Zkontrolujte si vyúčtování za roaming, vyzývá ČTÚ. Operátor O2 účtoval příplatky i po „revoluci“

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Complaint about some travel agent

Poradna > Spotřebitelská poradna

Otázka: Dear Sir Could you please help us with our complaint. We have Complaints the Travel Agents and Travel Agencies. their address in Czech Republic. We are from YEMEN country, We asked you before. You... více

Spotřebitelská poradna

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Pracovní právo