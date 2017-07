Zvíře na cestách. Vlakem nebo autobusem, po Česku i Evropě

Jestli potřebujete se svým mazlíčkem cestovat prostředky hromadné dopravy po Česku nebo do ciziny, nejsnazší to bude vlakem. Máme pro vás přehled toho, co umožňují čeští dopravci.

Se zvířetem do vlaku

S Českými drahami můžete se psem, který není v uzavřené schránce, cestovat pouze ve druhé třídě. Nesmí do oddílů vyhrazených pro cestující s dětmi ani do tichých oddílů. Musí mít nasazený náhubek a být na vodítku nakrátko. Cena přepravy psa záleží na počtu kilometrů. Například na trase Praha–Plzeň dáte za psa na vodítku dvacet pět korun.

Ceník přepravného pro psy

Vzdálenost (km) Cena Služební psi policistů, vodící a asistenční psi 1–50 15 Kč zdarma 51–100 20 Kč 101–150 25 Kč 151–200 30 Kč 201–250 35 Kč 251–300 40 Kč 301–350 45 Kč 351 a více 50 Kč

Asistenční psi a vodící psi lidí, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, jezdí bezplatně a nemusejí mít nasazené náhubky, cestovat můžou i v první třídě.

Malého psa nebo jiné drobné zvíře můžete vzít do vlaku (i do první třídy) v uzavíratelné schránce s nepropustným dnem; když rozměry schránky nejsou větší než 90 × 60 × 40 cm, za přepravu zvířete nic neplatíte. Schránka ale nesmí zabírat další místo k sezení a během přepravy zvíře nesmíte vyndat.

Když jsou rozměry schránky větší než 90 × 60 × 40 cm nebo pro ni potřebujete zvláštní místo ve vlaku, zaplatíte za ni jako za přepravu spoluzavazadla. Například na trase Praha–Ostrava to vyjde na 75 korun.

Zvíře není možné přepravovat formou úschovy během přepravy, tedy u průvodčího pod jeho dohledem, na svoje zvíře musíte dohlížet sami.

Do ciziny? Nezapomeňte čip, pas a očkování Pokud cestujete se zvířetem za hranice, musíte splnit několik podmínek, zvíře musí mít přinejmenším čip, pas a být očkované proti vzteklině. Podrobně jsme o tom psali nedávno: Se zvířetem za hranice a do letadla: Co zařídit a za kolik

Vlakem za hranice

Psi a drobná domácí zvířata do velikosti kočky (domácí) se přepravují v mezinárodních spojích bezplatně. Musí ale být v kleci, koši nebo jiné vhodné schránce, která zajistí, že nedojde k poškození vozu a zavazadel. Schránku se zvířetem musíte vézt na klíně nebo ji umístit do prostoru pro příruční zavazadlo.

Větší pes, který se nevejde do schránky, musí mít náhubek a vodítko nakrátko. Je třeba pro něj koupit samostatnou jízdenku (pozor, nejde to přes e-shop), zaplatíte za ni půlku mezinárodního jízdného druhé třídy, nezávisle na tom, jakou třídou pojedete. To je rozdíl oproti cestování po Česku, kde se psem můžete jen do druhé třídy.

V lůžkovém, lehátkovém nebo jídelním voze

V restauračním ani bistrovoze zvíře přepravovat nesmíte, kromě vodicích psů. Omezené jsou možnosti také v lůžkových a lehátkových vozech. Vzít tam můžete pouze psa nebo kočku – když si (vy nebo skupina, ve které cestujete) zakoupíte jízdenky a lůžkové nebo lehátkové lístky pro celý oddíl k výhradnímu použití. Zvíře každopádně musíte hlídat, ručíte za škody, které způsobí. Jiná zvířata než psi a kočky do těchto vozů nemůžou.

Pozor na to, že když cestujete mezi Českem a Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem nebo Polskem v lůžkových vozech, zvířata, kromě vodicích a asistenčních psů, vozit nesmíte, a to ani ve schránce. Zvířata se nesmějí vozit také ve vnitrostátních spojích v lehátkových vozech v Itálii a ve vnitrostátních a mezinárodních spojích v lůžkových a lehátkových vozech ve Švédsku. Řada omezení platí také ve Finsku, Velké Británii, Irsku a Norsku.

Kam zvíře vlakem nesmí Psi a ostatní malá domácí zvířata, s výjimkou vodících psů, nesmějí vlakem cestovat do a z Norska, Velké Británie, Severního Irska a Republiky Irsko. Při přepravě do Švédska platí řada omezení – například nutnost karantény, speciální očkování a tak dál. Ve vnitrostátní přepravě po Švédsku potřebujete rezervaci do oddílu s povolenou přepravou zvířat. Informujte se případně přímo u švédských železnic (SJ).

RegioJet a Leo Express

Vlaky RegioJet a Leo Express můžete cestovat pouze s malým psem nebo jiným drobným zvířetem, které je po celou dobu jízdy umístěné v uzavřené kleci, koši nebo jiné schránce s nepropustným dnem, a neobtěžuje ostatní cestující. Poplatek za zvíře neplatíte.

Se zvířetem autobusem

Také v autobusové přepravě záleží, s jakou dopravní společností cestujete. Například RegioJet (dřív Student Agency) přepravuje na vnitrostátních autobusových linkách jen malá zvířata a malá plemena psů v tašce, kleci nebo schránce s nepropustným dnem, kterou budete mít během cesty na klíně nebo pod nohama. Poplatek se za to neplatí. Na mezinárodních linkách společnost zvířata nepřepravuje, s výjimkou vodících a asistenčních psů, kteří doprovázejí lidi s průkazem ZTP/P.

Také u většiny dalších společností smíte přepravovat malá zvířata v přenosné kleci, koši nebo jiné vhodné schránce s nepropustným dnem, pokud zvíře není na obtíž ostatním cestujícím a neohrožuje bezpečnost přepravy. Za zvíře obvykle platíte jako za přepravu spoluzavazadla. U většiny společností také platí, že v autobusu nesmí cestovat víc psů naráz. Povolená kombinace bývá nejčastěji jeden pes ve schránce a jeden (nebo maximálně dva s týmž páníčkem) s košíkem a na vodítku.

Jízdné pro psa na vodítku je prakticky u všech společností padesát procent obyčejného jízdného. Zvíře podle všech přepravních řádů musí mít bezpečný náhubek a být na krátké šňůře.

Tato pravidla samozřejmě neplatí pro vodicí psy, kteří doprovázejí nevidomého.