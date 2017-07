Žijeme levně: Až se zima zeptá, zaveďte ji do spíže

Do bylinné lékárny přidejte Janův olej. Používá se zevně na drobné rány nebo popáleniny. Květy třezalky tečkované vložte do uzavíratelné sklenice a zalijte olivovým olejem, aby byly zcela ponořené. Uzavřete a postavte na dva až tři týdny na parapet. Olej se zabarví do červena. Potom ho sceďte a skladujte na tmavém místě.