Nejlepší spořicí účty v únoru. Kde teď dostanete nejvyšší úrok?

Nejlepší spořicí účty v novém roce. Jak nepřijít o 4 %
5. 1. 2026 | Petr Kučera | 5 komentářů
Kam uložit peníze, které dočasně nepotřebujete, ale chcete je mít kdykoliv k dispozici? Máme aktuální porovnání spořicích účtů a přehled změn.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Zatímco na startu nového roku několik bank zpřísnilo podmínky nebo mírně snížilo úrok, začátek února žádnou změnu nepřinesl. Výraznější posuny se nečekají ani po včerejším rozhodnutí České národní banky (ČNB).
Bankovní rada ČNB totiž potvrdila, že základní úrokové sazby, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořicích účtech v jednotlivých bankách, nezmění. Základní sazby zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května, bankovní rada je nezměnila pošesté za sebou.
Ekonomové zatím očekávají, že sazby ČNB by mohly zůstat stabilní po celý letošní rok. Někteří si myslí, že je ČNB mírně sníží – možná už v prvním pololetí o čtvrt procentního bodu.
Žebříček podle výše úrokové sazby vede Partners banka díky tomu, že přidá jeden procentní bod navíc (aktuálně celkem 4,06 % ročně) těm, kdo doporučí nového klienta nebo při založení účtu využijí kód od dosavadního klienta. Dosavadní klient získá za každého nováčka zvýhodněný úrok na jeden kalendářní měsíc pro vklady do půl milionu korun, nový klient na tři měsíce.
Nejvyšší úrok bez doporučování – 4,01 % – má nadále mBank na mSpořicím účtu Plus. Dává ho na vklady do půl milionu korun. Pro část, která přesahuje půl milionu, klesne úrok na 3,61 % do tří milionů, případně na 3,21 % pro část přesahující tři miliony. Po první tři kalendářní měsíce od založení účtu (včetně měsíce založení) získají akční úrok všichni zájemci. Od čtvrtého měsíce ho dostanou jen lidé, kterým na běžný účet v mBank v předchozím měsíci přišlo v součtu alespoň 15 tisíc korun a zároveň aspoň pětkrát zaplatili kartou.
Úrok 4 % ročně pro vklady do půl milionu stále drží Raiffeisenbank. Podmínkou je alespoň deset plateb kartou za měsíc. Klientům s Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí také vklady od půl milionu do milionu (3 %), s Exkluzivním účtem až do pěti milionů.
Spořicí účty k 5. únoru 2026
Banka
Název účtu
|Maximální úrok (p.a.)
|Omezení, podmínky
Bonus za doporučení
4,06 %
|Jen jako odměna za doporučení nového klienta (na jeden kalendářní měsíc) nebo pro nové klienty s kódem od dosavadního klienta (na tři kalendářní měsíce). Pro vklady do půl milionu.
mSpořicí účet Plus
4,01 %
|První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). Úrok 4,01 % pro zůstatky do půl milionu korun. Pro část vkladu od půl do tří milionů je úrok 3,61 %, nad tři miliony 3,21 %.
Bonusový spoř. účet
4 %
|Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).
Spořicí účet+
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 3000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
Spoření s bonusem
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 3,8 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
Spořicí účet
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.
Spoření bez limitů
|3,6 %
|Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Výhoda: úroky se připisují každý den, ne až na konci měsíce.
Spoř. účet s bonusem
3,5 %
|Pro vklady do milionu. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad. Bonusová sazba (aktuálně 3,5 %) platí jen půl roku, pak klesne (aktuálně na 3 %).
Spořicí účet+
|3,5 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice od 1500 do 2999 Kč měsíčně. Úrok 3,5 % pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %. Při investování aspoň 3000 Kč měsíčně je úrok 4 % do půl milionu.
Fio konto
3,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
SÚ k plánu Ultra
|3,24 %
|Podmínkou je placený tarif Ultra s paušálem 1100 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Skvělý účet
|3,21 %
|Jen pro nové klienty od 8. prosince nebo pro ty, kteří se stali klienty od 20. 5. do 14. 9. 2025. Sazba 3,21 %, pokud mají na spořicím účtu nad 600 000 Kč (sazbou 3,21 % se pak úročí celý zůstatek, tedy včetně částky do 600 000 Kč). Při zůstatku nad 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,38 %, při nižším zůstatku jen 2,01 %.
Akce k novému běžnému účtu
|3,15 %
|Pouze pro nové klienty. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc – pak je sazba 2 %. Když na běžný účet přijde v součtu aspoň 20 000 Kč měsíčně nebo investujete aspoň 2000 Kč měsíčně, získáte bonus 1,15 % a celková sazba tak stoupne na 3,15 %.
Spořicí účet
3,06 %
|Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U balíčků Pro dva a Pro rodinu je plný úrok i bez plateb kartou.
Skvělý účet
3,03 %
|Pro dosavadní vklady klientů, kteří nedosáhnou na lepší podmínky. Sazba 3,03 % do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc.
mSpořicí účet
3,01 %
|Bez stropu a dalších podmínek.
mSpoření
3,01 %
|Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém se úročí 100 000 Kč (případná část nad limit jen 0,01 %). Celkový vklad lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně.
Max spořicí účet
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 2,8 %.
Spořicí účet+
3 %
|Pro vklady do půl milionu. Část nad půl milionu se úročí 1 %. S pravidelnými investicemi od 1500 Kč lze dosáhnout na vyšší úrok.
Spoření s bonusem
2,75 %
|Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a na běžný účet přijde v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 1 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
SÚ k plánu Metal
|2,95 %
|Podmínkou je placený tarif Metal s paušálem 350 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
Gold Plus
2,9 %
|Bez stropu. Podmínkou je prémiový běžný účet Gold. Ten je bez měsíčního paušálu, když máte na všech účtech či investicích v Monetě aspoň milion korun; jinak stojí 169 Kč měsíčně při příjmu na účet aspoň 35 000 Kč měsíčně; případně paušál 469 Kč při nesplnění podmínek.
Fio spořicí účet
|2,7 %
|Bez stropu. Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně dvakrát za kalendářní měsíc.
Spoření H
|2,6 %
|Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %.
Spořicí účet
|2,6 %
|Pro vklady do půl milionu, když aspoň 5x za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na běžný účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do 300 tisíc, když aspoň pětkrát zaplatíte kartou.
Komfort, Exclusive
|2,5 %
|Jen pro klienty s tarify Komfort nebo Exclusive (běžné účty s paušálem 89 Kč nebo 169 Kč měsíčně) nebo s prémiovým účtem („extra služba Premium“). Pro vklady do 200 000 Kč. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Spořicí účet
2,4 %
|Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Bez stropu. Výpovědní lhůta je jeden den.
SÚ k plánu Premium
|2,06 %
|Podmínkou je placený tarif Premium s paušálem 220 Kč měsíčně. Bez stropu, úroky se připisují denně.
eMax Plus
2,01 %
|Jen pro dosavadní klienty. Strop je 500 000 Kč, při překročení limitu spadne úročení celého vkladu na 0,01 %. Zájemci si mohli založit až čtyři účty a zvýšit tak celkový vklad na dva miliony.
Spořicí účet Save
|2 %
|Pro vklady do 500 000 Kč, část nad limit se neúročí.
Spořicí účet
2 %
|Podmínkou je mít ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko) nebo pravidelně investovat od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření). Pro vklady do 400 000 Kč. Jen s Plus účtem a při používání George.
SÚ tarif Standard
|1,75 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+ s běžným účtem Standard (paušál 39 Kč měsíčně). Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Standard a Plus
|1,48 %
|Bez stropu, úroky se připisují denně.
SÚ, tarif Start
|1,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč přes aplikaci KB+ s bezplatným tarifem Start nebo bez běžného účtu. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %).
Spořicí účet
|0,75 %
|Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George a nemají ve skupině ČS uloženo aspoň milion korun nebo neinvestují aspoň 500 Kč měsíčně (počítá se i penzijko).
Spořicí účet
|0,2 %
|Pro klienty bez Plus účtu (a pro klienty s Plus účtem, kteří nepoužívají George).
|Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz
Kromě běžně dostupných nabídek v naší tabulce můžete u některých bank narazit i na individuální neveřejné sazby, typicky pro VIP klienty nebo jako takzvanou retenční nabídku (když pohrozíte, že své úspory přesunete jinam). Ani pak se ale výrazněji nepřiblíží nejlepším účtům se čtyřkou na začátku.
Úrok blížící se nejlepším spořicím účtům – aktuálně 3,8 % ročně – nabízí Inbank. V jejím případě sice nejde o spořicí účet, z něhož si můžete úspory kdykoliv vybrat, ale o termínovaný vklad, kde se zavazujete, že na peníze po určitou dobu nesáhnete. Krátká doba takového závazku – tři měsíce – se nicméně blíží spořicím účtům, navíc oproti nim přináší garanci, že sazba se po celou dobu vkladu nezmění. Nabídka je jen pro nové klienty, kteří dosud s touto bankou nespořili.
Až sedm procent ročně můžete získat v UniCredit Bank, když si sjednáte produkt nazvaný Duet Plus. Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic do podílových fondů. Pro nejvyšší úročení termínovaného vkladu (7 % ročně na tři nebo šest měsíců) je potřeba, abyste zároveň investovali stejnou částku do některého z fondů. V součtu musí jít alespoň o 60 tisíc korun – tedy nejméně 30 tisíc na termínovaný vklad a 30 tisíc na investice. Podobnou kombinaci nabízí ČSOB pod názvem Duo Profit: kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč, získá na spořicím účtu sazbu 4,5 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.
Vyšší úrok než v bankách můžete dostat na spořicím účtu u družstevní záložny Artesa. Sazbu 4,25 % ročně nabízí bez stropu na výši vkladu. Účet si lze založit jen osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. Ze zákona je tu však omezující pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Aktuální hodnotu členského vkladu můžete dostat zpátky, když spořicí účet zrušíte, na výplatu členského vkladu si ale počkáte nejméně do poloviny následujícího kalendářního roku – odvíjí se to od schválení řádné účetní závěrky za účetní období.
Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance nebo záložně.
Nejlepší spořicí účty teď dokážou nejen ochránit před inflací, ale přidají i něco navíc. Pro představu zatím poslední známá čísla: Spotřebitelské ceny byly podle předběžných čísel za leden vyšší o 1,6 % než před rokem. Meziměsíčně v lednu stouply o 0,9 %. Průměrná roční míra inflace za rok 2025 dosáhla 2,5 %.
Nejnovější prognóza České národní banky očekává, že roční inflace v roce 2026 klesne na 1,6 % a v roce 2027 pak bude 2,1 %. To je výrazně méně, než byly předchozí odhady. Letošní pokles inflace odráží především dopad převedení poplatku za obnovitelné zdroje energie na státní rozpočet, vysvětluje ČNB.
