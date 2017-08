Přehled: Jak poslat balík a kolik za to

Pokud potřebujete čas od času poslat balíček, Česká pošta není zdaleka jediná možnost. Můžete si objednat přepravní společnost nebo se obrátit na agregátor přepravních služeb. Další alternativou jsou projekty sdílené ekonomiky jako Zavezu.cz nebo Převezu.cz. Náš přehled napoví, kde můžete přepravu balíčku poptat a kolik za to.

Jedna služba, několik přepravců

Agregátory přepravních služeb většinou sdružují několik společností. Řeč je například o portálu Zaslat.cz, kde narazíte na přepravu od GLS, DPD a TopTrans. Pokud chcete prostřednictvím Zaslat.cz poptat odeslání balíku, jednoduše zadáte adresu vyzvednutí a doručení, váhu a rozměry balíčku. Web zobrazí konkrétní nabídky jednotlivých společností, samozřejmě včetně ceny, ze kterých můžete vybírat. Problém není ani s posláním balíčku na dobírku.

Podobné služby nabízí web Chytrý balík.cz I tady vozí balíky několik přepravních společností, která z nich se vaší zásilky ujme, ale závisí na rozměrech balíčku. Sami si přepravce vybrat nemůžete. Společnost PPL přebírá pouze balíčky do 30 kg, navíc nesmí být na dobírku. InTime balíček na dobírku doručí, musí se ale vejít do limitu 50 kg. Přepravce TopTrans přes Chytrý balík.cz zprostředkovává dopravu nadrozměrných zásilek a GLS vozí balíčky do zahraničí.

Přeprava se na agregátorech většinou platí předem – kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronické peněženky (PayPal).

Vyzvednutí balíčku pak objednáváte na konkrétní datum, doručení dopravci většinou slibují na druhý den. S přepravní společností ovšem není možné dohodnout konkrétní čas vyzvednutí.

Kolik za balík U některých společností jsou rozhodující kila, jinde se cena počítá podle délky, šířky a výšky. Podívali jsme se, kolik zaplatíte za tříkilový balíček o rozměrech 20 cm × 15 cm × 10 cm. Pokud vás zajímá cena přepravy za balík jiných rozměrů, můžete si ji propočíst přímo na webu agregátoru – stačí kliknout na název služby. Zaslat.cz: GLS 119 Kč; DPD 124 Kč, TopTrans 179,08 Kč

Chytrý balík.cz: InTime 109 Kč

Můj Balíkonoš.cz: 126 Kč

Balikservis.cz: 99 Kč

Do nich! Dost možná balíčky neposíláte, zato vám jich několikrát do roka pár přijde. Co ale dělat, když z internetového obchodu dorazí poškozené zboží? Odpovídá za vadu prodejce nebo přepravní společnost? Poradíme. Reklamujeme: Objednáte vcelku, doručí na kusy

Česká pošta: Do fronty nemusíte

Pokud jste věrní klasice, můžete zásilku poslat prostřednictvím České pošty. Návštěva pobočky přitom není nutná – Česká pošta totiž zájemcům nabízí svoz balíků. Podmínkou je, že zásilku pošlete buď jako Balík Na poštu nebo Balík Do Ruky. V prvním případě balíček dorazí na pobočku pošty, v druhém ho adresátovi doručí domů nebo třeba do zaměstnání.

Odvoz balíku si jednoduše objednáte na webu pošty. Pokud posíláte pouze jeden balíček, zaplatíte nad rámec přepravného 30 korun. Když si pro pošťáka připravíte od dvou do deseti balíků, zaplatíte 60 korun. Nejde přitom o cenu za kus, ale částku za všechny odvezené balíky.

Zásilku ovšem můžete na poště podat také jako Cenný balík nebo Obyčejný balík. Ten ale nelze sledovat a nedostanete ani potvrzení o jeho převzetí adresátem. Zásilku maximálně do dvou kil lze podat jako Doporučený balík. Pošta za takovou zásilku odpovídá maximálně do částky 760 korun. Cena za odeslání doporučeného balíku závisí na jeho hmotnosti: do 500 g zaplatíte 74 korun, za maximálně kilový balíček 79 korun, a do dvou kil vám na poště napočítají 83 korun.

Ani Česká pošta nemá problém s dobírkou – využít ji můžete u všech typů přepravy s výjimkou Obyčejného balíku.

Kolik na poště Uvedené částky platí pro stejný balíček jako v prvním případě – 3 kg, délka 20 cm, šířka 15 cm a výška 10 cm. Cenu pro balíčky jiných rozměrů si můžete pohodlně spočítat na online kalkulačce. Balík Do ruky: 138 Kč (+30 Kč vyzvednutí)

Balík Na Poštu: 116 Kč (+30 Kč vyzvednutí)

Cenný balík: 122 Kč

Obyčejný balík: 81 Kč Tip: Česká pošta nabízí Zákaznickou kartu. Pokud si ji zřídíte, odeslání balíčku vás může vyjít levněji. Například Balík Do ruky až o 37 korun, Balík Na poštu o 30 korun.

Přepravní společnosti

Další možností, jak balíček poslat – využít služeb některé ze známých přepravních společností. Jako soukromé osoby ovšem neuspějete všude. Využít lze například ParcelShopy PPL – jejich seznam najdete zde. Osobně tady můžete podat maximálně třicetikilový balík a limit platí i pro délku, která nesmí překročit 100 centimetrů.

Naproti tomu přepravce DPD pošle pro balíček řidiče, počítejte ale s tím, že cenu přepravy musíte zaplatit přímo na místě kurýrovi. Balíček, maximálně čtyřicetikilový, si u vás doma vyzvednou i kurýři společnosti GLS. Za vyzvednutí ovšem zaplatíte 43 korun navrch k přepravnému. Další možností je odvézt balíček do některého z GLS ParcelShopů, kde je podání zásilky zdarma a platí se pouze přeprava jako taková.

Kolik na poště Opět posíláme balíček o rozměrech 20 × 15 × 10 cm, který váží tři kila. PPL Parcel Shop: 79 Kč

DPD: 152 Kč

GLS: Parcel Shop 79 Kč, vyzvednutí 79 + 43 Kč

Spolujízda pro věci

Konečně poslední způsob přepravy větších i menších balíčků nabízí služby Zavezu.cz a Převezu.cz. Oba projekty propojují lidi, kteří potřebují poslat zásilku například z Berouna do Brna, s lidmi, kteří cestují po stejné trase a mají místo v autě nebo třeba batohu. Částka, kterou za odvoz zaplatíte, závisí na dohodě s převozníkem. Na Zavezu.cz si ji určíte sami a převozník ji buď akceptuje, nebo navrhne odměnu o něco vyšší (případně nižší, pokud chce zaujmout mezi ostatními nabídkami). Na Převezu.cz cenu jako první naopak určuje kurýr – minimální částka pro jednu zásilku dělá dvacet korun.

Na Převezu.cz ovšem musíte počítat také s poplatkem za zprostředkování odvozu, který se skládá z fixních deseti korun za každou zásilku a variabilní části – osmi korun a 17,2 procenta z přepravného. Na Zavezu.cz platí poplatek platformě – 20 procent z celkové odměny za každou převezenou zásilku – převozník.