil, že nové státy Evropské unie platící eurem mají nižší konkurenceschopnost než ty, které platí svou národní měnou. V žebříčku konkurenceschopnosti zemí postoupilo Česko z 33. místa na místo 31., zatímco Slovinsko ze stejného 33. místa, které sdílelo s Českem, kleslo na místo 48., a Slovensko dokonce z místa 46. na místo 59.

Přijetí eura přináší jenom problémy. Šetří to finanční prostředky z převodů těm největším hráčům, včetně cizích firem danících jinde než u nás. Za cenu nižších nákladů největších firem, které i tak mají velké zisky, není možné uvázat Česko k povinnosti hradit nesplatitelné dluhy za Řecko a případně i další země jižního křídla Evropské unie.

Podpořil byste zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku?

ANO. Postihuje to naše podniky (například Madetu) a Ruská federace se tím stává soběstačnější, neboť ji to nutí k vlastní produkci, třeba právě v oboru potravinářství. Navíc každý ze států, které nejsou povinné sankce dodržovat, rád po velkém ruském trhu sáhne a zaplní tak místo po nás.

Máme trvat na dodržování lidských práv v jiných zemích, i když by to mohlo ohrozit náš vzájemný obchod?

Velcí hráči, například Spojené království a další, vesele s Čínou a dalšími zeměmi, na které otázka naráží, obchodují. Tak proč máme být ideově vzornými, když nám to nepřinese žádný užitek? Navíc do zemí nedodržující lidská práva nejsou zahrnuty země, kde skutečně o lidských právech a právech žen nemůže být ani řeči, jako je například Saúdská Arábie. Tyto země přitom takzvané „demokratické společenství“ z nedodržování lidských práv neobviňuje.

Bojíte se islamizace Evropy?

ANO. Nekontrolovaná migrace je zárukou islamizace Evropy. Evropa je kontinent, jehož prosperita je založena na antických, křesťanských a židovských tradicích. Tyto tradice zaručovaly, že Evropa mohla pomáhat třetímu světu, neboť její hospodářský výsledek to zaručoval. Pokud se třetí svět přestěhuje do Evropy se svými náboženskými nevraživostmi (šíité versus sunnité), tak se Evropa sama stane třetím světem.

Mělo by se Česko snažit co nejvíc omezit jadernou energetiku?

Proč by mělo? Že nám to zase někdo nařídí?

Podepsal byste zákon umožňující sňatky homosexuálů?

Rodina je hlavně společenství, které je založeno na tom, aby plodilo a vychovávalo děti. Nemám absolutně nic proti homosexuálům, ostatně jako umělec jsem jich za svého života hodně poznal a byli to velice příjemní lidé. Registrované partnerství je naprosto OK, neboť zaručuje právo na dědictví, rozhodování partnerů v nemoci atd. Neposunujme neustále Overtonovo okno. Kde se zastavíme?

Podepsal byste zákon zakazující fyzické tresty dětí?

Už teď je poznat na generaci narozené po roce 1989, že dodržování daného slova, odpovědnost, úcta k autoritám jak ve škole, či k starším v dopravních prostředcích, je pro ni něco nepodstatného, co její pozornost ani neodpoutá od displejů chytrých telefonů.

Říkalo se, že každá dobře míněná a mířená, byť pouze symbolicky provedená rána, je stokrát lepší než nekonečné napomínání. Dokud se dítě nespálí, bude sahat na plotnu, i když mu budete stokrát říkat, „pozor, spálíš se“.

Jste věřící?

ANO. Hrál jsem v kostelích kolem Ústí nad Labem už od 12 let na varhany. Takže věřící jsem už od dětství.

Zítra vám přineseme odpovědi dalšího prezidentského kandidáta Pavla Fischera.