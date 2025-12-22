Peníze.cz
Spořicí účty: Na 4 % už nemusíte dosáhnout ani s investicemi

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 22. 12. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Dvě banky, které na spořicím účtu nabízejí roční úrok 4 % jako odměnu za investování, změní v lednu podmínky. ČSOB dá nově maximálně 3,8 %, v Creditas bude k zachování čtyř procent potřeba vyšší investice.

ČSOB má v současnosti na spořicím účtu základ 0,25 %. Když aspoň pětkrát během měsíce zaplatíte kartou a do banky vám přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně, dostanete navíc bonus 2,75 % pro vklady do čtvrt milionu (s prémiovým účtem do milionu). Klientům do 26 let stačí jen platby kartou.

Od 8. ledna ČSOB sníží tento bonus na 2,5 %. V součtu tak dosáhnete jen na 2,75 % místo dosavadních 3 %. Banka počítá s tím, že nová struktura úročení vydrží nejméně do konce března. Další podmínky a limity se nemění.

Pokud si pravidelně posíláte na investice, penzijko nebo stavebko aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč), přidává ČSOB ještě bonusovou sazbu. Od 8. ledna to bude 1,05 %, což je o trochu víc než dosavadní bonus 1 %. Protože však základ bez investic klesne na 2,75 %, bude maximální úroková sazba s investicemi už jen 3,8 % místo dosavadních 4 %.

Spoření s bonusem v ČSOB od 8. ledna do 31. března 2026

 část zůstatku do 250 000 Kččást nad 250 000 Kč do 1 000 000 Kč
Základní sazba0,25 %0,25 %
Bonus, když 5x zaplatíte kartou a na účet přijde aspoň 15 000 Kč měsíčně (klientům do 26 let stačí splnit první podmínku)

2,5 %

(dosud 2,75 %)

0,75 %

(dosud 1 %)

Bonus za pravidelné investice, penzijko nebo stavebko aspoň 1500 Kč měsíčně

1,05 %

(dosud 1 %)

1%

Maximální možná úroková sazba

(základ + bonusy)

3,8 %

(dosud 4 %)

2%

(dosud 2,25 %)

Klienti s prémiovým účtem mají vyšší úročení až do milionu korun. Na druhou stranu získají bonus za pravidelné investování, penzijko či stavebko až od 4000 Kč měsíčně.

Podmínky bonusového úročení od ledna zpřísní také Banka Creditas. Dosud přidávala jeden procentní bod k základní sazbě (v součtu tedy 4 %) klientům, kteří pravidelně investují alespoň 1500 Kč měsíčně. Od začátku nového roku přidá 1 % jen těm, kdo investují alespoň 3000 Kč měsíčně. Při pravidelné investici od 1500 Kč do 2999 Kč bude bonus 0,5 % místo dosavadního 1 %.

mBank a Raiffeisenbank – další dvě z bank, které drží sazbu začínající čtyřkou a jejich spořicí účty tak patří k nejlepším – už klienty ujistily, že „bonusové úročení“ nesníží ani s příchodem nového roku. Obě banky však zhorší podmínky pro vyšší vklady.

Nejlepší spořicí účty k 22. prosinci 2025

Banka

Název účtu

Maximální úrok (p.a.)Omezení, podmínky

Partners banka

Bonus za doporučení

4,06 %

Jen jako odměna za doporučení nového klienta (na jeden kalendářní měsíc) nebo pro nové klienty s kódem od dosavadního klienta (na tři kalendářní měsíce). Pro vklady do půl milionu.

mBank

mSpořicí účet Plus

4,01 %

První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). 

Raiffeisenbank

Bonusový spoř. účet

4 %

Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %). 

Banka Creditas

Spořicí účet+

4 %Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %. 

ČSOB

Spoření s bonusem

4 %Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu. 

Česká spořitelna

Spořicí účet

3,8 %Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč. 

VÚB

Spoření bez limitů

3,6 %Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Výhoda: úroky se připisují každý den, ne až na konci měsíce.

Komerční banka

Spoř. účet s bonusem

3,5 %

Pro vklady do milionu. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad. 

Fio banka

Fio konto

3,25 %

Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.

Revolut

SÚ k plánu Ultra

3,24 %Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně. 

Trinity Bank

Skvělý účet

3,21 %Jen pro nové klienty od 8. prosince nebo pro ty, kteří se stali klienty od 20. 5. do 14. 9. 2025. Sazba 3,21 %, pokud  mají na spořicím účtu nad 600 000 Kč (sazbou 3,21 % se pak úročí celý zůstatek, tedy včetně částky do 600 000 Kč). Při zůstatku nad 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,38 %, při nižším zůstatku jen 2,01 %. 

UniCredit Bank

Akce k novému běžnému účtu

3,15 %Pouze pro nové klienty (od ledna 2025). Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,15 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.

Partners banka

Spořicí účet

3,06 %

Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou. 

Trinity Bank

Skvělý účet

3,03 %

Pro dosavadní vklady klientů, kteří nedosáhnou na některou z výše uvedených variant. Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc.

mBank

mSpořicí účet

3,01 %

Bez stropu a dalších podmínek. 

mBank

mSpoření

3,01 %

Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém se úročí 100 000 Kč (případná část nad limit jen 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. 

Banka Creditas

Max spořicí účet

3 % 

Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.

Banka Creditas

Spořicí účet+

3 %

Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. Kdo v předchozím měsíci investoval aspoň 1500 Kč, získá bonus 1 % do půl milionu a dosáhne tak na 4 %.

ČSOB

Spoření s bonusem

3 %Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu. 
Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

mBank od září nabízí akční sazbu 4,01 % na mSpořicím účtu Plus bez stropu na výši vkladu. Od 9. ledna ji ponechá jen pro zůstatky do půl milionu korun. Pro část vkladu, která tuto hranici přesahuje, bude sazba sice pořád solidní, přesto nižší než dosud: 3,61 % pro pásmo od půl milionu do tří milionů, případně 3,21 % pro část vkladu přesahující tři miliony. Když máte uloženo například 600 tisíc korun, bude se 500 tisíc nadále úročit sazbou 4,01 % ročně, ale zbylých 100 tisíc už jen 3,61 % ročně.

Další podmínky mBank nemění. Po první tři kalendářní měsíce od založení účtu (včetně měsíce založení) získají akční úrok všichni zájemci. Od čtvrtého měsíce ho dostanou jen lidé, kterým na běžný účet v mBank v předchozím měsíci přišlo v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatili kartou.

V Raiffeisenbank zůstane na Bonusovém spořicím účtu i po 1. lednu sazba 4 % pro vklady do půl milionu korun, pokud alespoň desetkrát v daném měsíci zaplatíte kartou. Klesne ale sazba, kterou se klientům s Aktivním a Exkluzivním účtem úročí vklady od půl milionu do milionu (od ledna 3 % místo dosavadních 3,2 %). Sazba pro vklady od jednoho do pěti milionů, kterou lze využít jen s Exkluzivním účtem, zůstává 3 % jako dosud.

Když alespoň desetkrát nezaplatíte kartou, bude vám Raiffeisenbank od ledna úročit celý vklad na spořicím účtu v daném měsíci jen 0,1 % – to znamená prakticky vůbec. Od srpna do prosince přitom dávala i při nesplnění podmínky 1,5 % (tuhle základní sazbu připsala hned na začátku následujícího měsíce, případný bonusový úrok pak přidává pátý den v měsíci). Snížením základní sazby na 0,1 % se Raiffeisenbank vrací k podmínkám, které měla do konce letošního července.

Banky snižují bonusové úročení přesto, že bankovní rada České národní banky v minulém týdnu podle očekávání nezměnila základní úrokové sazby, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořicích účtech v jednotlivých bankách. ČNB nechává základní sazby na stejné úrovni už od května, ekonomové nečekají změnu ani v prvních měsících roku 2026.

Chcete víc?

Ilustrační obrázek

Investování prostřednictvím fondů v Česku nabírá na obrátkách. Jak se nespálit

Investování prostřednictvím fondů v Česku postupně nabírá na obrátkách. A stejně tak financování firem skrze emise dluhopisů. Ne vždy se ale všechno povede a většinou to odskáčou investoři, což ukazují i aktuální problémy skupiny RSBC. Na co si tedy dát u fondů pozor, abychom nenaletěli a nepřišli o peníze? Je to v podstatě taková „svatá trojice“ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ důvěryhodnost, náklady a výnosy. A také je potřeba zachovat chladnou hlavu.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

