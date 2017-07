Se zvířetem za hranice a do letadla: Co musíte zařídit a za kolik

Vyjet do ciziny se psem, kočkou nebo třeba fretkou, není jen tak. Zvíře potřebuje přinejmenším čip, očkování a pas. Kdo nezačne aspoň aspoň měsíc předem, nestihne to. Máme pro vás průvodce. A tipy, jak se zvířetem do letadla.

Jestli chcete vzít co ciziny domácího mazlíčka a cestuje jen po Evropské unii, platí pro vás nařízení EU č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Zvířaty v zájmovém chovu se tady myslí hlavně psi, kočky a fretky, může ale jít i o jiné druhy. Neobchodní přesun je cesta, jejímž cílem není zvíře prodat.

Jestli jedete se zvířetem do státu Evropské unie, musí být označené mikročipem (případně tetováním, podrobněji o tom níž), mít platný pas a očkování proti vzteklině. Přinejmenším. Některé státy mají podmínek víc. Každopádně byste se měli starat v dostatečném předstihu – nejpozději měsíc před odjezdem.

Jak začít: K veterináři

Pas může vašemu zvířeti vystavit jedině veterinář, který je pro tuto činnost schválený a registrovaný krajskou nebo městskou veterinární správou. Než doklad vydá, musí zvíře identifikovat – podle čipu. Když zvíře čip nemá, musí ho veterinář očipovat. Označení zvířete tetováním se (místo čipu) uznává jen v případě, že je tetování jasné, čitelné a prokazatelně bylo provedené před 3. červencem 2011, kdy se měnila pravidla.

Pozor ale na výjimku: jestli se s mazlíčkem chystáte do Chorvatska, zvíře musí být bezpodmínečně označené mikročipem, tetování tady neuznávají.

Další podmínkou pro vystavení pasu je očkování proti vzteklině. K tomu musí dojít v den identifikace zvířete nebo později. Očkování provedené před identifikací se pro cesty do ciziny neuznává, je tedy nutné zvíře očkovat znovu.

Příklad. Váš pes byl před měsícem očkovaný proti vzteklině. Přijdete k veterináři a požádáte o očipování a vystavení pasu. Veterinář dá zvířeti čip a následně ho musí přeočkovat. Pokud bylo zvíře očipované u jiného veterináře, identifikuje ho lékař odečtením čipu a pak psa přeočkuje proti vzteklině. A očkování potvrdí do pasu.

Očkování se považuje za platné až za dvacet jedna dní po vakcinaci (a zápisu do pasu). Dřív se zvířetem vycestovat nesmíte. A vůbec nezáleží na tom, jestli bylo zvíře proti vzteklině očkované i dřív, před identifikací. Jestli plánujete cestu do ciziny, počítejte proto s dostatečnou rezervou a vyřiďte doklady včas.

Za očipování psa dáte zhruba pět set až sedm set korun, zhruba stovku až tři za vystavení pasu. Dalších tři sta až čtyři sta korun zaplatíte za očkování. Účinnost očkování proti vzteklině záleží na druhu vakcíny – některé vydrží rok, některé dva nebo tři roky, veterinář dobu účinnosti uvede do záznamu v pasu.

V pasu musí být uvedený také člověk, který se zvířetem cestuje. Obvykle jeho majitel. Když bude chtít se zvířetem vycestovat někdo jiný, musí mít písemné zmocnění majitele. Pas je možné následně používat i jako očkovací průkaz.

Jednotlivé členské státy Unie můžou udělit z povinného očkování proti vzteklině výjimku u mláďat mladších dvanácti týdnů, která nebyla očkována, a u zvířat mezi dvanácti a šestnácti týdny, která už očkovaná byla, ale očkování ještě neplatí (uteklo míň než dvacet jedna dní). Pravidla výjimek a přehled států, které je udělují, hledejte tady.

Jestli cestujete se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu nebo do Finska, musí být také odčervený, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Odčervení musí opět potvrdit do pasu veterinář.

Jednoho člověka může do zahraničí v rámci Evropské unie doprovázet maximálně pět zvířat. Vyšší počet připadá v úvahu jen v odůvodněných případech, jako je třeba účast na soutěži, výstavě nebo sportovní akci – což musíte být schopní písemně doložit.

Když cestujete do země mimo Evropskou unii, musíte splnit podmínky stanovené touto zemí, zjistit byste si je měli u veterinární autority dané země nebo na jejím zastupitelském úřadě, rozcestník kontaktů najdete tady.

Nezapomeňte, že nezáleží na tom, která země je cílem vaší cesty a kudy jen projíždíte – jakmile se ocitnete na území daného státu, musíte splňovat jeho pravidla.

Se zvířetem do letadla

Jestli chcete se zvířetem cestovat letadlem, ověřte si nejdřív, jestli letecká společnost vůbec přepravu zvířat nabízí, není to automatické: například ČSA zvířata přepravuje, nízkonákladové společnosti Easy Jet, Ryanair a Wizz Air (s výjimkou asistenčních a vodících psů) ne.

Jestli cestujete v rámci Evropské unie, platí pro převoz zvířete všechna pravidla popsaná výš, jestli letíte jinam, zjistěte si podmínky dané země.

Místo v letadle pro zvíře je třeba rezervovat dopředu, vytiskněte si potvrzení o rezervaci, ať nenastanou zbytečné potíže při odbavení. Včas si ověřte platnost čipu, případně viditelnost tetování, obstarejte očkování a pas, budete ho muset předložit na letišti. Předem také zjišťujte, s jakým předstihem máte dorazit na check-in.

Kde poletí

Možnosti jsou tři: zvíře může letět s vámi v kabině letadla, v nákladovém prostoru jako odbavené zavazadlo nebo v nákladovém prostoru jako zboží.

Asistenční a vodící psi cestujících, kteří jsou na doprovodu zvířete ze zdravotních důvodů závislí, se přepravují přímo v kabině pro cestující bez klece a zdarma.

Ostatní zvířata můžou cestovat jedině ve schránce s pevným nepropustným dnem. Když mazlíčka chcete s sebou na palubu, nesmí schránka se zvířetem vážit víc než osm kilo a rozměry nesmí přesáhnout rozměry příručního zavazadla (například u ČSA 43 × 30 × 27 cm). Na palubě musí být schránka umístěná na podlaze pod sedačkou před vámi, otevírat ji a pouštět zvíře ven během letu nesmíte, hrozí za to pokuty. Za přepravu zvířete na palubě dáte u ČSA 1620 korun a můžete tam vzít jen kočku nebo psa.

Další možnost je přepravovat zvíře v prostoru pro zavazadla, opět musí být umístěné v pevné schránce s nepropustným dnem a otvory pro dýchání. Maximální rozměry nesmí přesáhnout 125 × 69 × 80 cm. Schránka musí být vybavená potravou a vodou s možností doplnění zvenku a označená vaším jménem a telefonním číslem. Schránky se v nákladovém prostoru umisťují do boxů, které jsou pevně připoutané k podlaze, zvířeti tedy nehrozí úraz. Prostor je vytápěný a na zvířata dohlíží personál letadla. Nemusíte se tedy o svého miláčka bát, i když stresu se nejspíš nevyhne. Poplatek za přepravu závisí na hmotnosti schránky se zvířetem, u ČSA se pohybuje od 1620 do 6480 korun za jeden let. V nákladovém prostoru ČSA přepravuje jen psy, kočky a fretky. Třetí možností je přepravit zvíře jako zboží, tedy jako cargo zásilku.

Podmínky dalších velkých leteckých společností pro cestování se zvířaty hledejte tady:

Každá společnost má svoje podmínky, vždycky se také řídí předpisy cílové země. Jaké jsou možnosti cestování se zvířaty ve vlacích a autobusech, po Česku i Evropě, se dočtete příště.