Operátotův smutek: Rychlejší přenos čísla, jednodušší odstoupení od smlouvy

Kolem novely zákona o elektronických komunikacích bylo letos v únoru pořádně rušno. Debata se točila především kolem levnějšího mobilního internetu, respektive kolem levnějšího pronájmu sítí pro virtuální operátory. Problematiku jsme na Peníze.cz podrobně sledovali:

Novela ale také posiluje postavení zákazníků vůči operátorům. Zejména co se jednostranných změn smluv a rychlejšího přenesení telefonního čísla týče. Přes všechny politické tahanice nakonec návrh zákona prošel – v polovině července ho schválil Senát a v pondělí podepsal prezident. Nyní se tedy čeká na uveřejnění ve sbírce zákonů, patnáct dní po něm začne být zákon účinný. „Naší jednoznačnou snahou bylo zlepšení konkurenčního prostředí na našem telekomunikačním trhu. To v konečném důsledku povede ke zlepšení služeb a cen, a to především pro běžné spotřebitele, které dosud patří mezi nejvyšší v celé EU. Je zřejmé, že tlak státu a spotřebitelů už přinesl první výsledky a že operátoři již v minulých týdnech přišli s atraktivnějšími cenovými nabídkami. Nesmírně důležité je pro nás významné zvýšení práv spotřebitelů a jejich ochrany. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo novelu zákona ve prospěch českých spotřebitelů přes výhrady části opozičních senátorů prosadit,“ komentoval schválení v Senátu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Jak konkrétně novela zákazníkům pomůže? Přinášíme přehled nejdůležitějších změn.

Konec automatického prodlužování smluv

První z novinek: prodloužení smlouvy na dobu určitou bude možné jedině se souhlasem zákazníka. Opatření má zamezit tomu, aby operátoři klientům smlouvy na dobu určitou prodlužovali automaticky. Na automatické prodloužení sice musí operátor zákazníka upozornit, stejně jako na lhůtu, do které je možné prodloužení závazku odmítnout, pokud ale zákazník podrobně nezkoumá každé vyúčtování, informaci často přehlédne.

Nově ovšem bude prodloužení smlouvy na dobu určitou možné jen s prokazatelným souhlasem zákazníka. Pokud ho operátor nebude mít, smlouva se automaticky změní na smlouvu na dobu neurčitou. Tu lze kdykoli bez sankce vypovědět. O blížícím konci smlouvy vás bude muset operátor informovat – způsobem, který jste si zvolili pro zasílání vyúčtování – nejpozději měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy.

Změna podmínek. Operátor dá vědět pokaždé

Novela posiluje práva spotřebitelů také v momentě, kdy operátor jednostranně změní podmínky smlouvy. U smlouvy na dobu určitou je podstatná změna podmínek možností, jak bez sankce (která může být a bývá ve výši pětiny zbývajících paušálů) závazek u operátora vypovědět. Na změnu podmínek, musel operátor zákazníka upozornit. Ovšem jen tehdy pokud sám novinku vyhodnotí jako podstatnou a vedoucí ke zhoršení postavení zákazníka. Že operátoři a jejich klienti mají mnohdy o podstatnosti a (ne)výhodnosti změn odlišnou představu, ukázal případ operátora O₂. Ten loni začal lidem po vyčerpání předplaceného objemu dat vypínat mobilní internet – ačkoli dřív jim ho jen zpomaloval. Změna přišla bez varování, možnost bez sankce odstoupit od smlouvy operátor zákazníkům nedal. Český telekomunikační úřad to ocenil šestimilionovou pokutou.

Kritiku ale operátoři sklízeli, i když informovali. Podle spotřebitelských organizací byly jejich zprávy o změnách příliš drobným písmem a ztracené na zadních stranách vyúčtování.

V novele zákona už pasáž o možnosti odstoupit od smlouvy po podstatné změně smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka nenajdete. Nově budou moct zákazníci bez sankce od operátora odejít při jakékoli změně obchodních podmínek. Povinnou součástí každé smlouvy bude ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu, jakým o nich operátor zákazníka informuje.

Končíte s operátorem? Číslo přenesete rychleji

Poslední z klíčových změn se dotkne přenesení telefonního čísla v momentě, kdy přecházíte od jednoho operátora k druhému. Zatím musel zákazník na přenesení čísla čekat až 42 dní. Dlouhá lhůta pro přenesení čísla podle odborníků řadu lidí od změny operátora odrazovala „Uplatňování maximální výpovědní doby směřuje proti smyslu a účelu institutu přenositelnosti čísla, neboť leckdy délka sjednané výpovědní doby nahrává tomu, aby účastník od změny poskytovatele služby upustil,“ píše se například v důvodové zprávě k zákonu.

Podle nových pravidel proto mají operátoři na přenesení čísla maximálně deset dní. Lhůta začne běžet v momentě, kdy zákazník vypoví smlouvu a operátora o přenesení telefonního čísla požádá.

Vedle prospotřebitelských opatření novela řeší i další oblasti. Posiluje regulační pravomoc Českého telekomunikačního úřadu a zavádí možnost ukládat operátorům jako pokutu procenta z jejich obratu. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, operátoři pak budou mít šest měsíců na to, aby své smlouvy podle nových pravidel upravili.