Možná už jste slyšeli doporučení, jak optimalizovat výnos ze stavebního spoření: neposílejte si na něj peníze pravidelně během roku, ale vložte je až jednorázově na konci roku. Do té doby mějte úspory na lépe úročeném spořicím účtu.
Opravdu to funguje? Ano, úvaha z předchozího odstavce je správná. Zhodnocení vkladů tím můžete zvýšit o několik stovek korun. Je však potřeba splnit určité předpoklady.
Úrok dělá jen část výnosu
Stavební spoření je specifické tím, že výnos netvoří jen úroky, ale také státní podpora a v posledních letech i různé bonusy a prémie. V čem je rozdíl? Úroky závisí na době, po kterou jsou peníze na účtu. Stokoruna vložená na začátku roku vydělá na úrocích více než stejná stokoruna vložená v prosinci.
Naproti tomu pro získání státní podpory je rozhodující pouze kalendářní rok. Kdo vloží 20 000 Kč v lednu, získá státní podporu 1000 Kč – stejně jako ten, kdo vloží 20 000 Kč až v prosinci. Stejnou vlastnost má i bonus ve výši státní podpory, který dnes nabízejí tři z pěti stavebních spořitelen.
A řada dalších bonusů či prémií vůbec nezávisí na vašich platbách. Spořitelny je dávají například za otevření běžného účtu v bance ze stejné finanční skupiny, za uzavření smlouvy online nebo za dosažení (či naopak nedosažení) určitého věku.
Samotné úroky tak ve výsledku tvoří jen část výnosu ze stavebního spoření – zhruba jednu třetinu. Druhou třetinu tvoří další bonusy a prémie. Poslední třetina je státní podpora. Proto je úroková sazba na účtu stavebního spoření obvykle nižší než úrok na spořicím účtu.
Rozdíl? Stovky korun za šest let
Podívejme se na konkrétní čísla. Na konci letošního října nabízela nejvýhodnější stavební spoření Moneta. Při spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let zhodnotí vklady přibližně o 4,4 % ročně (po zdanění a odečtení všech poplatků). Úroková sazba je však pouze 2,2 % ročně.
Značná část výnosů tedy pochází z „neúrokových“ položek. V tomto případě jde o státní podporu, bonus ve výši státní podpory a jednorázovou odměnu 500 Kč za uzavření smlouvy online.
Nejlepší spořicí účty přitom letos na podzim nabízejí úrokovou sazbu kolem čtyř procent před zdaněním.
Stavební spoření tedy zhodnotí vklady lépe, ale samotná úroková sazba (2,2 %) je nižší. V průběhu roku se proto vyplatí spořit na spořicím účtu a v prosinci převést potřebnou částku na stavební spoření.
Když budeme od ledna do prosince ukládat 1700 Kč měsíčně na spořicí účet se sazbou 4 %, získáme na úrocích o 146 Kč více (po zdanění). Za šest let je tak možné vydělat 876 Kč navíc.
|Způsob spoření
|Úroky za jeden rok
|Stavební spoření se sazbou 2,2 %
|174,85 Kč
|Spořicí účet se sazbou 4 %
|320,92 Kč
|Rozdíl
|146,08 Kč
Vyplatí se vám to za víc práce?
Zmíněný způsob spoření předpokládá, že vynaložíte o něco víc práce na organizaci plateb. Pro někoho to není problém – je to „jen“ jeden trvalý příkaz v internetovém bankovnictví navíc. Pro jiného to ale znamená každoroční kontrolu a převod peněz s rizikem, že „se na to zapomene“.
Náš výpočet navíc vychází z aktuálního nastavení úrokových sazeb. Zatímco u stavební spořitelny je úroková sazba po dobu prvních šesti let neměnná, u spořicích účtů se průběžně mění.
V okamžiku, kdy sazba na spořicím účtu klesne pod sazbu stavebního spoření, se naopak vyplatí ukládat peníze na účet stavebního spoření po celý rok.
Rozhodnutí o výhodnosti či nevýhodnosti uvedeného postupu je tedy silně individuální.
Co na to říká smlouva?
Většinu práv a povinností klienta upravují všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny. Ty sice předpokládají měsíční spoření, ale současně umožňují provádění mimořádných vkladů.
Často se doporučuje uzavřít smlouvu o stavebním spoření na konci roku a současně poslat na účet celý roční vklad (obvykle 20 000 Kč) pro získání státní podpory. Díky tomu si „předplatíte“ měsíční úložky na jeden rok dopředu.
Poté už není problém od ledna vkládat peníze na spořicí účet a celou částku poslat na stavební spoření až v prosinci.
Petr Kielar
Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.
