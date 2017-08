Operátorův smutek: Rychlejší přenos čísla, jednodušší odstoupení od smlouvy

Diskuze

3. 8. 2017 | 7:44 | Luboš Perna

Myslím, že do této diskuze by se měli přihlašovat jen ti, co jim operátor podobnou "kulišárnu" neprovedl - pak by ale asi nikdo nediskutoval, tedy ani já, protože jsem byl zaskočen jednáním operátora vícekrát. Naposledy mi...