Revoluce u Českých drah? Jízdenku vrátíte snadněji. Přibude wi-fi a výhody v první třídě

České dráhy umožní od poloviny září bezplatnou výměnu i vrácení nevyužité jízdenky až do patnácti minut před odjezdem vlaku. Přinejmenším v první fázi však půjde jen o jízdenky zakoupené přes e-shop. Oznámil to mluvčí státního dopravce Petr Šťáhlavský.

Podnik se tak vyrovná standardu u soukromé vlakové i autobusové konkurence. Zjednodušení systému, který je komplikovaný a zdlouhavý, slíbily České dráhy už před rokem. Nyní musí reagovat i na sílící autobusovou konkurenci na některých trasách – vedle žlutého RegioJetu spouští v těchto dnech vnitrostátní dopravu také zelený FlixBus.

České dráhy znovu slibují také výraznější rozšíření bezplatné wi-fi ve vlacích. Přidají i občerstvení formou automatu či minibaru. Denní tisk zdarma nabídnou také v první třídě některých rychlíků vyšší kvality (Rx), dosud jej poskytují jen v pendolinu či expresech.

Zpoždění! Vlak se zpozdí nebo nejede vůbec. Nefunguje klimatizace nebo topení. Kdy máte nárok na odškodné? Co je povinné a jaké kompenzace za nepříjemnosti vyplácejí České dráhy, RegioJet a Leo Express dobrovolně, nad rámec zákonných povinností? Jaké dají odškodné: Srovnání železničních dopravců

Na peníze se čeká týdny

Nevyužitou jízdenku zakoupenou přes internet Českých drah lze dosud bez výraznější ztráty vyměnit nejpozději den před odjezdem. Pokud si ji lidé rovnou vymění za novou jízdenku na stejnou trasu, nestrhne jim dopravce žádnou částku. Stejně tak ji lze bezplatně vrátit, pokud si lidé zvolí připsání peněz na slevovou In-kartu nebo konto ČD Kredit – což v praxi znamená, že si za ně v budoucnu musí koupit jinou jízdenku. Právě nový systém ČD Kredit, spuštěný před pár měsíci, měl umožnit snadnější výměnu či vrácení jízdenky – přestože působí trochu jako duplicita slevové In-karty (i tu lze používat jako elektronickou peněženku, je ale potřeba si ji pokaždé aktualizovat u pokladny).

U konkurenčního dopravce RegioJet šlo jízdenku bezplatně vrátit až 30 minut před odjezdem, nově nejpozději 15 minut před odjezdem. Leo Express má podobně jednoduché podmínky, bez poplatku ale vrátí celou cenu jen do kreditového systému – tedy na další jízdenku. Nový autobusový dopravce FlixBus umožňuje zrušení či změnu do 15 minut před odjezdem, vždy ale strhne 25 korun.

Systém Českých drah ale nabízí i výhody – zejména možnost použít (až na výjimky) kterýkoliv vlak v daný den na určené trase. Když tedy cestující nestihne konkrétní spoj, jízdenka mu – oproti konkurenci – nepropadne.

Výměna či vracení jízdenky v e-shopu Českých drah jsou dnes pomalé. Každou žádost totiž osobně posuzuje zaměstnanec drah, teoreticky má na vyřízení až tři měsíce. Reakce jsou sice v poslední době rychlejší než dřív, přesto odpověď mnohdy přichází až po několika týdnech.

Od letošního 15. září půjde jízdenku vyměnit – a podle mluvčího i vrátit – bez srážky, bez formalit a dalších podmínek. Nová možnost tedy překvapivě nebude povinně vázaná ani na účet ČD Kredit nebo In-kartu. Využít ji budou moci i neregistrovaní návštěvníci e-shopu.

„Peníze budeme vracet přímo na účet, ze kterého byl nákup jízdenek hrazen – tedy i na platební kartu. Nepůjde o nějaký kredit, který je možné později čerpat, jako to dělají jiní dopravci,“ upřesňuje Petr Štáhlavský na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz.

„Možnost vrácení jízdenky 15 minut před odjezdem plánovaného vlaku se bude týkat prakticky všech vnitrostátních dokladů, tedy i dokladů pro vlaky bez možnosti rezervace,“ dodává.

Bližší detaily zveřejní České dráhy týden před platností nových pravidel, tedy v první polovině září. Současně zřejmě dojde ke zpřísnění podmínek. Tím by se mělo zabránit zneužití. Pokud by totiž průvodčí nestihl označit jízdenku, mohl by ji cestující ve zbytku dne vrátit a tvrdit, že nakonec nikam nejel.

Podle informací v časopise ČD pro vás začnou jízdenky z e-shopu platit až od času odjezdu vybraného spoje. Když bude cestující chtít využít dřívější spoj, než si původně vybral, musí vrátit jízdenku (nejpozději 15 minut před začátkem její platnosti) a koupit si novou. Možnost využít pozdější spoj v daný den zůstane, už ji pak ale nepůjde vrátit.

Zpoždění do půl hodiny se přestane počítat

Dosud platí, že přímo v den jízdy lze nevyužitou jízdenku ČD bezplatně vrátit, pokud je odjezd vlaku opožděn. Na délce nezáleží – teoreticky tedy lze dostat peníze zpět za nevyužitou jízdenku i při pětiminutovém zpoždění.

Od poloviny září ale České dráhy tuto možnost omezí. Rozmyslet si odjezd a získat všechny peníze zpět půjde jen u vlaku, který má zpoždění aspoň 30 minut. U kratšího jen tehdy, když kvůli němu ujede navazující spoj a příjezd do cílové stanice se tak opozdí o více než 60 minut.

Wi-fi má zpoždění, ale rozšíří se

České dráhy po roce znovu slibují i rozšíření bezplatného wi-fi připojení k internetu „do dalších spojů na různých linkách po celé republice“. Už nyní přitom mělo podle původních plánů fungovat například v rychlících mezi Prahou a Plzní – s výjimkou pendolina a mezinárodních expresů do Německa ale zatím není dostupné.

„Bohužel došlo ke zdržení z důvodů na straně potenciálních dodavatelů, kteří v soutěži nepředložili nabídky splňující naše požadavky,“ vysvětluje Štáhlavský. Ještě letos se má připojení rozšířit například do kombinovaných vozů první a druhé třídy na lince Praha-Plzeň-Klatovy, výhledově má být k dispozici prakticky ve všech dálkových vlacích.

Špatné připojení k internetu je ve vlacích obecně větší problém než u autobusů. Operátoři totiž dlouhodobě nemají zájem o pokrytí alespoň hlavních železničních koridorů. Do některých typů vagonů se signál zvenku dostane hůře i kvůli jejich izolaci.

Víc minibarů i automatů

Rozšíří se také počet vlaků s možností občerstvení. „Od září nabídneme ČD Minibar také v přibližně dvacítce vlaků mezi Prahou a Hradcem Králové a na dvou párech vlaků mezi Prahou a Luhačovicemi,“ říká Michal Štěpán, člen představenstva ČD

