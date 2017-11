Stárnoucí pražská konzerva na Hrad!

Zákazníkům auto nalakujeme, kteroukoliv barvou si budou přát, pokud to tedy bude černá, vystihl Henry Ford v knize Můj život a dílo sériovou výrobu Modelu T. Vypadá to, že i kandidáti na post českého prezidenta vyjeli z jedné sériové linky. Jsou si podobní jako vejce vejci – a to skoro doslova, protože půlka z nich vypadá jako vajíčko s brýlemi.

Ministerstvo vnitra i po uzávěrce kandidatur tají jména nominantů. Vycházejme tedy ze seznamu, který vyšel na iDnesu a na kterém jsou Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček (nominovaní občany), Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Mirek Topolánek (nominovaní členy Parlamentu). Desátý Vladimír Boštík předevčírem oznámil, že od kandidatury – prý ze zdravotních důvodů – odstupuje.

Menšina z menšiny

Nemusíte mít doktorát z genderových studií, abyste si všimli, že mezi nimi není žena. V Česku jsme bez kandidátky byli naposledy před devatenácti lety, v sousedním Rakousku se to naposled stalo v roce 1980. Tolik k údajně rostoucímu vlivu feminismu na naši společnost.

Není to jediná demografická zvláštnost kandidující devítky. Muži od 41 do 73 let představují podle dat ČSÚ čtvrtinu dospělé české populace. Když škrtneme mladého outsidera Marka Hilšera (lékař-aktivista nedokázal sesbírat podpisy občanů ani přesto, že svou kandidaturu ohlásil už loni), zbylým kandidátům je od 52 do 73. Reprezentují skupinu čítající 1,381 milionu českých občanů, což je méně než jedna šestina všech dospělých.

A ještě v jednom ohledu je skvadra uchazečů o Hrad nereprezentativní. Všichni na něj denně koukají, protože pracují v Praze.

Že má padesátník až sedmdesátník z podhradí řádově vyšší šanci na nominaci než kdokoliv politicky aktivní z jiné skupiny obyvatel, to o kvalitě české demokracie cosi vypovídá.

Hlavně žádnou divočinu

Můžete na tohle souzení kandidátů podle věku, pohlaví a bydliště spolu s čínskými komunisty namítnout, že je jedno, jestli je kocour černý, nebo bílý, hlavně když chytá myši. Vlastně je to pěkný příměr: ať už totiž bude příštích pět let prezidentem kdokoliv z nominantů, téměř jistě to bude symbolický kocour udržující českou chaloupku bez myší, spořádanou, tak jak ji známe.

Dokonce i Jiří Drahoš, favorit „kavárny“ a strašák Hradu, odmítá přerozdělování uprchlíků po Evropě a přijímání ekonomických migrantů, stejně jako je proti manželství gayů a leseb. Společensky progresivní nápady občas vypadnou z Michala Horáčka a Marka Hilšera, ekonomicky je ten první ale napravo level devadesátá léta a ten druhý… těžko říct kde.

Od hlavních favoritů zní unisono různé varianty nářku „Evropská unie má spoustu chyb a úředníků, ale žádnou alternativu“. Nevšiml jsem si, že by někdo z nich volal po daňové progresi, nějaké formě dluhové amnestie, diskuzi o nepodmíněném základním příjmu nebo zkrátka čemkoliv z agendy moderní levice, která má přitom podle mnoha pravicových komentátorů obří vliv na veřejné mínění.

Mezi poslední devítkou kandidátů byli více či méně progresivní dva: Jiří Dienstbier a Táňa Fischerová. Letos se hodnotový rozptyl uchazečů zúžil na názorovou dvojstranu Lidovek. Opět to dejme do kontrastu s Rakouskem: tam měli loni kandidátů jen šest, ale byl mezi nimi zelený, alt-pravičák, sociální demokrat nebo lidovec.

Vyklizení pole

Netvrdím, že prezident(ka) může (nebo dokonce má) dekretem vyhlásit novou lepší společnost, netvrdím, že by s progresivním programem vyhrál(a) a dokonce ani netvrdím, že by díky němu získal(a) můj vlastní hlas. Na sestavě nominantů připomínající borce padesát let od maturity, kteří se rozhodli nechat spolužačky-báby ve vinárně a vyrazit do ulic Starého Města lovit nové kočky na staré triky, mě jen fascinují tři věci:

Za prvé, jak výrazně se progresivní společenské a levicové ekonomické názory stáhly z veřejné debaty do maličkého safe spaceAlarmu a Radia Wave. (Nebo jak byly vytlačeny, pokud nestrpíte liberální sebemrskačství.)

Za druhé, jak rychle a ochotně zbytky jakž takž liberálních politických stran a hnutí přijaly kandidatury Drahoše a Horáčka, aby takzvaně netříštily hlasy. Je to paradoxní: prezidentská volba je dvoukolová a riskantním strategiím tedy přeje víc než jednokolové volby sněmovní, do kterých šla každá stranička sama za sebe.

Za třetí, jak všichni prošvihli příležitost postavit proti Zemanovi, který se stylizuje do dědka z Vysočiny a mluvčího periferie, mimopražskou osobnost. Kolik je přitom v Brně, Olomouci, v Sudetech primátorů, rektorů a senátorů, kterým by šla role muže nebo ženy mimo politický establishment uvěřit daleko snáz než někomu, kdo se doslova opevnil na Pražském hradě.

Ford nakonec vyměkl a jeho auta se dnes prodávají v desítkách odstínů. Vzhlížejme k roku 2023 s nadějí.

Konzervy v Národním zemědělském muzeu fotil František Vlček / MAFRA / Profimedia